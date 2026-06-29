Emekliye yüksek promosyon veren bankaların listesi 2026! SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı promosyonlarında miktar değişti

Akbank toplam faydayı 100 bin TL'ye taşıdı

Akbank, emekli promosyon kampanyasını "100 bin TL'ye varan toplam fayda" başlığıyla duyurdu. Banka, 15 bin TL'ye kadar nakit promosyonun yanı sıra maaşını taşıyan emeklilere yüzde 0 faizli, 6 ay vadeli ve 50 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisi imkanı sunuyor. Bunun yanında otomatik fatura talimatı, kredi kartı harcamaları ve emekli yakını davet kampanyalarıyla 50 bin TL'ye varan ek ödül fırsatı da sağlanıyor.