Liseler ne zaman açılacak? Yeni eğitim sezonu hangi gün başlayacak? MEB 2026-2027 takvimi
Liseler ne zaman açılacak sorusu, 2026 LGS yerleştirme sonuçlarının ardından öğrenciler ve velilerin gündemine geldi. MEB 2026-2027 eğitim öğretim takvimine göre liselerin açılış tarihi, birinci ve ikinci ara tatil, 15 tatil ve okulların kapanacağı gün belli oldu.
Liseler ne zaman açılacak sorusu, 2026 LGS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler ve velilerin gündemine geldi. Millî Eğitim Bakanlığı takvimine göre liselerde yeni eğitim öğretim yılı 14 Eylül 2026 Pazartesi günü başlayacak.
Liseler ne zaman açılacak?
Liseler ne zaman açılacak sorusunun yanıtı, Millî Eğitim Bakanlığının 2026-2027 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi ile belli oldu. Liselerde birinci dönem, 14 Eylül 2026 Pazartesi günü başlayacak ve 22 Ocak 2027 Cuma günü sona erecek.
2026 LGS yerleştirme sonuçlarının 5 Ağustos’ta açıklanmasının ardından öğrenciler, kayıt hakkı kazandıkları liseleri öğrenmeye başladı. Yeni eğitim dönemine hazırlanan öğrenciler ve veliler de okulların açılış tarihi ile tatil dönemlerini araştırıyor.
Ortaöğretim kurumlarının hazırlık ve 9’uncu sınıflarına başlayacak öğrenciler için yeni eğitim ortamına uyum sağlamalarını destekleyecek rehberlik çalışmaları da yürütülecek.
2026-2027 eğitim öğretim takvimi
MEB tarafından açıklanan takvimde liselerin açılış tarihi, ara tatiller, yarıyıl tatili ve eğitim yılının sona ereceği gün şöyle sıralandı:
- Okulların açılışı: 14 Eylül 2026 Pazartesi
- Birinci ara tatil: 16-20 Kasım 2026
- Birinci dönemin sona ermesi: 22 Ocak 2027 Cuma
- Yarıyıl tatili: 25 Ocak-5 Şubat 2027
- İkinci dönemin başlaması: 8 Şubat 2027 Pazartesi
- İkinci ara tatil: 8-12 Mart 2027
- Eğitim öğretim yılının sona ermesi: 25 Haziran 2027 Cuma
Birinci ara tatil ne zaman?
Liselerde birinci dönem ara tatili, 16 Kasım 2026 Pazartesi günü başlayacak. Öğrenciler, 20 Kasım 2026 Cuma günü sona erecek tatilin ardından derslere devam edecek.
Birinci dönem ise 22 Ocak 2027 Cuma günü tamamlanacak.
15 tatil ne zaman başlayacak?
2026-2027 eğitim öğretim yılı yarıyıl tatili, 25 Ocak 2027 Pazartesi günü başlayacak ve 5 Şubat 2027 Cuma günü sona erecek.
İkinci dönem, 8 Şubat 2027 Pazartesi günü başlayacak.
İkinci ara tatil hangi tarihte?
İkinci dönemin ara tatili, 8 Mart 2027 Pazartesi günü başlayacak. Beş günlük tatil, 12 Mart 2027 Cuma günü tamamlanacak.
Liselerde 2026-2027 eğitim öğretim yılı, 25 Haziran 2027 Cuma günü sona erecek.
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