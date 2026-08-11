İstanbul barajlarında tablo değişti: İSKİ 11 Ağustos doluluk oranlarını açıkladı

En yüksek doluluk Elmalı Barajı’nda





11 Ağustos verilerine göre İstanbul barajları arasında en yüksek doluluk oranı yüzde 81,86 ile Elmalı Barajı’nda ölçüldü. Elmalı’yı yüzde 72,29 ile Ömerli Barajı ve yüzde 68,66 ile Darlık Barajı izledi.





En düşük doluluk oranı ise yüzde 18,33 ile Pabuçdere Barajı’nda kaydedildi. Kazandere Barajı yüzde 24,12, Sazlıdere Barajı ise yüzde 29,17 doluluk oranıyla sıralamanın alt bölümünde yer aldı.





İstanbul genelindeki barajların ortalama doluluk oranı 11 Ağustos 2026 itibarıyla yüzde 50,98 seviyesinde bulunurken, günlük değişimler İSKİ tarafından yayımlanan verilerle takip ediliyor.