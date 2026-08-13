MEB AGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Millî Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı sorgulama ekranı
ÖSYM'nin 2026 yılı sınav ve sonuç takvimine göre MEB-AGS sonuçları, 26 Ağustos 2026 Çarşamba günü açıklanacak. AGS puanının yüzde 50'si ile ÖABT puanının yüzde 50'si alınarak MEB-AGS puanı belirlenecek. sonuçların açıklanmasından itibaren bir sonraki sınav sonuçlarının açıklanmasına kadar geçerli olacak. MEB Akademi Giriş Sınavı ÖSYM tarafından 26 Temmuz’da gerçekleştirilmişti. İşte MEB AGS ÖABT sonuçları sorgulama ekranı.
Öğretmenlik mesleğine adım atmak isteyen adayların katıldığı MEB Akademi Giriş Sınavı (MEB-AGS) geride kaldı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğretmen adaylarının mesleğe hazırlık sürecinde önemli bir aşama olarak uygulanan sınavın ardından gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Adaylar, MEB-AGS sonuçlarının ne zaman duyurulacağını ve sonuçlara hangi ekran üzerinden ulaşabileceklerini araştırmaya başladı.
AGS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM'nin 2026 yılı sınav ve sonuç takvimine göre MEB-AGS sonuçları, 26 Ağustos 2026 Çarşamba günü açıklanacak. AGS sonuçları ÖSYM sonuç sayfası üzerinden erişeme açılacak.
AGS SONUÇLARI NEREDEN VE NASIL SORGULANIR?
Adaylar, MEB-AGS sonuçlarını ÖSYM'nin resmi Sonuç Açıklama Sistemi olan sonuc.osym.gov.tr üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifreleriyle giriş yaparak öğrenebilecek.
Sonuç belgesinde puan ve sıralama bilgileri yer alırken, adaylar sonuçlarına ayrıca ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) ve ÖSYM Mobil uygulaması üzerinden de erişebilecek.
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