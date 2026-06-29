Emekliye müjde sabah 08.00'da geldi! Emekli Sandığı, SSK, Bağkur'luya 20.000 TL taban maaşa ek 30.000 TL ödeme...

YAPI KREDİ EMEKLİ PROMOSYONU 2026

Yapı Kredi, emeklilere 30.000 TL’ye varan promosyon ve ek ödül fırsatı sunduğunu açıkladı. Bankanın kampanyasında temel promosyon ödemesi, emekli maaşı tutarına göre belirleniyor. Promosyon Taahhütnamesi’nin imzalanmasının ardından, ek bir koşul aranmadan temel promosyon ödemesi yapılıyor.

Yapı Kredi’nin maaş aralığına göre belirlediği temel promosyon tutarları şöyle:

Bir aylık net geliri 9.999 TL’ye kadar olan emeklilere 6.250 TL, 10.000 TL ile 14.999 TL arasında olanlara 10.000 TL, 15.000 TL ile 19.999 TL arasında olanlara 12.500 TL, 20.000 TL ve üzeri maaş alanlara ise 15.000 TL promosyon ödeniyor.

Bunun yanında banka, ek ödül kampanyası da sunuyor. Ek Ödül Taahhütnamesi’nin imzalanmasının ardından 60 gün içinde iki yeni fatura ödeme talimatı veren emekliler, maaş tutarlarına göre 2.000 TL ile 5.000 TL arasında ek nakit ödül kazanabiliyor.

Ayrıca aynı süre içinde asıl bireysel kredi kartıyla toplam 1.000 TL harcama yapan müşterilere de maaş aralığına göre 2.000 TL ile 5.000 TL arasında ek ödül veriliyor. Bu ek avantajlarla birlikte Yapı Kredi’nin emekli promosyon kampanyasında toplam tutar 30.000 TL’ye kadar çıkabiliyor.