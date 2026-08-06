ÖĞRENCİ AFFI SON DURUM 2026! Öğrenci affı ne zaman çıkacak, kimler kapsayacak? Üniversiteye affı çıktı mı?
Üniversite eğitimini çeşitli nedenlerle yarıda bırakan ya da kaydı silinen binlerce öğrenci için önemli bir gelişme yaşandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) kabul edilen düzenlemeyle ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine yeniden öğrenim hakkı tanınmasının önü açıldı. Düzenlemenin yasalaşmasının ardından gözler şimdi Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe gireceği tarihe çevrilirken, öğrenciler başvuru süreci, kapsam ve uygulama takvimine ilişkin ayrıntıları araştırmaya başladı. Özellikle "Öğrenci affı Resmî Gazete'de yayımlandı mı?", "Kimler aftan yararlanabilecek?" ve "Başvurular ne zaman başlayacak?" soruları gündemin öne çıkan başlıkları arasında yer alıyor. İşte öğrenci affına ilişkin son gelişmeler ve merak edilen tüm ayrıntılar...
Yükseköğretimde eğitimine ara vermek zorunda kalan veya çeşitli nedenlerle üniversiteyle ilişiği kesilen öğrencileri ilgilendiren öğrenci affı düzenlemesi Meclis'ten geçti. TBMM'de kabul edilen yeni düzenleme ile ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora programlarından kaydı silinen öğrencilere yeniden eğitimlerine devam etme imkânı sağlanacak. Düzenlemenin yürürlüğe girmesi için Resmî Gazete'de yayımlanması beklenirken, başvuru tarihleri ve uygulanacak takvim de merak konusu oldu. Peki öğrenci affı ne zaman yürürlüğe girecek? Kimler bu haktan yararlanabilecek? İşte düzenlemeye ilişkin tüm detaylar...
ÖĞRENCİ AFFINDA SON DURUM
Yükseköğretime yönelik düzenlemeleri de kapsayan ve kamuoyunda öğrenci affı olarak anılan kanun teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasama sürecinde önemli bir aşamayı tamamladı.
Bununla birlikte düzenleme henüz Resmî Gazete'de yayımlanmadı. Kanunun yürürlüğe girebilmesi için Cumhurbaşkanı'nın onayının ardından Resmî Gazete'de yayımlanması gerekiyor. Bu sürecin tamamlanmasıyla birlikte öğrenci affı resmen uygulanmaya başlayacak.
AF ŞARTLARI
Yükseköğretim kurumlarında hazırlık dahil bütün sınıflarda intibak, ön lisans, lisans tamamlama, lisans, lisansüstü öğrenim görürken belirli suçlar dışında çeşitli nedenlerle ilişiği kesilen veya kayıt yaptırmayan öğrenciler aftan yararlanacak.
Aftan yararlananlar, gerekli puan şartlarını sağlamaları halinde başka programlara yatay geçiş yapabilecek. Teorik derslerini geçen ancak uygulamalı eğitim veya intörnlüğü tamamlayamayan öğrencilere bunları tamamlama imkânı verilecek. Ara sınıfta olup azami süreyi dolduran öğrenciler bu haktan yararlanamayacak.
Aftan yararlanabilmek için kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren dört ay içinde ilişiğin kesildiği veya kayıt hakkı kazanılan üniversiteye başvuru yapılması gerekiyor. Başvurusu kabul edilen öğrenciler 2026-2027 eğitim-öğretim yılında öğrenimlerine yeniden başlayabilecek.
Sitemizde paylaştığınız yorumlar, diğer kullanıcılar için değerli bir kaynaktır. Lütfen farklı görüşlere ve diğer kullanıcılara saygılı olun. Kaba, saldırgan, aşağılayıcı veya ayrımcı ifadeler kullanmaktan kaçının.