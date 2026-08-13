Çitlekçi halka arz sonuçları açıklandı mı? Kaç lot verdi? CITAS ne zaman işleme başlayacak?
Kuruyemiş ve perakende sektörünün önemli isimlerinden Çitlekçi, borsa yatırımcılarının radarına girdi. Çitlekçi Mağazacılık Gıda A.Ş. halka arzında beklenen gün geldi. 10-11-12 Ağustos 2026 tarihlerinde gerçekleştirilen talep toplama sürecinin sona ermesinin ardından yüz binlerce yatırımcının gözü halka arz sonuçlarına çevrildi. talep toplama işlemlerine katılan yatırımcılar, hesaplarına kaç lot düşeceğini merak ediyor. Halka arzda toplam 36,5 milyon lot yatırımcılara sunulurken payların 73,70 TL sabit fiyatla satışa çıkarılması planlandı.
Çitlekçi Gıda’nın halka arz sürecinde talep toplama aşamasının geride kalmasıyla birlikte gözler, resmi sonuçların açıklanacağı tarihe ve olası pay dağıtım miktarlarına çevrildi. Halka arz kapsamında toplam 36,5 milyon lot payın 73,70 TL sabitleşmiş fiyattan satışa sunulması, bireysel ve kurumsal yatırımcılar nezdinde yoğun bir ilgi yarattı. Sürecin başarıyla tamamlanmasının ardından yatırımcılar, hesaplarına kaçar lot geçeceğini ve şirketin borsada ne zaman işlem görmeye başlayacağını merakla bekliyor.
ÇİTLEKÇİ HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Çitlekçi Gıda halka arzında 10-11-12 Ağustos 2026 tarihlerinde talep toplama işlemleri gerçekleştirildi. Talep toplama sürecinin tamamlanmasının ardından yatırımcıların gözü halka arz sonuçlarına çevrildi. Halka arz sonuçları açıklandığında yatırımcılar, kendilerine kaç lot pay tahsis edildiğini yatırım hesabı üzerinden görebilecek. Çitlekçi arz sonuçların kesinleşmesinin ardından dağıtımın nasıl gerçekleştiği de belli olacak.
ÇİTLEKÇİ GIDA HALKA ARZ KAÇ LOT VERİR?
Katılımcı sayısına göre tahmini lot dağılımı şu şekilde hesaplanıyor:
200 bin katılımcı: 73 lot (5.380 TL)
300 bin katılımcı: 48 lot (3.537 TL)
400 bin katılımcı: 36 lot (2.653 TL)
500 bin katılımcı: 29 lot (2.137 TL)
600 bin katılımcı: 24 lot (1.768 TL)
700 bin katılımcı: 20 lot (1.474 TL)
800 bin katılımcı: 18 lot (1.326 TL)
900 bin katılımcı: 16 lot (1.179 TL)
ÇİTLEKÇİ CITAS BORSADA NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?
Çitlekçi Gıda'nın katılım endeksine uygun olduğu açıklandı. Çitlekçi Gıda paylarının Borsa İstanbul'da CITAS işlem koduyla işlem görmesi bekleniyor. Ancak payların kesin işlem görmeye başlayacağı tarih, halka arz sonuçlarının kesinleşmesi ve Borsa İstanbul tarafından yapılacak duyuruların ardından netleşecek. Yatırımcıların CITAS'ın işlem başlangıç tarihine ilişkin resmi açıklamaları takip etmesi gerekiyor.
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