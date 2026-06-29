ÖĞRENCİ AFFI SON DAKİKA GELİŞMELERİ 2026! Öğrenci affı ne zaman çıkacak, kimler faydalanacak?

ÖĞRENCİ AFFINDAN KİMLER YARARLANABİLECEK?

Düzenlemeyle iki farklı grup kapsama alınıyor. Birinci grup, 2022 yılında yürürlüğe giren Geçici Madde 83'ten çeşitli nedenlerle yararlanamayan öğrencilerden oluşuyor. İkinci grubu ise 1 Temmuz 2022'den bu yana kendi isteğiyle ilişiği kesilenler dahil her ne sebeple olursa olsun yükseköğretimle ilişiği kesilenler ile bir programı kazandığı halde kayıt yaptırmayanlar oluşturuyor. Düzenleme; hazırlık dahil tüm sınıflarda intibak, önlisans, lisans tamamlama, lisans ve lisansüstü öğrencileri kapsıyor.