BEKÇİ ALIMI SON GELİŞMELER 2026: EGM Bekçi alımı yapılacak mı, başvuru şartları ve tarihleri açıklandı mı?

2026 bekçi alımı yapılacak mı, başvurular ne zaman başlayacak ve adaylarda hangi şartlar aranacak? Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından henüz resmî ilan yayımlanmazken; bekçi alımı başvuru tarihleri, askerlik, ikamet, adli sicil, siyasi parti üyeliği ve diğer başvuru kriterlerine ilişkin merak edilen güncel detaylar yakından takip ediliyor.