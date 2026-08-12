12 Ağustos 2026 maç programı: Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? Konferans Ligi'nde kim kimle oynuyor?
12 Ağustos 2026 maç programı, “Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?” sorularına yanıt arayan futbolseverlerin gündeminde. UEFA Süper Kupa’da Paris Saint-Germain ile Aston Villa’nın karşı karşıya geleceği günde UEFA Avrupa Konferans Ligi ve kulüp hazırlık maçları da oynanacak; günün tüm maçları, başlama saatleri ve yayın bilgileri haberimizde.
12 Ağustos 2026 maç programında UEFA Süper Kupa, UEFA Avrupa Konferans Ligi ve kulüp hazırlık karşılaşmaları yer alıyor. Günün öne çıkan maçında Paris Saint-Germain ile Aston Villa, saat 22.00’de UEFA Süper Kupa için karşı karşıya gelecek.
12 Ağustos 2026 maç programında hangi maçlar var?
12 Ağustos 2026 maç programı, Avrupa kupaları ve kulüp hazırlık karşılaşmalarıyla futbolseverlere geniş bir fikstür sunuyor. Çarşamba gününün öne çıkan randevusunda UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu Paris Saint-Germain ile UEFA Avrupa Ligi şampiyonu Aston Villa, Avusturya’nın Salzburg kentinde UEFA Süper Kupa mücadelesine çıkacak.
Günün programında UEFA Avrupa Konferans Ligi maçlarının yanı sıra Avrupa kulüplerinin sezon öncesi hazırlık karşılaşmaları da bulunuyor.
Paris Saint-Germain ile Aston Villa Süper Kupa için sahada
Paris Saint-Germain ile Aston Villa arasındaki UEFA Süper Kupa karşılaşması, 12 Ağustos 2026 Çarşamba günü Salzburg’daki Stadion Salzburg’da oynanacak. Mücadele Türkiye saatiyle 22.00’de başlayacak ve TRT 1’den şifresiz canlı yayımlanacak.
Günün öne çıkan karşılaşmasına ilişkin bilgiler şöyle:
Maç: Paris Saint-Germain - Aston Villa
Organizasyon: UEFA Süper Kupa
Tarih: 12 Ağustos 2026 Çarşamba
Saat: 22.00
Yer: Salzburg, Avusturya
Yayın: TRT 1
UEFA’nın resmi bilgilerine göre Paris Saint-Germain, 2025/26 UEFA Şampiyonlar Ligi; Aston Villa ise 2025/26 UEFA Avrupa Ligi şampiyonu olarak Süper Kupa’da karşılaşacak. TRT Spor da karşılaşmanın TRT 1’den yayımlanacağını duyurdu.
UEFA Avrupa Konferans Ligi maçları
12 Ağustos 2026 günü programda yer alan UEFA Avrupa Konferans Ligi karşılaşmaları şöyle:
19.00: GKS Katowice - Hapoel Tel Aviv FC
19.00: SK Rapid - Paide Linnameeskond
19.00: FC Copenhagen - Debreceni VSC
UEFA Süper Kupa
22.00: Paris Saint-Germain - Aston Villa (TRT 1)
Bugünkü hazırlık maçları
Kulüplerin sezon öncesi hazırlıkları kapsamında 12 Ağustos programında yer alan karşılaşmalar ve başlama saatleri şöyle:
11.00: Alcorcon - Rayo Majadah
11.00: Cartagena - Orihuela
15.00: Paris FC - AJ Auxerre
18.00: Laredo - Sodupe
18.30: Tau Altopascio - Pontedera
18.30: Pogradeci - Skenderbeu
19.00: Pro Patria - Gozzano
19.00: Nea Salamis - A. Famagusta
19.00: Barakaldo - Ath Bilbao II
19.00: Atromitos - Levadiakos
19.30: Frankfurt 1899 - E. Frankfurt
19.30: Asteras - AEK Larnaca
20.00: Espanyol II - Europa
20.00: Union Irun - Osasuna II
20.00: Aguilas - Cieza
20.00: Caudal - CyD II
20.30: Atzeneta - La Nucia
20.30: Touring - Alavés III
21.45: Nottingham Forest - Bayer Leverkusen
22.00: Napoli - Aris
22.00: Malaga - Fulham
22.15: Lorca - Murcia
04.30: Boise - S. San Jose
12 Ağustos 2026 maç programının en dikkat çeken karşılaşması Paris Saint-Germain ile Aston Villa arasındaki UEFA Süper Kupa mücadelesi olacak. Karşılaşma saat 22.00’de başlayacak ve TRT 1 ekranlarından canlı yayımlanacak.
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