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KADİR İNANIR CANAZE PROGRAMI: Kadir İnanır’ın cenazesi ne zaman, nereye İstanbul'a mı defnedilecek?

KADİR İNANIR CANAZE PROGRAMI: Kadir İnanır’ın cenazesi ne zaman, nereye İstanbul'a mı defnedilecek?

10:2027/06/2026, Cumartesi
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Yeşilçam'ın efsane oyuncularından Kadir İnanır'dan gelen acı haber sanat camiasını yasa boğdu. Tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren usta sanatçının vefatı, sevenleri başta olmak üzere sinema ve tiyatro dünyasında büyük üzüntüye neden oldu. Cenaze törenine ilişkin programın açıklanmasının ardından vatandaşlar, defin sürecine ilişkin detayları araştırmaya başladı.

Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Kadir İnanır'ın vefatı sanat dünyasında derin üzüntü yarattı. Bir süredir sağlık sorunları nedeniyle tedavi gören usta oyuncu, hastanede verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. İnanır'ın ölüm haberinin ardından gözler cenaze programına çevrilirken, sevenleri son görevlerini yerine getirmek için törenin yapılacağı yer ve saati araştırmaya başladı.

KADİR İNANIR’IN CENAZESİ NE ZAMAN, NEREYE DEFNEDİLECEK?

Usta oyuncu Kadir İnanır için cenaze töreni programı açıklandı. 28 Haziran 2026 Pazar günü saat 13.00’te Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde düzenlenecek törenin ardından, ikindi namazını müteakip Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nde cenaze namazı kılınacak. Cenaze töreninin tamamlanmasının ardından Kadir İnanır, Ulus Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

KADİR İNANIR NEDEN ÖLDÜ?

14 Mayıs'ta rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ve 6 günlük yoğun bakım sürecinin ardından entübe edilen Kadir İnanır'dan acı haber geldi. 77 yaşındaki usta sanatçı zatürre nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

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KADİR İNANIR CANAZE PROGRAMI: Kadir İnanır’ın cenazesi ne zaman, nereye İstanbul'a mı defnedilecek?