2026 ÖZYES ne zaman yapılacak, saat kaçta başlayacak? Sınav giriş belgeleri sorgulama

Fiziki Yeterlilik Testi uygulanacak





2026 ÖZYES kapsamında adaylara Fiziki Yeterlilik Testi (FYT) uygulanacak. Uygulamalı sınavda adaylara iki hak verilecek ve elde ettikleri derecelerden en iyisi değerlendirmeye alınacak.





Engelli adaylar da Fiziki Yeterlilik Testi'ne katılacak. Bu adaylara da iki uygulama hakkı tanınacak ve en iyi dereceleri işleme alınacak.





Adayların sınavdan en az 1 saat önce hazır olması gerekiyor





Kimlik ve güvenlik kontrolleri ile salona giriş işlemlerinin zamanında tamamlanabilmesi için adayların sınavın yapılacağı bina veya salonun kapısında sınav saatinden en az 1 saat önce hazır bulunması gerekiyor.





Fiziki Yeterlilik Testi'ne katılacak adayların spor hareketlerine uygun kıyafet ve ayakkabı getirmeleri öneriliyor.





Adayların kıyafetlerindeki reflektör veya yansıtıcı baskılar, testin başlangıç ve bitiş sürelerini otomatik olarak ölçen fotoselleri etkileyebileceği için bu tür özelliklere sahip kıyafetlerin kullanılmaması gerekiyor.





Bu tür kıyafetlerle sınava gelen adaylardan kıyafetlerini yedek kıyafetleriyle değiştirmeleri istenebilecek.





Sınava girişte hangi belgeler geçerli olacak?





Adayların sınava kabul edilebilmesi için fotoğraflı sınava giriş belgesinin yanı sıra ÖSYM tarafından kabul edilen geçerli bir kimlik belgesini de yanında bulundurması gerekiyor.





Geçerli kimlik belgeleri şöyle:





Nüfus cüzdanı veya Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı

Geçerlilik süresi devam eden pasaport

Pasaportu bulunmayan KKTC vatandaşları için fotoğraflı ve kimlik numaralı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kimlik Kartı

Türk vatandaşlığından izinle ayrılanlar ve kanuni mirasçılarına ait Pembe Kart veya Mavi Kart





Sürücü belgesi ve meslek kimlik kartı gibi diğer belgeler sınava giriş için geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilmeyecek.





Gerekli belgeleri eksiksiz olarak yanında bulundurmayan adaylar sınava alınmayacak. Sınava alınmış olsalar dahi belgelerde eksiklik tespit edilmesi hâlinde sınavları geçersiz sayılabilecek.