Motorin ÖTV düzenlemesi 2026: Ay ay uygulanacak yeni tutarlar belli oldu! Eylülden sonra fiyatlar nasıl değişecek?
Motorin ÖTV düzenlemesi Resmî Gazete’de yayımlandı. Motorinde ÖTV 13-31 Ağustos 2026 arasında sıfırlanırken, vergi eylülden itibaren kademeli olarak artırılacak ve 1 Ocak 2027’den sonra litre başına 13,9006 TL olarak uygulanacak.
Motorin ÖTV düzenlemesi Resmî Gazete'de yayımlandı. Motorinde ÖTV 13-31 Ağustos 2026 döneminde sıfır olarak uygulanacak, vergi tutarı eylülden itibaren kademeli artırılarak 1 Ocak 2027'den itibaren litre başına 13,9006 TL'ye çıkarılacak.
Motorinde ÖTV için yeni dönem başladı
Motorin ÖTV düzenlemesi, 13 Ağustos 2026 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan 11606 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe girdi. Kararla, Özel Tüketim Vergisi Kanunu'na ekli listede yer alan iki motorin türü için uygulanacak ÖTV tutarları tarihlere göre yeniden belirlendi.
Düzenleme, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu'nun 12. maddesi kapsamında hayata geçirildi. Kararda 2710.19.43.00.11 ve 2710.20.11.00.11 G.T.İ.P. numaralarıyla yer alan motorin türleri için yeni vergi takvimi oluşturuldu.
Motorinde ÖTV 31 Ağustos'a kadar sıfır
Yeni düzenlemeye göre motorinden alınan ÖTV, 13 Ağustos ile 31 Ağustos 2026 tarihleri arasında litre başına 0 TL olarak uygulanacak.
Eylül ayından itibaren ise ÖTV her ay kademeli şekilde artırılacak. Takvim sonunda motorindeki ÖTV, 1 Ocak 2027 ve sonrasında litre başına 13,9006 TL olacak.
Yeni ÖTV takvimi şöyle:
13 Ağustos-31 Ağustos 2026: 0 TL/litre
1 Eylül-30 Eylül 2026: 3 TL/litre
1 Ekim-31 Ekim 2026: 6 TL/litre
1 Kasım-30 Kasım 2026: 9 TL/litre
1 Aralık-31 Aralık 2026: 12 TL/litre
1 Ocak 2027 ve sonrası: 13,9006 TL/litre
Buna göre vergi tutarı eylül, ekim, kasım ve aralık aylarının başında litre başına 3'er TL artırılacak. 1 Ocak 2027'de ise 12 TL'den 13,9006 TL'ye yükselecek.
Motorin önceki ÖTV mekanizmasından çıkarıldı
Kararın bir diğer önemli maddesi, motorin için daha önce yürürlükte olan düzenlemenin uygulanmasına ilişkin oldu.
11606 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı'na göre, 4 Mart 2026 tarihli ve 10995 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı'nın hükümleri, düzenlemede belirtilen iki motorin türü bakımından artık uygulanmayacak.
Böylece söz konusu motorin türleri için ÖTV tutarı, yeni kararda yer alan tarihlere ve sabit tutarlara göre belirlenecek.
Benzin ve LPG için yeni tutar belirlenmedi
11606 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı'ndaki yeni vergi takvimi yalnızca G.T.İ.P. numaraları belirtilen motorin türlerini kapsıyor.
Kararda benzin ve LPG için yeni bir ÖTV tutarı ya da benzer bir kademeli vergi takvimi yer almıyor.
Pompa fiyatında ne kadar değişiklik olacak?
Karar, motorine uygulanacak ÖTV tutarlarını düzenliyor ancak akaryakıt istasyonlarındaki nihai pompa fiyatının ne kadar değişeceğine ilişkin bir rakam vermiyor.
Bu nedenle ÖTV'nin 13-31 Ağustos döneminde sıfırlanmasını, motorinin pompa fiyatında aynı tutarda doğrudan indirim yapılacağı şeklinde değerlendirmek mümkün değil. Kararın doğrudan belirlediği unsur, motorine uygulanacak litre başına ÖTV tutarı ve bu tutarın yıl sonuna kadar izleyeceği takvim.
Düzenleme, yayımlandığı 13 Ağustos 2026 tarihinde yürürlüğe girdi. Karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütecek.
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