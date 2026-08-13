Beşiktaş-Hradec Kralove maçı hangi kanalda, saat kaçta? Beşiktaş maçı yayın kanalı ve muhtemel 11'ler

İlk maçtaki avantajını korumak istiyor





Beşiktaş, deplasmanda oynanan ilk karşılaşmayı 10 kişi tamamlamasına rağmen 1-0 kazanarak rövanş öncesinde avantaj elde etti. Siyah-beyazlı ekip, taraftarı önündeki ikinci mücadeleden istediği sonucu alarak UEFA Avrupa Ligi’nde play-off turuna yükselmeyi amaçlıyor.





Beşiktaş, bu sezon çıktığı üç resmi karşılaşmada da rakiplerine gol izni vermedi. Siyah-beyazlılar Midtjylland karşısında oynadığı iki maçı 1-0 ve 2-0, Hradec Kralove karşısındaki ilk mücadeleyi ise 1-0 kazandı.





Takım savunmasının yanı sıra Tiago Djalo ve Emirhan Topçu’nun performansı ile kaleci Alexander Nübel’in kurtarışları, Beşiktaş’ın üç resmi maçta da kalesini gole kapatmasında öne çıkan unsurlar oldu.