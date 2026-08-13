MSB sözleşmeli er ve uzman erbaş alımı başvuruları son gün ne zaman? Tarih belli oldu

Sözleşmeli er başvuru şartları neler?





2026/2 Dönem Sözleşmeli Er Temini kapsamında başvuru yapacak adaylar için açıklanan temel yaş ve eğitim şartları şöyle:





Yaş şartı: 20-25 yaş

Eğitim şartı: En az ilköğretim mezunu olmak





Adayların başvuru öncesinde ilgili temin dönemine ait şartları kontrol etmesi gerekiyor.





Uzman erbaş alımında hangi şartlar aranıyor?





2026/3 Dönem Uzman Erbaş Temini için başvuracak adayların belirlenen şartları taşıması gerekiyor.





Başlıca kriterler şöyle sıralandı:





27 yaşını bitirmemiş olmak

En az lise mezunu olmak

Askerlik görevini yapıyor veya terhis olmuş olmak ya da 7179 sayılı Askeralma Kanunu'nun 42'nci maddesi kapsamında muvazzaflık hizmetinden muaf tutulmuş olmak





Teknik sınıf uzman erbaş başvuru şartları





2026/4 Dönem Teknik Sınıf Uzman Erbaş Temini kapsamında da yaş, eğitim ve askerlik durumuna ilişkin kriterler bulunuyor.





Adaylarda aranan başlıca şartlar şöyle:





27 yaşını bitirmemiş olmak

En az lise mezunu olmak

Askerlik görevini yapıyor olmak veya terhis olmuş olmak ya da 25 Haziran 2019 tarihli 7179 sayılı Askeralma Kanunu'nun 42'nci maddesinde belirtilenler kapsamında muvazzaflık hizmetinden muaf tutulmuş olmak