MEB AGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Millî Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı sorgulama ekranı

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? SSK ve Bağkur emeklileri için Ocak 2027 zammı hesaplama tablosu değişti

Temmuz ayı enflasyon verisinin açıklanmasıyla birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklileri ile memurların 2027 Ocak ayında alacağı zam oranına ilişkin hesaplamalar hız kazandı. Merkez Bankası ve Finansal Kurumlar Birliği'nin yıl sonu enflasyon beklentileri üzerinden yapılan tahminler, maaş artışlarının hangi seviyelere ulaşabileceğine dair ilk tabloyu ortaya koydu. Özellikle en düşük emekli maaşının ne kadar olacağı merak edilirken, olası enflasyon farkı ve zam oranlarına göre emekli ve memur maaşları için yeni hesaplamalar gündeme geldi. SSK ve Bağkur emeklileri için Ocak 2027 zammı hesaplama tablosu şu şekilde: