Emekliye yüksek promosyon veren bankaların listesi 2026! SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı promosyonlarında miktar değişti

Temmuz ayında maaşlara yapılacak zammın netleşmesine sayılı günler kala milyonlarca emeklinin gözü bu kez banka promosyonlarına çevrildi. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri, maaş artışına ek gelir sağlayabilmek için kamu ve özel bankaların sunduğu güncel promosyon kampanyalarını karşılaştırmaya başladı. Uzmanlar ise zamlı maaşların hesaplara yatmasının ardından yapılacak yeni başvuruların daha yüksek promosyon fırsatı sunabileceğine dikkat çekiyor.
Emekliler için Temmuz ayı yalnızca maaş zammı anlamına gelmiyor. Zamlı aylıkların yanı sıra bankaların promosyon kampanyaları da milyonlarca kişinin gündeminde ilk sıralarda yer alıyor. Kamu ve özel bankalar emekli müşterilerini kazanmak için nakit promosyon tutarlarını güncellerken, uzmanlar zam sonrası oluşacak yeni maaş tutarlarıyla birlikte daha avantajlı kampanyaların devreye girebileceğini belirtiyor.
SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri, maaşlarını farklı bir bankaya taşıyarak veya mevcut bankalarıyla yeni taahhüt imzalayarak promosyon ödemelerinden yararlanabiliyor.
Kamu ve özel bankalar farklı kampanyalar sunuyor
Temmuz ayı itibarıyla kamu bankaları daha standart promosyon ödemeleri sunarken, özel bankalar ek kampanyalarla toplam ödeme tutarını yükseltiyor.
Ancak bankaların açıkladığı en yüksek rakamların büyük bölümü, temel promosyon ile ek kampanyaların toplamından oluşuyor. Bu nedenle maaş taşıma işlemi öncesinde kampanya koşulları, taahhüt süresi ve ek ürün şartlarının dikkatle incelenmesi önem taşıyor.
İş Bankası'nda toplam promosyon 25 bin TL'ye ulaşıyor
İş Bankası, emekli maaşını bankaya taşıyan veya ilk maaş ödemesi için bankayı tercih eden SGK emeklilerine 15 bin TL'ye varan nakit promosyon sunuyor. Banka ayrıca ek kampanyalarla toplam promosyon tutarını 25 bin TL seviyesine çıkarıyor. Kampanya kapsamında Maximum Kart'ın aidatsız kullanımı, ücretsiz para transferi, farklı banka ATM'lerinden ücretsiz para çekme ve avantajlı Ek Hesap gibi hizmetler de yer alıyor.
DenizBank'ta promosyon 30 bin TL'ye kadar çıkıyor
DenizBank, üç yıl maaş alma taahhüdü veren emeklilere 12 bin TL'ye kadar nakit promosyon ödüyor. Banka tarafından belirlenen ek ürün şartlarının yerine getirilmesi halinde ise toplam promosyon tutarı 30 bin TL'ye kadar yükseliyor. Kredili Mevduat Hesabı kullanımı, otomatik fatura talimatı ve aktif kredi kartı kullanımı ek kampanyanın öne çıkan şartları arasında bulunuyor.
Yapı Kredi ek ödüllerle promosyonu artırıyor
Yapı Kredi'de temel promosyon ödemesi emekli maaşına göre 6 bin 250 TL ile 15 bin TL arasında değişiyor. Banka ayrıca otomatik fatura ödeme talimatı ve kredi kartı harcaması gibi kampanyalarla ilave ödüller sunuyor. Böylece toplam promosyon tutarı 30 bin TL seviyesine ulaşabiliyor.
Garanti BBVA'dan 25 bin TL'ye varan ödeme
Garanti BBVA, emekli maaşını bankaya taşıyan müşterilerine 15 bin TL'ye kadar nakit promosyon veriyor. Kredi kartı harcaması, Avans Hesap kullanımı ve yeni sigorta poliçesi gibi kampanyalarla birlikte toplam ödül 25 bin TL'ye kadar çıkabiliyor.
Akbank toplam faydayı 100 bin TL'ye taşıdı
Akbank, emekli promosyon kampanyasını "100 bin TL'ye varan toplam fayda" başlığıyla duyurdu. Banka, 15 bin TL'ye kadar nakit promosyonun yanı sıra maaşını taşıyan emeklilere yüzde 0 faizli, 6 ay vadeli ve 50 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisi imkanı sunuyor. Bunun yanında otomatik fatura talimatı, kredi kartı harcamaları ve emekli yakını davet kampanyalarıyla 50 bin TL'ye varan ek ödül fırsatı da sağlanıyor.
Halkbank maaşa göre ödeme yapıyor
Halkbank, emekli maaşını bankaya taşıyan müşterilerine maaş tutarına göre 8 bin TL ile 12 bin TL arasında promosyon ödemesi gerçekleştiriyor. Kampanya, üç yıl maaş alma taahhüdü verilmesi şartıyla uygulanıyor.