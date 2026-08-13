Uyum haftası ne zaman? MEB 2026-2027 okul açılış tarihi
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanan 2026-2027 eğitim-öğretim yılı takvimiyle birlikte, minik öğrencilerin ders başı yapacağı tarihler netlik kazandı. Takvime göre; okul öncesi eğitim ve ilkokul 1. sınıf öğrencileri için düzenlenen uyum haftası eğitimleri, 7 - 11 Eylül 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Peki okullar ne zaman açılacak?
2026-2027 eğitim öğretim yılı takviminin açıklanmasıyla birlikte, okul öncesi ve ilkokul 1. sınıf öğrencileri için düzenlenecek uyum haftasının tarihleri de velilerin gündemine geldi. Yeni eğitim dönemine ilk kez adım atacak öğrencilerin okula alışmasını kolaylaştırmayı amaçlayan uyum programının hangi gün başlayacağı ve 1. sınıf öğrencilerinin ders başı yapacağı tarih merak ediliyor.
UYUM HAFTASI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
MEB'in 2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimine göre anaokulu ve ilkokul 1. sınıf öğrencileri için uyum haftası, 7 Eylül 2026 Pazartesi günü başlayıp 11 Eylül 2026 Cuma günü sona erecek.
2026-2027 OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
2026-2027 eğitim öğretim yılının birinci dönemi, tüm kademelerde 14 Eylül 2026 Pazartesi günü başlayacak.
MEB 2026-2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TAKVİMİ
MEB'in 2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimine göre okullar 14 Eylül 2026'da açılacak. Birinci ara tatil 16-20 Kasım 2026, birinci dönem ise 22 Ocak 2027'de sona erecek. Yarıyıl tatili 25 Ocak-5 Şubat 2027 tarihleri arasında yapılacak. İkinci dönem 8 Şubat 2027'de başlayacak, ikinci ara tatil 8-12 Mart 2027 tarihleri arasında uygulanacak ve eğitim öğretim yılı 25 Haziran 2027'de sona erecek.
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