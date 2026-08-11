AÖF yaz okulu sınavı ne zaman yapılacak? Açıköğretim Fakültesi AÖF yaz okulu sınav giriş belgesi sorgulama
AÖF yaz okulu sınavı için artık az bir süre kaldı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencileri, yaz okulu sınavları öncesinde 7 Ağustos'ta sınav giriş yerlerinin açıklanmasıyla belgelerini almaya başlamıştı. Peki AÖF yaz okulu sınavı ne zaman yapılacak? İşte sınava dair tüm detaylar.
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi yaz okulu sınavı için tarih netleşti. AÖF yaz okulu sınavı 22 Ağustos 2026’da yapılacak, sınav giriş belgeleri ise 7 Ağustos'ta erişime açılmıştı.
AÖF yaz okulu sınavı ne zaman yapılacak?
AÖF yaz okulu kayıtları 29 Haziran-3 Temmuz 2026 tarihleri arasında alındı. Kayıt işlemlerini tamamlayan lisans ve ön lisans öğrencileri, başarısız oldukları dersleri yaz okulunda alarak akademik süreçlerini sürdürmeyi hedefliyor.
Sınav giriş yerleri nereden öğrenilecek?
AÖF yaz okulu sınav giriş yerleri 7 Ağustos 2026 tarihinde adayların erişimine açıldı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tarafından yapılan açıklamaya göre, sınav giriş belgeleri https://aosogrenci.anadolu.edu.tr/ öğrenci ekranından erişilebilecek.
Öğrencilerin takip etmesi gereken başlıca bilgiler şöyle:
- AÖF yaz okulu kayıtları: 29 Haziran-3 Temmuz 2026
- AÖF yaz okulu sınav tarihi: 22 Ağustos 2026
- Sınav giriş belgesi: 7 Ağustos 2026
- Sınav giriş belgesi adresi: aosogrenci.anadolu.edu.tr
Öğrenciler sınav öncesi belgeyi kontrol etmeli
Sınav giriş yerleri açıklandıktan sonra öğrencilerin sınav giriş belgelerini kontrol etmesi gerekiyor. Belgede sınav merkezi, salon ve diğer sınav bilgileri yer alacak.
Anadolu Üniversitesi tarafından sınav giriş belgeleri yayımlandığında adaylar, öğrenci sistemine giriş yaparak sınav yerlerini öğrenebilecek.
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