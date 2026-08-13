Okullar ne zaman açılıyor 2026? MEB takvimi
2026-2027 eğitim öğretim yılının birinci dönemi, tüm kademelerde 14 Eylül 2026 Pazartesi günü başlayacak. anaokulu ve ilkokul 1. sınıf öğrencileri için düzenlenecek Uyum Haftası, 7 Eylül 2026 Pazartesi günü başlayacak ve 11 Eylül 2026 Cuma günü sona erecek. İşte MEB 2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimi.
2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde okul öncesi, ilkokul 1 ve lise 9'uncu sınıflar için hazırlanan okula uyum haftası 7 Eylül 2026 Pazartesi günü başlayacak. Bu kapsamda liselerin ne zaman açılacağı gündeme gelen konulardan oldu. Peki, 2026-2027 eğitim öğretim yılı ne zaman başlayacak, yaz tatili hangi tarihte sona erecek? İşte yeni döneme ilişkin merak edilen takvim.
OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı 2026 2027 çalışma takvimini paylaştı. Buna göre İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için yeni eğitim öğretim yılı 14 Eylül 2026 Pazartesi günü resmi olarak başlayacak.
MEB çalışma takvimine göre; anaokulu ve 1. sınıf öğrencileri için uyum eğitimi 7 Eylül 2026 Pazartesi günü başlayacak ve 11 Eylül 2026 Cuma gününe kadar devam edecek. Liseler de normal eğitim öğretim döneminde ders başı yapacak.
Birinci dönem ara tatili ne zaman?
2026-2027 eğitim ve öğretim yılında birinci dönem ara tatili 16 Kasım 2026 Pazartesi günü başlayacak ve 20 Kasım 2026 Cuma günü sona erecek.
Yarıyıl tatili ne zaman başlayacak, tatil ne zaman bitecek?
Yarıyıl tatili 25 Ocak 2027 Pazartesi günü başlayıp 5 Şubat 2027 Cuma günü tamamlanacak. İkinci dönem ise 8 Şubat 2027 Pazartesi günü başlayacak.
İkinci dönemin ara tatili ne zaman?
İkinci dönemin ara tatili 8 Mart 2027 Pazartesi günü başlayacak ve 12 Mart 2027 Cuma günü sona erecek.
Okullar ne zaman kapanacak?
2026-2027 eğitim ve öğretim yılı, 25 Haziran 2027 Cuma günü tamamlanacak.
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