AÖF yaz okulu sınavı ne zaman yapılacak? Sınav giriş belgesi sorgulama ekranı
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) öğrencileri için 2025-2026 öğretim yılı yaz okulu sınavı 22 Ağustos 2026 Cumartesi günü gerçekleştirilecek. İşte AÖF yaz okulu sınavı giriş belgesi sorgulama ekranı.
Yaz okuluna güz ve bahar döneminde kayıt yenileten-yeniletmeyen, yarı yıl fark etmeksizin tüm Açıköğretim Fakültesine göre öğretim yapan Fakültelerin öğrencileri kayıt yaptırabilir. Öğrenciler, üst yarıyıl ya da alt yarıyıllardan hiç almadıkları dersleri yaz okulunda alabilir. İşte AÖF yaz okulu sınav giriş belgesi sorgulama ekranı.
AÖF YAZ OKULU SINAV GİRİŞ BELGELERİ YAYIMLANDI MI?
Yaz okulu sınavına kısa bir süre kala sınav giriş belgeleri erişime açıldı. Adaylar, sınav giriş belgelerini Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Öğrenci Bilgi Sistemi (AOS) üzerinden aosogrenci.anadolu.edu.tr adresine e-Devlet veya AÖF öğrenci şifreleriyle giriş yaparak görüntüleyebilecek.
AÖF YAZ OKULU SINAVI NE ZAMAN?
Anadolu Üniversitesi'nin resmi akademik takvimine göre 2026 AÖF yaz okulu sınavı, 22 Ağustos 2026 Cumartesi günü gerçekleştirilecek.
Yaz Okulu sınavı tek oturum mu olacaktır?
Yaz okulu başarı değerlendirmesi tek sınav üzerinden yapılır ve bu sınavın başarı notuna katkısı %100'dür.
Uygulama derslerinde Yaz Okulu sınavı hakkı var mıdır?
Uygulama dersleri için öğrencinin muafiyet ve yaz okulu sınav hakkı yoktur.
Yaz Okulu sınavında kaç soru sorulacaktır?
Sınavda her ders için 20 soru sorulacak ve 30 dakika süre verilecektir.
Yaz Okulu kayıt şartları ve dersler hakkında
Güz ve bahar döneminde kayıt yenileten ya da yeniletmeyen, Açıköğretim Fakültesine göre öğretim yapan Fakültelerdeki tüm öğrencilerimiz Yaz okuluna kayıt yaptırabilir. Öğrencilerimiz açılan Güz ve Bahar Dönemi derslerinden yarı yıl fark etmeksizin 5 derse kadar ders seçimi yapabilmektedir. Yaz okulu, güz ve bahar yarıyılları dışında ayrı bir yarıyıl olmayıp bahar yarıyılının devamı niteliğindedir. Öğrencilerimiz kayıtlı olduğu programda açılan dersleri, ilgili öğretim yılı Yaz Okulu Kayıt tarihleri arasında Öğrenci Otomasyonu Ders Ekle-Sil Sayfasından görüntüleyebilmektedir.
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