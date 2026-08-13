Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Liseler ne zaman açılacak? Yeni eğitim sezonu hangi gün başlayacak? MEB 2026-2027 takvimi

Liseler ne zaman açılacak? Yeni eğitim sezonu hangi gün başlayacak? MEB 2026-2027 takvimi

20:29, 13/08/2026, PerşembeG: Güncelleme: 20:30, 13/08/2026, Perşembe
Yeni Şafak
GoogleYeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Liseler ne zaman açılacak? Yeni eğitim sezonu hangi gün başlayacak? MEB 2026-2027 takvimi

Liseler ne zaman açılacak sorusu, 2026 LGS yerleştirme sonuçlarının ardından öğrenciler ve velilerin gündemine geldi. MEB 2026-2027 eğitim öğretim takvimine göre liselerin açılış tarihi, birinci ve ikinci ara tatil, 15 tatil ve okulların kapanacağı gün belli oldu.

Liseler ne zaman açılacak sorusu, 2026 LGS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler ve velilerin gündemine geldi. Millî Eğitim Bakanlığı takvimine göre liselerde yeni eğitim öğretim yılı 14 Eylül 2026 Pazartesi günü başlayacak.

Liseler ne zaman açılacak sorusu, 2026 LGS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler ve velilerin gündemine geldi. Millî Eğitim Bakanlığı takvimine göre liselerde yeni eğitim öğretim yılı 14 Eylül 2026 Pazartesi günü başlayacak.

Liseler ne zaman açılacak?


Liseler ne zaman açılacak sorusunun yanıtı, Millî Eğitim Bakanlığının 2026-2027 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi ile belli oldu. Liselerde birinci dönem, 14 Eylül 2026 Pazartesi günü başlayacak ve 22 Ocak 2027 Cuma günü sona erecek.


2026 LGS yerleştirme sonuçlarının 5 Ağustos’ta açıklanmasının ardından öğrenciler, kayıt hakkı kazandıkları liseleri öğrenmeye başladı. Yeni eğitim dönemine hazırlanan öğrenciler ve veliler de okulların açılış tarihi ile tatil dönemlerini araştırıyor.


Ortaöğretim kurumlarının hazırlık ve 9’uncu sınıflarına başlayacak öğrenciler için yeni eğitim ortamına uyum sağlamalarını destekleyecek rehberlik çalışmaları da yürütülecek.

Liseler ne zaman açılacak?Liseler ne zaman açılacak sorusunun yanıtı, Millî Eğitim Bakanlığının 2026-2027 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi ile belli oldu. Liselerde birinci dönem, 14 Eylül 2026 Pazartesi günü başlayacak ve 22 Ocak 2027 Cuma günü sona erecek.2026 LGS yerleştirme sonuçlarının 5 Ağustos’ta açıklanmasının ardından öğrenciler, kayıt hakkı kazandıkları liseleri öğrenmeye başladı. Yeni eğitim dönemine hazırlanan öğrenciler ve veliler de okulların açılış tarihi ile tatil dönemlerini araştırıyor.Ortaöğretim kurumlarının hazırlık ve 9’uncu sınıflarına başlayacak öğrenciler için yeni eğitim ortamına uyum sağlamalarını destekleyecek rehberlik çalışmaları da yürütülecek.

2026-2027 eğitim öğretim takvimi


MEB tarafından açıklanan takvimde liselerin açılış tarihi, ara tatiller, yarıyıl tatili ve eğitim yılının sona ereceği gün şöyle sıralandı:


  • Okulların açılışı: 14 Eylül 2026 Pazartesi
  • Birinci ara tatil: 16-20 Kasım 2026
  • Birinci dönemin sona ermesi: 22 Ocak 2027 Cuma
  • Yarıyıl tatili: 25 Ocak-5 Şubat 2027
  • İkinci dönemin başlaması: 8 Şubat 2027 Pazartesi
  • İkinci ara tatil: 8-12 Mart 2027
  • Eğitim öğretim yılının sona ermesi: 25 Haziran 2027 Cuma
2026-2027 eğitim öğretim takvimiMEB tarafından açıklanan takvimde liselerin açılış tarihi, ara tatiller, yarıyıl tatili ve eğitim yılının sona ereceği gün şöyle sıralandı:Okulların açılışı: 14 Eylül 2026 PazartesiBirinci ara tatil: 16-20 Kasım 2026Birinci dönemin sona ermesi: 22 Ocak 2027 CumaYarıyıl tatili: 25 Ocak-5 Şubat 2027İkinci dönemin başlaması: 8 Şubat 2027 Pazartesiİkinci ara tatil: 8-12 Mart 2027Eğitim öğretim yılının sona ermesi: 25 Haziran 2027 Cuma

Birinci ara tatil ne zaman?


Liselerde birinci dönem ara tatili, 16 Kasım 2026 Pazartesi günü başlayacak. Öğrenciler, 20 Kasım 2026 Cuma günü sona erecek tatilin ardından derslere devam edecek.


Birinci dönem ise 22 Ocak 2027 Cuma günü tamamlanacak.


15 tatil ne zaman başlayacak?


2026-2027 eğitim öğretim yılı yarıyıl tatili, 25 Ocak 2027 Pazartesi günü başlayacak ve 5 Şubat 2027 Cuma günü sona erecek.


İkinci dönem, 8 Şubat 2027 Pazartesi günü başlayacak.


İkinci ara tatil hangi tarihte?


İkinci dönemin ara tatili, 8 Mart 2027 Pazartesi günü başlayacak. Beş günlük tatil, 12 Mart 2027 Cuma günü tamamlanacak.


Liselerde 2026-2027 eğitim öğretim yılı, 25 Haziran 2027 Cuma günü sona erecek.

Birinci ara tatil ne zaman?Liselerde birinci dönem ara tatili, 16 Kasım 2026 Pazartesi günü başlayacak. Öğrenciler, 20 Kasım 2026 Cuma günü sona erecek tatilin ardından derslere devam edecek.Birinci dönem ise 22 Ocak 2027 Cuma günü tamamlanacak.15 tatil ne zaman başlayacak?2026-2027 eğitim öğretim yılı yarıyıl tatili, 25 Ocak 2027 Pazartesi günü başlayacak ve 5 Şubat 2027 Cuma günü sona erecek.İkinci dönem, 8 Şubat 2027 Pazartesi günü başlayacak.İkinci ara tatil hangi tarihte?İkinci dönemin ara tatili, 8 Mart 2027 Pazartesi günü başlayacak. Beş günlük tatil, 12 Mart 2027 Cuma günü tamamlanacak.Liselerde 2026-2027 eğitim öğretim yılı, 25 Haziran 2027 Cuma günü sona erecek.
Başlıklar :liselerlise açılış tarihimeb2026-2027 eğitim öğretim takvimi
Yorumlar
Avatar

Sitemizde paylaştığınız yorumlar, diğer kullanıcılar için değerli bir kaynaktır. Lütfen farklı görüşlere ve diğer kullanıcılara saygılı olun. Kaba, saldırgan, aşağılayıcı veya ayrımcı ifadeler kullanmaktan kaçının.

Sayfa Sonu
Yeni Şafak
TRENARFRRUUR
Türkiye’nin Birikimi. Uluslararası Medya Grubu.

Türkiye’nin gündemini belirleyen haber kaynağına hoş geldiniz! Tarafsız, dinamik ve derinlemesine habercilik anlayışıyla Yeni Şafak, okuyucularına güncel gelişmelerin ötesinde bir deneyim sunuyor. Siyaset ve ekonomiden kültür-sanat ve spor dünyasına kadar geniş bir yelpazede sunduğu haberlerle, hem Türkiye’de hem de dünyada neler olup bittiğini anında öğrenin. Dijital platformlarıyla her an, her yerden en doğru bilgiye ulaşın; Yeni Şafak’la gündemi yakalayın!

Sosyal medyada bizi takip edin
Mobil Uygulamaları indirin

Gündemi cebinizde taşıyın! Yeni Şafak’ın mobil uygulamalarıyla, en güncel haberlere anında ulaşın. Siyasetten ekonomiye, spordan kültür-sanat dünyasına kadar geniş bir içerik yelpazesi parmaklarınızın ucunda! Hem iOS, hem Android hem de Huawei cihazlarınızda kolayca indirerek, günün her anında en doğru bilgiye hızlıca erişin. Hemen indirin, dünyadaki gelişmeleri kaçırmayın!

App Store’dan indirinGoogle Play’dan alınApp Galeri ile keşfedin
Mikro Siteler
15 Temmuz

Yenisafak.com’un 15 Temmuz mikro sitesiyle, o geceyi tüm detaylarıyla yeniden yaşayın ve demokrasinin zaferine tanıklık edin. Video içerikler, özel röportajlar ve fotoğraf galerileriyle, 15 Temmuz’un kahramanlık dolu hikayesine dair her şeyi keşfedin.

Türkiye Seçimleri

Yenisafak.com’un seçim mikro sitesinde, anlık seçim bilgileri ve Türkiye’nin siyasi tarihindeki tüm seçimlerin detaylı analizleri bir arada. Geçmişten bugüne seçim sonuçları ve siyasi gelişmeleri inceleyerek Türkiye’nin demokratik sürecine dair kapsamlı bir bakış edinin. Canlı sonuçlar ve uzman yorumlarıyla seçimlerin kalbinde yer alın!

Kudüs : Bir şehrin Hikayesi

Müslümanlar için Kudüs, sadece bir şehir değil, İslam’ın kalbindeki kutsal bir mirastır. Kudüs’ün İslam dünyasındaki eşsiz yerini keşfetmek ve bu kadim şehrin bugünkü anlamına tanık olmak için hemen şimdi keşfetmeye başlayın!

Kategoriler
Bugün
Gündem
Video
Foto Galeri
Son Dakika
Haberler
DünyaOrtadoğuAvrupaAsyaAmerikaAfrikaAntarktikaOkyanusya
EkonomiTürkiye EkonomisiDünya EkonomisiOtomotiv
SeçimSeçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Oy Oranları 2024İstanbul Seçim SonuçlarıAnkara Seçim Sonuçlarıİzmir Seçim SonuçlarıAdana Seçim SonuçlarıBursa Seçim SonuçlarıAntalya Seçim SonuçlarıKonya Seçim Sonuçları
HayatYeni Şafak 30. YılAktüelKültür SanatSağlıkSinemaSeyahatYeni Şafak Kitap EkiYeni Şafak Pazar Eki
SporBasketbolFutbolVoleybolTenisF1GüreşSalon SporlarıDiğerBilgi
YazarlarBugün YazanlarGazete YazarlarıSpor YazarlarıArşiv Yazarları
Namaz Vakitleriİstanbul Namaz VakitleriAnkara Namaz Vakitleriİzmir Namaz VakitleriSabah Namazı Vakti Öğle Namazı Vakti İkindi Namazı Vakti Akşam Namazı Vakti Yatsı Namazı Vakti Teravih Namazı Vakti
ÖzgünÖzgün HaberlerYemek TarifleriHotmail GirişÇarpım TablosuInstagram SilmeInstagram Dondurma
Ramazanİmsakiye 2024İstanbul İmsakiyeAnkara İmsakiyeİzmir İmsakiyeİstanbul İftar VaktiAnkara İftar VaktiKonya İftar VaktiBursa İftar Vaktiİzmir İftar Vaktiİftar SaatleriSahur Saatleri
Dini BilgileriCuma MesajlarıYasin SuresiAmenerrasulüAyetel KürsiFelak Nas SuresiFetih SuresiNamaz Nasıl Kılınır?Abdest Nasıl Alınır?HadislerRüya Tabirleri
Hava Durumuİstanbul Hava DurumuAnkara Hava Durumuİzmir Hava DurumuBursa Hava DurumuAntalya Hava DurumuKonya Hava Durumu
Spor HaberleriTransfer HaberleriBeşiktaş HaberleriGalatasaray HaberleriFenerbahçe HaberleriTrabzonspor HaberleriCanlı SkorCanlı Maç Sonuçları
Albayrak Medya
KurumsalİletişimRss

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiyeiletisim@yenisafak.com+90 212 467 6515

Albayrak Medya Siteleri
GztZ RaporuKetebeDerin Tarih SkyroadArkitektPost Öykü
YASAL UYARI

BIST isim ve logosu 'Koruma Marka Belgesi' altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Tüm hakları saklıdır © Net Medya 2026