Motorin ÖTV düzenlemesi 2026: Ay ay uygulanacak yeni tutarlar belli oldu! Eylülden sonra fiyatlar nasıl değişecek?

Motorin önceki ÖTV mekanizmasından çıkarıldı





Kararın bir diğer önemli maddesi, motorin için daha önce yürürlükte olan düzenlemenin uygulanmasına ilişkin oldu.





11606 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı'na göre, 4 Mart 2026 tarihli ve 10995 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı'nın hükümleri, düzenlemede belirtilen iki motorin türü bakımından artık uygulanmayacak.





Böylece söz konusu motorin türleri için ÖTV tutarı, yeni kararda yer alan tarihlere ve sabit tutarlara göre belirlenecek.