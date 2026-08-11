İstanbul barajlarında tablo değişti: İSKİ 11 Ağustos doluluk oranlarını açıkladı
İstanbul baraj doluluk oranları 11 Ağustos 2026 İSKİ verileriyle güncellendi. İstanbul’a su sağlayan barajların ortalama doluluk oranı yüzde 50,98’e gerilerken, Elmalı Barajı yüzde 81,86 ile en yüksek, Pabuçdere Barajı ise yüzde 18,33 ile en düşük doluluk oranına sahip oldu. Peki İstanbul barajlarında son durum ne, Ömerli, Terkos, Sazlıdere, Büyükçekmece ve diğer barajların doluluk oranları yüzde kaç? İşte İSKİ’nin açıkladığı 11 Ağustos İstanbul baraj doluluk oranları ve güncel liste.
İstanbul baraj doluluk oranları 11 Ağustos 2026 itibarıyla yüzde 50,98 olarak ölçüldü. İSKİ verilerine göre doluluk oranı bir önceki güne kıyasla gerilerken, barajlar arasında en yüksek oran Elmalı’da, en düşük oran ise Pabuçdere’de kaydedildi.
İstanbul baraj doluluk oranları yüzde 50,98 oldu
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (İSKİ) 11 Ağustos 2026 tarihli verilerine göre İstanbul baraj doluluk oranları ortalama yüzde 50,98 seviyesinde kaydedildi. İstanbul’a su sağlayan barajların doluluk seviyeleri, İSKİ’nin günlük ölçümleriyle takip ediliyor.
Ortalama baraj doluluk oranı 10 Ağustos’ta yüzde 51,31 seviyesindeydi. Buna göre İstanbul barajlarında ortalama doluluk bir günde 0,33 puan geriledi.
Geçen yıl 11 Ağustos tarihinde ise İstanbul’daki barajların ortalama doluluk oranı yüzde 48,69 olarak kaydedilmişti. 11 Ağustos 2026 verisi, geçen yılın aynı gününe göre 2,29 puan daha yüksek seviyede bulunuyor.
İstanbul barajlarında son durum
İSKİ’nin 11 Ağustos 2026 verilerine göre İstanbul’a su sağlayan barajların doluluk oranları şöyle:
Elmalı Barajı: yüzde 81,86
Ömerli Barajı: yüzde 72,29
Darlık Barajı: yüzde 68,66
Alibey Barajı: yüzde 49,73
Terkos Barajı: yüzde 42,94
Büyükçekmece Barajı: yüzde 36,06
Istrancalar: yüzde 33,86
Sazlıdere Barajı: yüzde 29,17
Kazandere Barajı: yüzde 24,12
Pabuçdere Barajı: yüzde 18,33
En yüksek doluluk Elmalı Barajı’nda
11 Ağustos verilerine göre İstanbul barajları arasında en yüksek doluluk oranı yüzde 81,86 ile Elmalı Barajı’nda ölçüldü. Elmalı’yı yüzde 72,29 ile Ömerli Barajı ve yüzde 68,66 ile Darlık Barajı izledi.
En düşük doluluk oranı ise yüzde 18,33 ile Pabuçdere Barajı’nda kaydedildi. Kazandere Barajı yüzde 24,12, Sazlıdere Barajı ise yüzde 29,17 doluluk oranıyla sıralamanın alt bölümünde yer aldı.
İstanbul genelindeki barajların ortalama doluluk oranı 11 Ağustos 2026 itibarıyla yüzde 50,98 seviyesinde bulunurken, günlük değişimler İSKİ tarafından yayımlanan verilerle takip ediliyor.
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