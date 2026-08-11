Fenerbahçe Sturm Graz maçı hangi kanalda, saat kaçta? FB Strum Graz ilk 11'ler ve yayın kanalı belli oldu

Fenerbahçe play-off rakibi kim, Sparta Prag mı Lyon mu? Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi play-off maçı ne zaman?

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Sturm Graz’ı rövanş maçında 1-0 mağlup ederek toplamda 3-0’lık skorla play-off turuna yükseldi. Sarı-lacivertlilerin Şampiyonlar Ligi play-off rakibi Sparta Prag-Lyon eşleşmesinin galibi olacak; futbolseverler şimdi Fenerbahçe’nin rakibinin kim olacağını, play-off maçlarının hangi tarihte oynanacağını ve lig etabına giden yolun nasıl şekilleneceğini araştırıyor.