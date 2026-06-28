Kadir İnanır organlarını mı bağışladı?

Kameralar karşısına geçen yeğen Levent İnanır, muhabirlerin "Son anlarında yapılmasını istediği bir iş, özel bir isteği var mıydı?" sorusu üzerine usta aktörün yıllar önce yaptığı ve herkese örnek olacak o kararını hatırlattı.

Kadir İnanır’ın vasiyetinin çok güzel ve anlamlı olduğunu belirten yeğeni, ünlü sanatçının organlarını bağışladığını açıkladı.

Levent İnanır, dayısının bir gazete röportajında da yer alan ve duyanları duygulandıran o vasiyetini şu sözlerle aktardı: "Vasiyeti çok güzel. Gazetenin biri yazmış; organlarını bağışlamıştı. 'En çok da kalbimi, gözlerimi alanları merak ediyorum' demişti. Öyle bir vasiyeti var."