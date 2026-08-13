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Bakanlık 26 bin 673 personel alacak: Sağlık personeli alımı başvuru tarihleri ve şartları son gelişmeler

Bakanlık 26 bin 673 personel alacak: Sağlık personeli alımı başvuru tarihleri ve şartları son gelişmeler

21:07, 13/08/2026, PerşembeG: Güncelleme: 21:10, 13/08/2026, Perşembe
Yeni Şafak
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Bakanlık 26 bin 673 personel alacak: Sağlık personeli alımı başvuru tarihleri ve şartları son gelişmeler

Sağlık Bakanlığı personel alımı 2026 başvuru tarihleri, KPSS’ye giren binlerce adayın gündeminde yer alıyor. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’nun yıl sonunu işaret etmesinin ardından gözler ÖSYM tercih kılavuzuna çevrildi. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman başlayacak, 26 bin 673 kişilik kontenjan hangi kadroları kapsıyor ve başvuru şartları ne zaman açıklanacak?

Sağlık Bakanlığı personel alımı 2026 takvimi, kamu kurumlarında görev almak isteyen sağlık çalışanları tarafından yakından takip ediliyor. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, hekim dışı personel alımının Eylül 2026’daki KPSS’nin ardından planlanacağını ve yıl sonunun hedeflendiğini açıkladı.

Sağlık Bakanlığı personel alımı 2026 takvimi, kamu kurumlarında görev almak isteyen sağlık çalışanları tarafından yakından takip ediliyor. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, hekim dışı personel alımının Eylül 2026’daki KPSS’nin ardından planlanacağını ve yıl sonunun hedeflendiğini açıkladı.

Başvuru takvimi açıklandı mı?


Sağlık Bakanlığı personel alımı 2026 sürecine ilişkin bekleyiş sürüyor. Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, haziran ayında yaptığı açıklamada hekim dışı sağlık personeli alımlarının Eylül 2026’daki Kamu Personel Seçme Sınavı’nın ardından planlanacağını bildirdi.


Memişoğlu, yeni alım için “2026’nın sonunda bir alım planlıyoruz” ifadesini kullandı. Ancak alınacak toplam personel sayısı, başvuru tarihleri, branş dağılımı ve aranacak şartlar henüz duyurulmadı.

Başvuru takvimi açıklandı mı?Sağlık Bakanlığı personel alımı 2026 sürecine ilişkin bekleyiş sürüyor. Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, haziran ayında yaptığı açıklamada hekim dışı sağlık personeli alımlarının Eylül 2026’daki Kamu Personel Seçme Sınavı’nın ardından planlanacağını bildirdi.Memişoğlu, yeni alım için “2026’nın sonunda bir alım planlıyoruz” ifadesini kullandı. Ancak alınacak toplam personel sayısı, başvuru tarihleri, branş dağılımı ve aranacak şartlar henüz duyurulmadı.

ÖSYM tercih kılavuzu yayımlandı mı?


30 Temmuz 2026 itibarıyla Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından Sağlık Bakanlığının yeni hekim dışı personel alımına özel bir tercih kılavuzu yayımlanmadı.


ÖSYM’nin güncel duyuruları arasında KPSS-2026/1 merkezi yerleştirme kılavuzu bulunuyor. Ancak Sağlık Bakanlığına özel son sözleşmeli personel tercih kılavuzları 2025 yılında yayımlanan KPSS-2025/4 ve KPSS-2025/5 kılavuzları olarak listeleniyor. Bu nedenle yeni alım için başvurular henüz başlamadı.


Resmî duyuru yayımlandığında şu bilgilerin netleşmesi bekleniyor:


  • Toplam kontenjan sayısı
  • Alım yapılacak unvan ve branşlar
  • Mezuniyet ve nitelik koşulları
  • Kullanılacak KPSS puan türleri
  • Tercih ve başvuru tarihleri
  • İl ve sağlık tesisi dağılımları
ÖSYM tercih kılavuzu yayımlandı mı?30 Temmuz 2026 itibarıyla Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından Sağlık Bakanlığının yeni hekim dışı personel alımına özel bir tercih kılavuzu yayımlanmadı.ÖSYM’nin güncel duyuruları arasında KPSS-2026/1 merkezi yerleştirme kılavuzu bulunuyor. Ancak Sağlık Bakanlığına özel son sözleşmeli personel tercih kılavuzları 2025 yılında yayımlanan KPSS-2025/4 ve KPSS-2025/5 kılavuzları olarak listeleniyor. Bu nedenle yeni alım için başvurular henüz başlamadı.Resmî duyuru yayımlandığında şu bilgilerin netleşmesi bekleniyor:Toplam kontenjan sayısıAlım yapılacak unvan ve branşlarMezuniyet ve nitelik koşullarıKullanılacak KPSS puan türleriTercih ve başvuru tarihleriİl ve sağlık tesisi dağılımları


26 bin 673 kişilik karar neyi kapsıyor?


Resmî Gazete’de yayımlanan 26 bin 673 kişilik istihdam kararı, yıl sonunda planlanan hekim dışı KPSS alımından farklı bir süreci kapsıyor.


21 Ekim 2025 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 2025/404 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile eleman temininde güçlük çekilen yerlerde çalıştırılmak üzere 2026 yılında istihdam edilecek sözleşmeli sağlık personelinin hizmet birimleri belirlendi. Süreç, 4924 sayılı Kanun kapsamındaki sözleşmeli sağlık personeli pozisyonlarına ilişkin düzenlemeye dayanıyor.


Kararda yer alan 26 bin 673 kişilik unvan dağılımı şöyle:


22 bin 983 uzman tabip

3 bin 652 tabip

25 sağlık memuru

9 ebe

2 hemşire

1 diyetisyen

1 sağlık teknikeri


Bu dağılımın büyük bölümünü tabip ve uzman tabip pozisyonları oluşturuyor. Resmî sağlık müdürlüğü duyuruları da 4924 kapsamındaki münhal pozisyonlara yönelik yerleştirmelerin il komisyonları aracılığıyla yürütüldüğünü gösteriyor.


Bu nedenle 26 bin 673 kişilik istihdam kararının, Bakan Memişoğlu’nun Eylül 2026 KPSS’sinin ardından yapılacağını açıkladığı hekim dışı personel alımıyla doğrudan eşleştirilmemesi gerekiyor.


26 bin 673 kişilik karar neyi kapsıyor?Resmî Gazete’de yayımlanan 26 bin 673 kişilik istihdam kararı, yıl sonunda planlanan hekim dışı KPSS alımından farklı bir süreci kapsıyor.21 Ekim 2025 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 2025/404 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile eleman temininde güçlük çekilen yerlerde çalıştırılmak üzere 2026 yılında istihdam edilecek sözleşmeli sağlık personelinin hizmet birimleri belirlendi. Süreç, 4924 sayılı Kanun kapsamındaki sözleşmeli sağlık personeli pozisyonlarına ilişkin düzenlemeye dayanıyor.Kararda yer alan 26 bin 673 kişilik unvan dağılımı şöyle:22 bin 983 uzman tabip3 bin 652 tabip25 sağlık memuru9 ebe2 hemşire1 diyetisyen1 sağlık teknikeriBu dağılımın büyük bölümünü tabip ve uzman tabip pozisyonları oluşturuyor. Resmî sağlık müdürlüğü duyuruları da 4924 kapsamındaki münhal pozisyonlara yönelik yerleştirmelerin il komisyonları aracılığıyla yürütüldüğünü gösteriyor.Bu nedenle 26 bin 673 kişilik istihdam kararının, Bakan Memişoğlu’nun Eylül 2026 KPSS’sinin ardından yapılacağını açıkladığı hekim dışı personel alımıyla doğrudan eşleştirilmemesi gerekiyor.

Branş ve kadro dağılımı


Yayımlanan kararda yer alan branş dağılımı şu şekilde sıralandı:


  • Uzman doktor: 22 bin 983
  • Doktor: 3 bin 652
  • Diyetisyen: 1
  • Ebe: 9
  • Hemşire: 2
  • Sağlık teknikeri: 25

Branş ve kadro dağılımıYayımlanan kararda yer alan branş dağılımı şu şekilde sıralandı:Uzman doktor: 22 bin 983Doktor: 3 bin 652Diyetisyen: 1Ebe: 9Hemşire: 2Sağlık teknikeri: 25

Başvuru şartları belli oldu mu?


Yıl sonunda planlanan hekim dışı personel alımına ilişkin özel ve genel başvuru şartları henüz açıklanmadı. Adayların mezuniyet alanları, KPSS puan türleri, nitelik kodları ve tercih işlemlerine ilişkin ayrıntılar resmî kılavuzla belli olacak.


Adayların Sağlık Bakanlığı ile ÖSYM tarafından yayımlanacak açıklamaları takip etmesi gerekiyor. Mevcut durumda yalnızca alımın Eylül 2026 KPSS’sinin ardından ve yıl sonuna doğru planlandığı biliniyor.

Başvuru şartları belli oldu mu?Yıl sonunda planlanan hekim dışı personel alımına ilişkin özel ve genel başvuru şartları henüz açıklanmadı. Adayların mezuniyet alanları, KPSS puan türleri, nitelik kodları ve tercih işlemlerine ilişkin ayrıntılar resmî kılavuzla belli olacak.Adayların Sağlık Bakanlığı ile ÖSYM tarafından yayımlanacak açıklamaları takip etmesi gerekiyor. Mevcut durumda yalnızca alımın Eylül 2026 KPSS’sinin ardından ve yıl sonuna doğru planlandığı biliniyor.
Başlıklar :sağlık bakanlığısağlık personeli alımıösymkamu personel alımı
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