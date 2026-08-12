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12 Ağustos 2026 maç programı: Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? Konferans Ligi'nde kim kimle oynuyor?

12 Ağustos 2026 maç programı: Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? Konferans Ligi'nde kim kimle oynuyor?

19:56, 12/08/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
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12 Ağustos 2026 maç programı: Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? Konferans Ligi'nde kim kimle oynuyor?

12 Ağustos 2026 maç programı, “Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?” sorularına yanıt arayan futbolseverlerin gündeminde. UEFA Süper Kupa’da Paris Saint-Germain ile Aston Villa’nın karşı karşıya geleceği günde UEFA Avrupa Konferans Ligi ve kulüp hazırlık maçları da oynanacak; günün tüm maçları, başlama saatleri ve yayın bilgileri haberimizde.

12 Ağustos 2026 maç programında UEFA Süper Kupa, UEFA Avrupa Konferans Ligi ve kulüp hazırlık karşılaşmaları yer alıyor. Günün öne çıkan maçında Paris Saint-Germain ile Aston Villa, saat 22.00’de UEFA Süper Kupa için karşı karşıya gelecek.

12 Ağustos 2026 maç programında UEFA Süper Kupa, UEFA Avrupa Konferans Ligi ve kulüp hazırlık karşılaşmaları yer alıyor. Günün öne çıkan maçında Paris Saint-Germain ile Aston Villa, saat 22.00’de UEFA Süper Kupa için karşı karşıya gelecek.

12 Ağustos 2026 maç programında hangi maçlar var?


12 Ağustos 2026 maç programı, Avrupa kupaları ve kulüp hazırlık karşılaşmalarıyla futbolseverlere geniş bir fikstür sunuyor. Çarşamba gününün öne çıkan randevusunda UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu Paris Saint-Germain ile UEFA Avrupa Ligi şampiyonu Aston Villa, Avusturya’nın Salzburg kentinde UEFA Süper Kupa mücadelesine çıkacak.


Günün programında UEFA Avrupa Konferans Ligi maçlarının yanı sıra Avrupa kulüplerinin sezon öncesi hazırlık karşılaşmaları da bulunuyor.

12 Ağustos 2026 maç programında hangi maçlar var?12 Ağustos 2026 maç programı, Avrupa kupaları ve kulüp hazırlık karşılaşmalarıyla futbolseverlere geniş bir fikstür sunuyor. Çarşamba gününün öne çıkan randevusunda UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu Paris Saint-Germain ile UEFA Avrupa Ligi şampiyonu Aston Villa, Avusturya’nın Salzburg kentinde UEFA Süper Kupa mücadelesine çıkacak.Günün programında UEFA Avrupa Konferans Ligi maçlarının yanı sıra Avrupa kulüplerinin sezon öncesi hazırlık karşılaşmaları da bulunuyor.

Paris Saint-Germain ile Aston Villa Süper Kupa için sahada


Paris Saint-Germain ile Aston Villa arasındaki UEFA Süper Kupa karşılaşması, 12 Ağustos 2026 Çarşamba günü Salzburg’daki Stadion Salzburg’da oynanacak. Mücadele Türkiye saatiyle 22.00’de başlayacak ve TRT 1’den şifresiz canlı yayımlanacak.


Günün öne çıkan karşılaşmasına ilişkin bilgiler şöyle:


Maç: Paris Saint-Germain - Aston Villa

Organizasyon: UEFA Süper Kupa

Tarih: 12 Ağustos 2026 Çarşamba

Saat: 22.00

Yer: Salzburg, Avusturya

Yayın: TRT 1


UEFA’nın resmi bilgilerine göre Paris Saint-Germain, 2025/26 UEFA Şampiyonlar Ligi; Aston Villa ise 2025/26 UEFA Avrupa Ligi şampiyonu olarak Süper Kupa’da karşılaşacak. TRT Spor da karşılaşmanın TRT 1’den yayımlanacağını duyurdu.

Paris Saint-Germain ile Aston Villa Süper Kupa için sahadaParis Saint-Germain ile Aston Villa arasındaki UEFA Süper Kupa karşılaşması, 12 Ağustos 2026 Çarşamba günü Salzburg’daki Stadion Salzburg’da oynanacak. Mücadele Türkiye saatiyle 22.00’de başlayacak ve TRT 1’den şifresiz canlı yayımlanacak.Günün öne çıkan karşılaşmasına ilişkin bilgiler şöyle:Maç: Paris Saint-Germain - Aston VillaOrganizasyon: UEFA Süper KupaTarih: 12 Ağustos 2026 ÇarşambaSaat: 22.00Yer: Salzburg, AvusturyaYayın: TRT 1UEFA’nın resmi bilgilerine göre Paris Saint-Germain, 2025/26 UEFA Şampiyonlar Ligi; Aston Villa ise 2025/26 UEFA Avrupa Ligi şampiyonu olarak Süper Kupa’da karşılaşacak. TRT Spor da karşılaşmanın TRT 1’den yayımlanacağını duyurdu.

UEFA Avrupa Konferans Ligi maçları


12 Ağustos 2026 günü programda yer alan UEFA Avrupa Konferans Ligi karşılaşmaları şöyle:


19.00: GKS Katowice - Hapoel Tel Aviv FC

19.00: SK Rapid - Paide Linnameeskond

19.00: FC Copenhagen - Debreceni VSC

UEFA Süper Kupa

22.00: Paris Saint-Germain - Aston Villa (TRT 1)

UEFA Avrupa Konferans Ligi maçları12 Ağustos 2026 günü programda yer alan UEFA Avrupa Konferans Ligi karşılaşmaları şöyle:19.00: GKS Katowice - Hapoel Tel Aviv FC19.00: SK Rapid - Paide Linnameeskond19.00: FC Copenhagen - Debreceni VSCUEFA Süper Kupa22.00: Paris Saint-Germain - Aston Villa (TRT 1)

Bugünkü hazırlık maçları


Kulüplerin sezon öncesi hazırlıkları kapsamında 12 Ağustos programında yer alan karşılaşmalar ve başlama saatleri şöyle:


11.00: Alcorcon - Rayo Majadah

11.00: Cartagena - Orihuela

15.00: Paris FC - AJ Auxerre

18.00: Laredo - Sodupe

18.30: Tau Altopascio - Pontedera

18.30: Pogradeci - Skenderbeu

19.00: Pro Patria - Gozzano

19.00: Nea Salamis - A. Famagusta

19.00: Barakaldo - Ath Bilbao II

19.00: Atromitos - Levadiakos

19.30: Frankfurt 1899 - E. Frankfurt

19.30: Asteras - AEK Larnaca

20.00: Espanyol II - Europa

20.00: Union Irun - Osasuna II

20.00: Aguilas - Cieza

20.00: Caudal - CyD II

20.30: Atzeneta - La Nucia

20.30: Touring - Alavés III

21.45: Nottingham Forest - Bayer Leverkusen

22.00: Napoli - Aris

22.00: Malaga - Fulham

22.15: Lorca - Murcia

04.30: Boise - S. San Jose


12 Ağustos 2026 maç programının en dikkat çeken karşılaşması Paris Saint-Germain ile Aston Villa arasındaki UEFA Süper Kupa mücadelesi olacak. Karşılaşma saat 22.00’de başlayacak ve TRT 1 ekranlarından canlı yayımlanacak.

Bugünkü hazırlık maçlarıKulüplerin sezon öncesi hazırlıkları kapsamında 12 Ağustos programında yer alan karşılaşmalar ve başlama saatleri şöyle:11.00: Alcorcon - Rayo Majadah11.00: Cartagena - Orihuela15.00: Paris FC - AJ Auxerre18.00: Laredo - Sodupe18.30: Tau Altopascio - Pontedera18.30: Pogradeci - Skenderbeu19.00: Pro Patria - Gozzano19.00: Nea Salamis - A. Famagusta19.00: Barakaldo - Ath Bilbao II19.00: Atromitos - Levadiakos19.30: Frankfurt 1899 - E. Frankfurt19.30: Asteras - AEK Larnaca20.00: Espanyol II - Europa20.00: Union Irun - Osasuna II20.00: Aguilas - Cieza20.00: Caudal - CyD II20.30: Atzeneta - La Nucia20.30: Touring - Alavés III21.45: Nottingham Forest - Bayer Leverkusen22.00: Napoli - Aris22.00: Malaga - Fulham22.15: Lorca - Murcia04.30: Boise - S. San Jose12 Ağustos 2026 maç programının en dikkat çeken karşılaşması Paris Saint-Germain ile Aston Villa arasındaki UEFA Süper Kupa mücadelesi olacak. Karşılaşma saat 22.00’de başlayacak ve TRT 1 ekranlarından canlı yayımlanacak.
Başlıklar :maç programıuefa avrupa konferans ligifutbolmaç saatleribugünkü maç programı
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