Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
İstanbul barajlarında tablo değişti: İSKİ 11 Ağustos doluluk oranlarını açıkladı

İstanbul barajlarında tablo değişti: İSKİ 11 Ağustos doluluk oranlarını açıkladı

20:18, 11/08/2026, Salı
Yeni Şafak
GoogleYeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
İstanbul barajlarında tablo değişti: İSKİ 11 Ağustos doluluk oranlarını açıkladı

İstanbul baraj doluluk oranları 11 Ağustos 2026 İSKİ verileriyle güncellendi. İstanbul’a su sağlayan barajların ortalama doluluk oranı yüzde 50,98’e gerilerken, Elmalı Barajı yüzde 81,86 ile en yüksek, Pabuçdere Barajı ise yüzde 18,33 ile en düşük doluluk oranına sahip oldu. Peki İstanbul barajlarında son durum ne, Ömerli, Terkos, Sazlıdere, Büyükçekmece ve diğer barajların doluluk oranları yüzde kaç? İşte İSKİ’nin açıkladığı 11 Ağustos İstanbul baraj doluluk oranları ve güncel liste.

İstanbul baraj doluluk oranları 11 Ağustos 2026 itibarıyla yüzde 50,98 olarak ölçüldü. İSKİ verilerine göre doluluk oranı bir önceki güne kıyasla gerilerken, barajlar arasında en yüksek oran Elmalı’da, en düşük oran ise Pabuçdere’de kaydedildi.

İstanbul baraj doluluk oranları 11 Ağustos 2026 itibarıyla yüzde 50,98 olarak ölçüldü. İSKİ verilerine göre doluluk oranı bir önceki güne kıyasla gerilerken, barajlar arasında en yüksek oran Elmalı’da, en düşük oran ise Pabuçdere’de kaydedildi.

İstanbul baraj doluluk oranları yüzde 50,98 oldu


İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (İSKİ) 11 Ağustos 2026 tarihli verilerine göre İstanbul baraj doluluk oranları ortalama yüzde 50,98 seviyesinde kaydedildi. İstanbul’a su sağlayan barajların doluluk seviyeleri, İSKİ’nin günlük ölçümleriyle takip ediliyor.


Ortalama baraj doluluk oranı 10 Ağustos’ta yüzde 51,31 seviyesindeydi. Buna göre İstanbul barajlarında ortalama doluluk bir günde 0,33 puan geriledi.


Geçen yıl 11 Ağustos tarihinde ise İstanbul’daki barajların ortalama doluluk oranı yüzde 48,69 olarak kaydedilmişti. 11 Ağustos 2026 verisi, geçen yılın aynı gününe göre 2,29 puan daha yüksek seviyede bulunuyor.

İstanbul baraj doluluk oranları yüzde 50,98 olduİstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (İSKİ) 11 Ağustos 2026 tarihli verilerine göre İstanbul baraj doluluk oranları ortalama yüzde 50,98 seviyesinde kaydedildi. İstanbul’a su sağlayan barajların doluluk seviyeleri, İSKİ’nin günlük ölçümleriyle takip ediliyor.Ortalama baraj doluluk oranı 10 Ağustos’ta yüzde 51,31 seviyesindeydi. Buna göre İstanbul barajlarında ortalama doluluk bir günde 0,33 puan geriledi.Geçen yıl 11 Ağustos tarihinde ise İstanbul’daki barajların ortalama doluluk oranı yüzde 48,69 olarak kaydedilmişti. 11 Ağustos 2026 verisi, geçen yılın aynı gününe göre 2,29 puan daha yüksek seviyede bulunuyor.

İstanbul barajlarında son durum


İSKİ’nin 11 Ağustos 2026 verilerine göre İstanbul’a su sağlayan barajların doluluk oranları şöyle:


Elmalı Barajı: yüzde 81,86

Ömerli Barajı: yüzde 72,29

Darlık Barajı: yüzde 68,66

Alibey Barajı: yüzde 49,73

Terkos Barajı: yüzde 42,94

Büyükçekmece Barajı: yüzde 36,06

Istrancalar: yüzde 33,86

Sazlıdere Barajı: yüzde 29,17

Kazandere Barajı: yüzde 24,12

Pabuçdere Barajı: yüzde 18,33

İstanbul barajlarında son durumİSKİ’nin 11 Ağustos 2026 verilerine göre İstanbul’a su sağlayan barajların doluluk oranları şöyle:Elmalı Barajı: yüzde 81,86Ömerli Barajı: yüzde 72,29Darlık Barajı: yüzde 68,66Alibey Barajı: yüzde 49,73Terkos Barajı: yüzde 42,94Büyükçekmece Barajı: yüzde 36,06Istrancalar: yüzde 33,86Sazlıdere Barajı: yüzde 29,17Kazandere Barajı: yüzde 24,12Pabuçdere Barajı: yüzde 18,33

En yüksek doluluk Elmalı Barajı’nda


11 Ağustos verilerine göre İstanbul barajları arasında en yüksek doluluk oranı yüzde 81,86 ile Elmalı Barajı’nda ölçüldü. Elmalı’yı yüzde 72,29 ile Ömerli Barajı ve yüzde 68,66 ile Darlık Barajı izledi.


En düşük doluluk oranı ise yüzde 18,33 ile Pabuçdere Barajı’nda kaydedildi. Kazandere Barajı yüzde 24,12, Sazlıdere Barajı ise yüzde 29,17 doluluk oranıyla sıralamanın alt bölümünde yer aldı.


İstanbul genelindeki barajların ortalama doluluk oranı 11 Ağustos 2026 itibarıyla yüzde 50,98 seviyesinde bulunurken, günlük değişimler İSKİ tarafından yayımlanan verilerle takip ediliyor.

En yüksek doluluk Elmalı Barajı’nda11 Ağustos verilerine göre İstanbul barajları arasında en yüksek doluluk oranı yüzde 81,86 ile Elmalı Barajı’nda ölçüldü. Elmalı’yı yüzde 72,29 ile Ömerli Barajı ve yüzde 68,66 ile Darlık Barajı izledi.En düşük doluluk oranı ise yüzde 18,33 ile Pabuçdere Barajı’nda kaydedildi. Kazandere Barajı yüzde 24,12, Sazlıdere Barajı ise yüzde 29,17 doluluk oranıyla sıralamanın alt bölümünde yer aldı.İstanbul genelindeki barajların ortalama doluluk oranı 11 Ağustos 2026 itibarıyla yüzde 50,98 seviyesinde bulunurken, günlük değişimler İSKİ tarafından yayımlanan verilerle takip ediliyor.
Başlıklar :i̇ski̇i̇stanbul su ve kanalizasyon i̇daresiİstanbulbaraj doluluk oranları
Yorumlar
Avatar

Sitemizde paylaştığınız yorumlar, diğer kullanıcılar için değerli bir kaynaktır. Lütfen farklı görüşlere ve diğer kullanıcılara saygılı olun. Kaba, saldırgan, aşağılayıcı veya ayrımcı ifadeler kullanmaktan kaçının.

Sayfa Sonu
Yeni Şafak
TRENARFRRUUR
Türkiye’nin Birikimi. Uluslararası Medya Grubu.

Türkiye’nin gündemini belirleyen haber kaynağına hoş geldiniz! Tarafsız, dinamik ve derinlemesine habercilik anlayışıyla Yeni Şafak, okuyucularına güncel gelişmelerin ötesinde bir deneyim sunuyor. Siyaset ve ekonomiden kültür-sanat ve spor dünyasına kadar geniş bir yelpazede sunduğu haberlerle, hem Türkiye’de hem de dünyada neler olup bittiğini anında öğrenin. Dijital platformlarıyla her an, her yerden en doğru bilgiye ulaşın; Yeni Şafak’la gündemi yakalayın!

Sosyal medyada bizi takip edin
Mobil Uygulamaları indirin

Gündemi cebinizde taşıyın! Yeni Şafak’ın mobil uygulamalarıyla, en güncel haberlere anında ulaşın. Siyasetten ekonomiye, spordan kültür-sanat dünyasına kadar geniş bir içerik yelpazesi parmaklarınızın ucunda! Hem iOS, hem Android hem de Huawei cihazlarınızda kolayca indirerek, günün her anında en doğru bilgiye hızlıca erişin. Hemen indirin, dünyadaki gelişmeleri kaçırmayın!

App Store’dan indirinGoogle Play’dan alınApp Galeri ile keşfedin
Mikro Siteler
15 Temmuz

Yenisafak.com’un 15 Temmuz mikro sitesiyle, o geceyi tüm detaylarıyla yeniden yaşayın ve demokrasinin zaferine tanıklık edin. Video içerikler, özel röportajlar ve fotoğraf galerileriyle, 15 Temmuz’un kahramanlık dolu hikayesine dair her şeyi keşfedin.

Türkiye Seçimleri

Yenisafak.com’un seçim mikro sitesinde, anlık seçim bilgileri ve Türkiye’nin siyasi tarihindeki tüm seçimlerin detaylı analizleri bir arada. Geçmişten bugüne seçim sonuçları ve siyasi gelişmeleri inceleyerek Türkiye’nin demokratik sürecine dair kapsamlı bir bakış edinin. Canlı sonuçlar ve uzman yorumlarıyla seçimlerin kalbinde yer alın!

Kudüs : Bir şehrin Hikayesi

Müslümanlar için Kudüs, sadece bir şehir değil, İslam’ın kalbindeki kutsal bir mirastır. Kudüs’ün İslam dünyasındaki eşsiz yerini keşfetmek ve bu kadim şehrin bugünkü anlamına tanık olmak için hemen şimdi keşfetmeye başlayın!

Kategoriler
Bugün
Gündem
Video
Foto Galeri
Son Dakika
Haberler
DünyaOrtadoğuAvrupaAsyaAmerikaAfrikaAntarktikaOkyanusya
EkonomiTürkiye EkonomisiDünya EkonomisiOtomotiv
SeçimSeçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Oy Oranları 2024İstanbul Seçim SonuçlarıAnkara Seçim Sonuçlarıİzmir Seçim SonuçlarıAdana Seçim SonuçlarıBursa Seçim SonuçlarıAntalya Seçim SonuçlarıKonya Seçim Sonuçları
HayatYeni Şafak 30. YılAktüelKültür SanatSağlıkSinemaSeyahatYeni Şafak Kitap EkiYeni Şafak Pazar Eki
SporBasketbolFutbolVoleybolTenisF1GüreşSalon SporlarıDiğerBilgi
YazarlarBugün YazanlarGazete YazarlarıSpor YazarlarıArşiv Yazarları
Namaz Vakitleriİstanbul Namaz VakitleriAnkara Namaz Vakitleriİzmir Namaz VakitleriSabah Namazı Vakti Öğle Namazı Vakti İkindi Namazı Vakti Akşam Namazı Vakti Yatsı Namazı Vakti Teravih Namazı Vakti
ÖzgünÖzgün HaberlerYemek TarifleriHotmail GirişÇarpım TablosuInstagram SilmeInstagram Dondurma
Ramazanİmsakiye 2024İstanbul İmsakiyeAnkara İmsakiyeİzmir İmsakiyeİstanbul İftar VaktiAnkara İftar VaktiKonya İftar VaktiBursa İftar Vaktiİzmir İftar Vaktiİftar SaatleriSahur Saatleri
Dini BilgileriCuma MesajlarıYasin SuresiAmenerrasulüAyetel KürsiFelak Nas SuresiFetih SuresiNamaz Nasıl Kılınır?Abdest Nasıl Alınır?HadislerRüya Tabirleri
Hava Durumuİstanbul Hava DurumuAnkara Hava Durumuİzmir Hava DurumuBursa Hava DurumuAntalya Hava DurumuKonya Hava Durumu
Spor HaberleriTransfer HaberleriBeşiktaş HaberleriGalatasaray HaberleriFenerbahçe HaberleriTrabzonspor HaberleriCanlı SkorCanlı Maç Sonuçları
Albayrak Medya
KurumsalİletişimRss

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiyeiletisim@yenisafak.com+90 212 467 6515

Albayrak Medya Siteleri
GztZ RaporuKetebeDerin Tarih SkyroadArkitektPost Öykü
YASAL UYARI

BIST isim ve logosu 'Koruma Marka Belgesi' altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Tüm hakları saklıdır © Net Medya 2026