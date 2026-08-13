Motorine ÖTV indirimi geldi mi? Resmi Gazete'de yayımlandı düzenleme yürürlüğe girdi: 12 Ağustos güncel akaryakıt fiyatları
Motorin türü akaryakıt ürünlerine uygulanan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) tutarlarının kademeli olarak yeniden belirlenmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre, motorinden ÖTV alınmayacak. Peki ÖTV'siz motorin ne zaman kadar geçerli olacak? İşte 13 Ağustos güncel akaryakıt fiyatları.
Motorin türü akaryakıt ürünlerinde ÖTV tutarlarının yeniden belirlenmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararla motorinde ÖTV 31 Ağustos’a kadar sıfırlanırken, eylülden itibaren kademeli olarak artırılacak.
Motorine ÖTV indirimi geldi mi, indirim ne zamana kadar geçerli olacak?
Motorin türü akaryakıt ürünlerine uygulanan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) tutarlarının kademeli olarak yeniden belirlenmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Karara göre, motorin türü mallarda ÖTV tutarı 13-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında litre başına 0 TL olarak uygulanacak.
Belirlenen takvim kapsamında ÖTV tutarları litre başına Eylül ayında 3 TL, Ekim ayında 6 TL, Kasım ayında 9 TL ve Aralık ayında 12 TL olacak şekilde kademeli olarak artırılacak. 1 Ocak 2027 tarihinden itibaren ise 13,9006 TL olarak uygulanacak.
İstanbul Avrupa Yakası Akaryakıt Fiyatları
Benzin litre fiyatı: 69,92 TL
Motorin (mazot) litre fiyatı: 80,07 TL
LPG (otogaz) litre fiyatı: 33,79 TL
İstanbul Anadolu Yakası Akaryakıt Fiyatları
Benzin litre fiyatı: 69,77 TL
Motorin (mazot) litre fiyatı: 79,93 TL
LPG (otogaz) litre fiyatı: 33,19 TL
Ankara Akaryakıt Fiyatları
Benzin litre fiyatı: 70,89 TL
Motorin (mazot) litre fiyatı: 81,19 TL
LPG (otogaz) litre fiyatı: 33,89 TL
İzmir Akaryakıt Fiyatları
Benzin litre fiyatı: 71,17 TL
Motorin (mazot) litre fiyatı: 81,46 TL
LPG (otogaz) litre fiyatı: 33,79 TL
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