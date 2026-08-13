DGS tercihleri ne zaman başlayacak? ÖSYM dikey geçiş tercih kılavuzu 2026 üniversitelerin taban puanları ve kontenjanları sorgulama ekranı
13 Ağustos 2026 tarihinde açıklanacak DGS sonuçları, ön lisans eğitimini lisans programlarına taşımak isteyen pek çok adayın bir numaralı gündem maddesi haline gelecek. ÖSYM’nin sınav takvimi doğrultusunda sonuçların duyurulmasıyla birlikte tercih süreci başlayacak ve adaylar DGS taban puanlarını inceleyerek 4 yıllık lisans bölümleri için tercihlerini şekillendirecek. 2026 Dikey Geçiş Sınavı'na (2026-DGS) resmi rakamlara göre 239 bin 681 aday başvuru yaptı. Peki DGS tercih kılavuzu 2026 yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak? İşte ÖSYM Dikey Geçiş Sınavı taban puanları ve kontenjanları sorgulama ekranı.
13 Ağustos 2026 tarihinde ilan edilecek DGS sonuçlarının ardından, binlerce adayın ana gündem maddesi lisans tercihlerine kayacak. Ön lisans eğitimlerini 4 yıllık üniversite programlarıyla taçlandırmak isteyen adaylar, güncel DGS taban puanları ve başarı sıralamalarını esas alarak tercihlerini şekillendirecek. ÖSYM’nin sınav takvimi doğrultusunda erişime açılacak olan tercih kılavuzuyla birlikte, adayların akademik kariyerlerine yeni bir yön vereceği kritik başvuru süreci resmen başlamış olacak.
DGS sonuçları ne zaman açıklanacak?
ÖSYM takvimine göre, DGS sonuçları, 13 Ağustos 2026 tarihinde resmi olarak açıklanacak. Adaylar sonuçlara ÖSYM'nin sonuç sorgulama ekranı üzerinden öğrenecek.
DGS tercihleri ne zaman başlayacak?
13 Ağustos 2026 tarihinde açıklanacak DGS sonuçlarının ardından adayların gündeminde tercih süreci yer alacak. DGS taban puanlarını inceleyerek tercihlerini şekillendirecek adaylar, ön lisans eğitimlerini 4 yıllık lisans programlarına tamamlamak için başvuruda bulunabilecek. ÖSYM’nin 2026 sınav takvimine göre, DGS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih tarihleri ve başvuru sürecine ilişkin detaylar adaylarla paylaşılacak.
Geçmiş yılların ÖSYM takvimleri incelendiğinde, tercih kılavuzunun genellikle sınav sonuçlarının açıklanmasından sonraki 8-14 gün içinde erişime açıldığı görülüyor. Bu doğrultuda, 2025 DGS tercih kılavuzunun Ağustos 2026’nın son haftası veya Eylül 2026'nın ilk haftasında ÖSYM’nin resmi internet sitesi “www.osym.gov.tr” üzerinden yayımlanması bekleniyor.
2026 DGS tercih tarihleri henüz ÖSYM tarafından resmi olarak duyurulmadı. Ancak, geçmiş yıllardaki takvimler dikkate alındığında, tercih işlemlerinin genellikle kılavuzun yayımlanmasından hemen sonra başladığı ve yaklaşık bir hafta sürdüğü görülüyor. Bu bilgilere dayanarak, 2026 DGS tercihlerinin Eylül 2026'nın ilk veya ikinci haftasında başlaması ve yaklaşık 7-10 gün sürmesi öngörülüyor.
Tercih işlemleri, ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden, T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle elektronik ortamda gerçekleştirilecek.
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