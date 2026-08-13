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Emekli maaş promosyonunda ödemeler yükseldi: Hangi banka ne kadar promosyon veriyor? 32 bin TL detayı

Emekli maaş promosyonunda ödemeler yükseldi: Hangi banka ne kadar promosyon veriyor? 32 bin TL detayı

20:27, 13/08/2026, PerşembeG: Güncelleme: 20:29, 13/08/2026, Perşembe
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Emekli maaş promosyonunda ödemeler yükseldi: Hangi banka ne kadar promosyon veriyor? 32 bin TL detayı

Ağustos 2026 emekli promosyonlarında rekabet kızıştı: SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerine nakit ve ek avantajlarla toplam ödeme 32.000 TL’ye ulaştı. Ziraat Bankası, Halkbank, Akbank, İş Bankası, Yapı Kredi ve ING’nin güncel maaş promosyonu tutarları, fatura şartları ve en yüksek ödeme yapan bankaların listesi.

Emekli promosyonu kampanyaları Ağustos 2026'da maaşını farklı bir bankaya taşımayı planlayan SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerinin gündeminde. Bankaların açıkladığı kampanyalarda nakit promosyon ve ek ödüllerle toplam ödeme tutarı 32 bin TL'ye kadar çıkıyor.

Emekli promosyonu kampanyaları Ağustos 2026'da maaşını farklı bir bankaya taşımayı planlayan SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerinin gündeminde. Bankaların açıkladığı kampanyalarda nakit promosyon ve ek ödüllerle toplam ödeme tutarı 32 bin TL'ye kadar çıkıyor.

Ağustos 2026 emekli promosyonları ne kadar?


Emekli promosyonu kampanyaları, Temmuz ayında emekli maaşlarına yapılan artışın ardından Ağustos 2026'da yeniden öne çıktı. Kamu ve özel bankalar, SGK kapsamında emekli aylığı alan müşterilere maaş taşıma ve belirli süre bankadan maaş alma taahhüdü karşılığında farklı tutarlarda promosyon sunuyor.


Kampanyalarda doğrudan nakit promosyonun yanında otomatik fatura talimatı, kredi kartı harcaması ve farklı bankacılık ürünlerinin kullanılması karşılığında ek ödemeler de bulunuyor.


Verilen kampanya bilgilerine göre öne çıkan toplam tutarlar şöyle:


ING: Ek kampanyalarla 32.000 TL'ye kadar

Yapı Kredi: 30.000 TL'ye kadar

İş Bankası: 25.000 TL'ye kadar

Garanti BBVA: Kampanya kapsamında 25.000 TL'ye kadar

DenizBank: 18.000 TL'ye kadar

Akbank: 15.000 TL'ye kadar nakit promosyon

Halkbank: 15.000 TL'ye kadar

Ziraat Bankası: 12.000 TL'ye kadar


Toplam tutarların tamamı doğrudan ve koşulsuz nakit promosyon anlamına gelmiyor. Bazı bankalarda en yüksek rakama ulaşabilmek için ek kampanya şartlarının yerine getirilmesi gerekiyor.

Ağustos 2026 emekli promosyonları ne kadar?Emekli promosyonu kampanyaları, Temmuz ayında emekli maaşlarına yapılan artışın ardından Ağustos 2026'da yeniden öne çıktı. Kamu ve özel bankalar, SGK kapsamında emekli aylığı alan müşterilere maaş taşıma ve belirli süre bankadan maaş alma taahhüdü karşılığında farklı tutarlarda promosyon sunuyor.Kampanyalarda doğrudan nakit promosyonun yanında otomatik fatura talimatı, kredi kartı harcaması ve farklı bankacılık ürünlerinin kullanılması karşılığında ek ödemeler de bulunuyor.Verilen kampanya bilgilerine göre öne çıkan toplam tutarlar şöyle:ING: Ek kampanyalarla 32.000 TL'ye kadarYapı Kredi: 30.000 TL'ye kadarİş Bankası: 25.000 TL'ye kadarGaranti BBVA: Kampanya kapsamında 25.000 TL'ye kadarDenizBank: 18.000 TL'ye kadarAkbank: 15.000 TL'ye kadar nakit promosyonHalkbank: 15.000 TL'ye kadarZiraat Bankası: 12.000 TL'ye kadarToplam tutarların tamamı doğrudan ve koşulsuz nakit promosyon anlamına gelmiyor. Bazı bankalarda en yüksek rakama ulaşabilmek için ek kampanya şartlarının yerine getirilmesi gerekiyor.

ING emekli promosyonu 32 bin TL'ye kadar çıkıyor


ING, SGK kapsamında SSK, Bağ-Kur veya Emekli Sandığı emekli maaşını bankaya taşıyan müşterilerine maaş tutarına göre herhangi bir ek koşul olmadan 15.000 TL'ye kadar nakit promosyon sunuyor.


Ek nakit promosyonlarla birlikte toplam emekli maaşı promosyonunun 32.000 TL'ye kadar çıkabildiği belirtiliyor.

ING emekli promosyonu 32 bin TL'ye kadar çıkıyorING, SGK kapsamında SSK, Bağ-Kur veya Emekli Sandığı emekli maaşını bankaya taşıyan müşterilerine maaş tutarına göre herhangi bir ek koşul olmadan 15.000 TL'ye kadar nakit promosyon sunuyor.Ek nakit promosyonlarla birlikte toplam emekli maaşı promosyonunun 32.000 TL'ye kadar çıkabildiği belirtiliyor.

Yapı Kredi emekli promosyonu 30 bin TL'ye kadar


Yapı Kredi, SGK emekli aylığını üç yıl boyunca bankadan alma taahhüdü veren müşterilere ek ödüllerle birlikte 30.000 TL'ye kadar ödeme imkanı sunuyor.


Promosyon taahhütnamesinin imzalanmasının ardından herhangi bir ek koşul aranmadan maaşa göre ödenecek tutarlar şöyle:


9.999 TL'ye kadar maaş: 6.250 TL

10.000-14.999 TL arasında maaş: 10.000 TL

15.000-19.999 TL arasında maaş: 12.500 TL

20.000 TL ve üzeri maaş: 15.000 TL


Ek Ödül Taahhütnamesi'nin imzalanmasının ardından 60 gün içinde iki yeni fatura ödeme talimatı veren müşterilere maaş tutarına göre 2.000 TL ile 5.000 TL arasında ek nakit ödül ödeniyor.


Aynı süre içinde asıl bireysel kredi kartlarıyla toplam 1.000 TL harcama yapan müşteriler de maaşlarına göre 2.000 TL ile 5.000 TL arasında ek ödülden yararlanabiliyor.

Yapı Kredi emekli promosyonu 30 bin TL'ye kadarYapı Kredi, SGK emekli aylığını üç yıl boyunca bankadan alma taahhüdü veren müşterilere ek ödüllerle birlikte 30.000 TL'ye kadar ödeme imkanı sunuyor.Promosyon taahhütnamesinin imzalanmasının ardından herhangi bir ek koşul aranmadan maaşa göre ödenecek tutarlar şöyle:9.999 TL'ye kadar maaş: 6.250 TL10.000-14.999 TL arasında maaş: 10.000 TL15.000-19.999 TL arasında maaş: 12.500 TL20.000 TL ve üzeri maaş: 15.000 TLEk Ödül Taahhütnamesi'nin imzalanmasının ardından 60 gün içinde iki yeni fatura ödeme talimatı veren müşterilere maaş tutarına göre 2.000 TL ile 5.000 TL arasında ek nakit ödül ödeniyor.Aynı süre içinde asıl bireysel kredi kartlarıyla toplam 1.000 TL harcama yapan müşteriler de maaşlarına göre 2.000 TL ile 5.000 TL arasında ek ödülden yararlanabiliyor.

İş Bankası emeklilere 25 bin TL'ye kadar ödeme sunuyor


Türkiye İş Bankası, SGK emekli maaşını bankaya taşıyan, ilk emekli maaşı için İş Bankası'nı tercih eden veya maaşını halihazırda bankadan alan müşterilerine 15.000 TL'ye kadar nakit promosyon veriyor.


Banka, ek kampanyalarla 10.000 TL'ye kadar ilave promosyon imkanı sağlıyor. Böylece toplam avantaj 25.000 TL'ye kadar çıkabiliyor.


Kampanya kapsamında ayrıca Maximum Kart'ın yıllık ücret ödenmeden kullanılması, diğer banka ATM'lerinden ücretsiz nakit çekme ve ücretsiz para transferi gibi bankacılık avantajları bulunuyor

İş Bankası emeklilere 25 bin TL'ye kadar ödeme sunuyorTürkiye İş Bankası, SGK emekli maaşını bankaya taşıyan, ilk emekli maaşı için İş Bankası'nı tercih eden veya maaşını halihazırda bankadan alan müşterilerine 15.000 TL'ye kadar nakit promosyon veriyor.Banka, ek kampanyalarla 10.000 TL'ye kadar ilave promosyon imkanı sağlıyor. Böylece toplam avantaj 25.000 TL'ye kadar çıkabiliyor.Kampanya kapsamında ayrıca Maximum Kart'ın yıllık ücret ödenmeden kullanılması, diğer banka ATM'lerinden ücretsiz nakit çekme ve ücretsiz para transferi gibi bankacılık avantajları bulunuyor

DenizBank emekli promosyonu 18 bin TL'ye kadar


DenizBank, emeklilere yönelik kampanyasında toplam 18.000 TL'ye kadar nakit promosyon imkanı sunduğunu duyurdu.


Verilen bilgilerde maaş aralıklarına veya ödeme tutarlarının hangi koşullarla belirlendiğine ilişkin ayrıntılı bir dağılım yer almıyor.

DenizBank emekli promosyonu 18 bin TL'ye kadarDenizBank, emeklilere yönelik kampanyasında toplam 18.000 TL'ye kadar nakit promosyon imkanı sunduğunu duyurdu.Verilen bilgilerde maaş aralıklarına veya ödeme tutarlarının hangi koşullarla belirlendiğine ilişkin ayrıntılı bir dağılım yer almıyor.

Garanti BBVA emekli promosyonunda 25 bin TL'ye varan fırsat


Garanti BBVA'nın paylaşılan kampanya bilgilerinde emekli maaşını bankadan alan müşterilere 15.000 TL'ye kadar nakit promosyon ve ek avantajlarla toplam 25.000 TL'ye kadar ödeme fırsatı sunuluyor.


Ek ödüller şu koşullara bağlı:


Bonus Kart veya Paracard ile 2.000 TL harcamaya 6.000 TL

Avans Hesap üzerinden 2.000 TL harcamaya 2.000 TL

Yeni sigorta poliçesine 2.000 TL


Bu şartlarla toplam ek ödül 10.000 TL'ye kadar ulaşabiliyor.


Ancak verilen kampanya bilgisinin geçerlilik tarihi 1-31 Temmuz 2026 olarak belirtiliyor. Bu nedenle söz konusu koşulların Ağustos ayında devam edip etmediğine ilişkin metinde güncel bir bilgi bulunmuyor.

Garanti BBVA emekli promosyonunda 25 bin TL'ye varan fırsatGaranti BBVA'nın paylaşılan kampanya bilgilerinde emekli maaşını bankadan alan müşterilere 15.000 TL'ye kadar nakit promosyon ve ek avantajlarla toplam 25.000 TL'ye kadar ödeme fırsatı sunuluyor.Ek ödüller şu koşullara bağlı:Bonus Kart veya Paracard ile 2.000 TL harcamaya 6.000 TLAvans Hesap üzerinden 2.000 TL harcamaya 2.000 TLYeni sigorta poliçesine 2.000 TLBu şartlarla toplam ek ödül 10.000 TL'ye kadar ulaşabiliyor.Ancak verilen kampanya bilgisinin geçerlilik tarihi 1-31 Temmuz 2026 olarak belirtiliyor. Bu nedenle söz konusu koşulların Ağustos ayında devam edip etmediğine ilişkin metinde güncel bir bilgi bulunmuyor.

Halkbank emekli promosyonu ne kadar?


Halkbank, emekli maaşını bankaya taşıyan müşterilerine maaş tutarına göre 10.000 TL ile 15.000 TL arasında promosyon ödemesi sunuyor.


Maaş aralıklarına göre ödemeler:


10.000-15.000 TL arasında maaş: 10.000 TL

15.000-20.000 TL arasında maaş: 12.500 TL

20.000 TL ve üzeri maaş: 15.000 TL

Halkbank emekli promosyonu ne kadar?Halkbank, emekli maaşını bankaya taşıyan müşterilerine maaş tutarına göre 10.000 TL ile 15.000 TL arasında promosyon ödemesi sunuyor.Maaş aralıklarına göre ödemeler:10.000-15.000 TL arasında maaş: 10.000 TL15.000-20.000 TL arasında maaş: 12.500 TL20.000 TL ve üzeri maaş: 15.000 TL

Akbank emekli promosyonu 15 bin TL'ye kadar


Akbank'ın kampanyası 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında geçerli.


SSK, Bağ-Kur veya Emekli Sandığı emekli maaşını bu tarihler arasında Akbank'a taşıyan ve promosyon başvurusunun ardından üç yıl boyunca maaşını bankadan alma taahhüdü veren müşteriler 15.000 TL'ye kadar nakit promosyondan yararlanabiliyor.


Mevcut promosyon taahhüdünü yenileyen müşteriler de kampanya kapsamında değerlendiriliyor.

Akbank emekli promosyonu 15 bin TL'ye kadarAkbank'ın kampanyası 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında geçerli.SSK, Bağ-Kur veya Emekli Sandığı emekli maaşını bu tarihler arasında Akbank'a taşıyan ve promosyon başvurusunun ardından üç yıl boyunca maaşını bankadan alma taahhüdü veren müşteriler 15.000 TL'ye kadar nakit promosyondan yararlanabiliyor.Mevcut promosyon taahhüdünü yenileyen müşteriler de kampanya kapsamında değerlendiriliyor.

Ziraat Bankası emekli promosyonu 12 bin TL'ye kadar


Ziraat Bankası, SGK kapsamında Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur emekli maaşını bankadan alan müşterilerine 12.000 TL'ye kadar promosyon ödemesi sunuyor.


Maaş tutarına göre promosyonlar şöyle:


0-9.999,99 TL arasında maaş: 5.000 TL

10.000-14.999,99 TL arasında maaş: 8.000 TL

15.000-19.999,99 TL arasında maaş: 10.000 TL

20.000 TL ve üzeri maaş: 12.000 TL

Ziraat Bankası emekli promosyonu 12 bin TL'ye kadarZiraat Bankası, SGK kapsamında Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur emekli maaşını bankadan alan müşterilerine 12.000 TL'ye kadar promosyon ödemesi sunuyor.Maaş tutarına göre promosyonlar şöyle:0-9.999,99 TL arasında maaş: 5.000 TL10.000-14.999,99 TL arasında maaş: 8.000 TL15.000-19.999,99 TL arasında maaş: 10.000 TL20.000 TL ve üzeri maaş: 12.000 TL

Emekli promosyonu nasıl alınır?


Emekli promosyonundan yararlanmak isteyenlerin maaşlarını tercih ettikleri bankaya taşımaları ve bankanın promosyon sözleşmesini onaylamaları gerekiyor.


Kampanya şartlarının yerine getirilmesinin ardından promosyon ödemesi emeklinin hesabına yatırılıyor. Başvurular banka şubeleri, mobil ve internet bankacılığı ile e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebiliyor.


Promosyon ödemelerinde bankalar çoğunlukla emekli maaşının üç yıl boyunca ilgili bankadan alınması yönünde taahhüt talep ediyor.

Emekli promosyonu nasıl alınır?Emekli promosyonundan yararlanmak isteyenlerin maaşlarını tercih ettikleri bankaya taşımaları ve bankanın promosyon sözleşmesini onaylamaları gerekiyor.Kampanya şartlarının yerine getirilmesinin ardından promosyon ödemesi emeklinin hesabına yatırılıyor. Başvurular banka şubeleri, mobil ve internet bankacılığı ile e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebiliyor.Promosyon ödemelerinde bankalar çoğunlukla emekli maaşının üç yıl boyunca ilgili bankadan alınması yönünde taahhüt talep ediyor.

Emekli promosyonu seçerken nelere dikkat edilmeli?


Bankaları karşılaştırırken yalnızca açıklanan en yüksek toplam tutara bakılması yanıltıcı olabilir. Çünkü bazı kampanyalarda toplam rakamın bir bölümü ek koşullar karşılığında veriliyor.


Karşılaştırma yapılırken şu başlıkların birlikte değerlendirilmesi önem taşıyor:


Koşulsuz nakit promosyon tutarı

Üç yıllık maaş taahhüdü

Otomatik fatura ödeme şartları

Kredi kartı harcama koşulları

Ek bankacılık ürünü kullanma zorunluluğu

EFT ve havale imkanları

ATM kullanım koşulları

Ek ödüllerin geçerlilik süreleri


Bankaların emekli promosyonu kampanyalarının süreleri, ödeme tutarları ve yararlanma koşulları farklılık gösterebiliyor. Bu nedenle başvuru öncesinde kampanyanın geçerlilik tarihinin ve ek ödül şartlarının kontrol edilmesi gerekiyor.

Emekli promosyonu seçerken nelere dikkat edilmeli?Bankaları karşılaştırırken yalnızca açıklanan en yüksek toplam tutara bakılması yanıltıcı olabilir. Çünkü bazı kampanyalarda toplam rakamın bir bölümü ek koşullar karşılığında veriliyor.Karşılaştırma yapılırken şu başlıkların birlikte değerlendirilmesi önem taşıyor:Koşulsuz nakit promosyon tutarıÜç yıllık maaş taahhüdüOtomatik fatura ödeme şartlarıKredi kartı harcama koşullarıEk bankacılık ürünü kullanma zorunluluğuEFT ve havale imkanlarıATM kullanım koşullarıEk ödüllerin geçerlilik süreleriBankaların emekli promosyonu kampanyalarının süreleri, ödeme tutarları ve yararlanma koşulları farklılık gösterebiliyor. Bu nedenle başvuru öncesinde kampanyanın geçerlilik tarihinin ve ek ödül şartlarının kontrol edilmesi gerekiyor.
Başlıklar :emekli promosyonubanka promosyonlarıemekli maaşınakit promosyon
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