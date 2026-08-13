Ücretli öğretmenlik başvuruları 2026-2026: Ücretli öğretmenlik başvurusu nasıl yapılır şartlar nedir?
Yeni eğitim öğretim yılı öncesinde ücretli öğretmenlik yapmak isteyen adayların başvuru süreciyle ilgili araştırmaları hız kazandı. 2026-2027 eğitim öğretim yılında okullarda oluşabilecek öğretmen ihtiyacının karşılanması amacıyla yapılacak ücretli öğretmen görevlendirmelerine ilişkin duyurular, il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri tarafından yayımlanmaya başladı. Adaylar, başvuru tarihleri, gerekli belgeler, aranan şartlar ve görevlendirme sürecine ilişkin ayrıntıları ilgili milli eğitim müdürlüklerinin resmi internet siteleri üzerinden takip edebiliyor.
2026-2027 eğitim-öğretim yılı öncesinde okul ve kurumlardaki öğretmen ihtiyacını karşılamak amacıyla il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri tarafından ücretli öğretmenlik başvuru duyuruları ardı ardına yayımlanmaya başladı. Görevlendirme takvimi ve başvuru şartları her bölgenin kendi planlamasına göre farklılık gösterdiğinden, adayların kesin tarihleri ve istenen belgeleri bağlı bulundukları milli eğitim müdürlüklerinin resmi internet sitelerinden takip etmeleri büyük önem taşıyor.
ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Ücretli öğretmenlik başvuruları, e-Devlet üzerinden online olarak veya ilgili kurumların yayımlayacağı Online Ön Başvuru Formu aracılığıyla yapılacak. Bu nedenle adayların, görev almak istedikleri ilçe milli eğitim müdürlüklerinin duyurularını düzenli olarak takip etmeleri gerekiyor.
ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak3. Öğretmenlik mesleğini yapmasına engel herhangi bir suç işlememiş olmak
4. Sağlık durumunun öğretmenlik görevini yapmasına engel olmamak
5. Erkek adaylar için askerlikle ilişkisi bulunmamak (Askerliğini yapmış, muaf veya ertelemiş olmak)
6. Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar, öğrenimlerinin yurt içindeki yükseköğretim kuramlarına veya programlarına denkliği yapılmış olmak.
7. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna bağlı olarak çalışmamak.
8-Eğitim Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Lisans Programlarından birinden ve Çocuk Gelişimi önlisans programından mezun olmak, İhtiyaç duyulması halinde diğer programlardan mezun olmak.
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