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Öğrenci affı başvurusu başladı mı? Öğrenci affı kimleri kapsayacak, kimler yararlanamayacak ve af şartları nedir?

Öğrenci affı başvurusu başladı mı? Öğrenci affı kimleri kapsayacak, kimler yararlanamayacak ve af şartları nedir?

11:36, 13/08/2026, PerşembeG: Güncelleme: 11:37, 13/08/2026, Perşembe
Yeni Şafak
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Öğrenci affı başvurusu başladı mı? Öğrenci affı kimleri kapsayacak, kimler yararlanamayacak ve af şartları nedir?

Öğrenci affına ilişkin düzenleme, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni düzenlemeyle birlikte çeşitli nedenlerle yükseköğretim kurumlarındaki öğrencilik hakkını kaybeden veya eğitimine ara vermek zorunda kalan kişilere yeniden üniversiteye dönme imkânı tanındı. Aftan yararlanmak isteyen öğrencilerin, belirlenen başvuru tarihleri ve şartlar doğrultusunda ilgili üniversitelere müracaat etmesi gerekecek. Düzenlemenin kapsamı, başvuru koşulları ve uygulamaya ilişkin ayrıntılar ise ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda yürütülecek. Düzenlemeyle geri dönen öğrencilerin azami öğrenim süreleri ise yeniden kayıt yaptırdıkları tarihten itibaren başlayacak. 2026-2027 eğitim öğretim yılında yeniden öğrenime başlayacak öğrencilerden kayıt tarihinden önceki yıllara ilişkin herhangi bir katkı payı veya öğrenim ücreti alınmayacak. Öğrenci affının detayları belli oldu; kimler yararlanamayacak?

Yükseköğretim kurumlarından ilişiği kesilen binlerce adayın merakla beklediği öğrenci affı düzenlemesi, Resmi Gazete’de yayımlanarak resmen yürürlüğe girdi. Yapılan bu kritik yasal düzenleme ile birlikte, herhangi bir nedenle üniversitelerle ilişiği kesilmiş olan öğrencilere eğitim hayatlarına kaldıkları yerden devam etme imkanı sunuldu. Başvuru şartları, kapsam dahilinde yer alan programlar ve yararlanma takvimine ilişkin detaylar üniversitelerin resmi duyuruları ile netlik kazanırken; kapsama giren adayların belirtilen süre içerisinde ilgili fakülte veya enstitülere başvuruda bulunmaları gerekiyor.

Yükseköğretim kurumlarından ilişiği kesilen binlerce adayın merakla beklediği öğrenci affı düzenlemesi, Resmi Gazete’de yayımlanarak resmen yürürlüğe girdi. Yapılan bu kritik yasal düzenleme ile birlikte, herhangi bir nedenle üniversitelerle ilişiği kesilmiş olan öğrencilere eğitim hayatlarına kaldıkları yerden devam etme imkanı sunuldu. Başvuru şartları, kapsam dahilinde yer alan programlar ve yararlanma takvimine ilişkin detaylar üniversitelerin resmi duyuruları ile netlik kazanırken; kapsama giren adayların belirtilen süre içerisinde ilgili fakülte veya enstitülere başvuruda bulunmaları gerekiyor.

Öğrenci affından kimler yararlanacak?

Düzenlemeden yararlanmak isteyenler, 9 Aralık 2026’ya kadar ilişiklerinin kesildiği veya kayıt hakkı kazandıkları yükseköğretim kurumuna başvurabilecek. Başvuruları kabul edilen öğrenciler, 2026-2027 eğitim öğretim yılında öğrenimlerine başlayabilecek. Düzenleme hazırlık sınıfı dâhil olmak üzere intibak, ön lisans, lisans tamamlama, lisans ve lisansüstü programlardan ilişiği kesilen öğrencileri kapsıyor. Bir yükseköğretim programını kazanmasına rağmen kayıt yaptırmayanlar da belirlenen süre içinde başvurmaları hâlinde düzenlemeden yararlanabilecek.


Öğrenci affından kimler yararlanacak?Düzenlemeden yararlanmak isteyenler, 9 Aralık 2026’ya kadar ilişiklerinin kesildiği veya kayıt hakkı kazandıkları yükseköğretim kurumuna başvurabilecek. Başvuruları kabul edilen öğrenciler, 2026-2027 eğitim öğretim yılında öğrenimlerine başlayabilecek.&nbsp;Düzenleme hazırlık sınıfı dâhil olmak üzere intibak, ön lisans, lisans tamamlama, lisans ve lisansüstü programlardan ilişiği kesilen öğrencileri kapsıyor. Bir yükseköğretim programını kazanmasına rağmen kayıt yaptırmayanlar da belirlenen süre içinde başvurmaları hâlinde düzenlemeden yararlanabilecek.

Mücbir sebepler nedeniyle 9 Aralık’a kadar başvuramayanlara da belirli koşullarda ek imkân tanındı. Bu kişiler mücbir sebebin ortadan kalkmasından itibaren bir ay içinde başvurabilecek. Sağlık nedeniyle süresi içinde başvuru yapamayanların ise buna ilişkin heyet raporunu 9 Aralık 2026 mesai bitimine kadar ibraz etmeleri gerekecek.

Mücbir sebepler nedeniyle 9 Aralık’a kadar başvuramayanlara da belirli koşullarda ek imkân tanındı. Bu kişiler mücbir sebebin ortadan kalkmasından itibaren bir ay içinde başvurabilecek. Sağlık nedeniyle süresi içinde başvuru yapamayanların ise buna ilişkin heyet raporunu 9 Aralık 2026 mesai bitimine kadar ibraz etmeleri gerekecek.

Öğrenci affından kimler yararlanamayacak? 

Yükseköğretim Kurulu, düzenleme kapsamı dışında kalan grupları da belirledi. 

Terör suçları ile kasten öldürme, işkence, eziyet, cinsel saldırı, çocukların cinsel istismarı, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti gibi düzenlemede sayılan suçlardan mahkûm olanlar öğrenci affından yararlanamayacak. 

Sahte belge nedeniyle kaydı iptal edilenler veya kayıt sırasında sahte belge verenler ile mevzuatta belirtilen diğer istisnalar da kapsam dışında tutulacak. Hukuken geçerli olmayan yollarla kayıt yaptırdığı gerekçesiyle üniversiteyle ilişiği kesilenler de düzenlemeden yararlanamayacak.

Öğrenci affından kimler yararlanamayacak?&nbsp;Yükseköğretim Kurulu, düzenleme kapsamı dışında kalan grupları da belirledi.&nbsp;Terör suçları ile kasten öldürme, işkence, eziyet, cinsel saldırı, çocukların cinsel istismarı, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti gibi düzenlemede sayılan suçlardan mahkûm olanlar öğrenci affından yararlanamayacak.&nbsp;Sahte belge nedeniyle kaydı iptal edilenler veya kayıt sırasında sahte belge verenler ile mevzuatta belirtilen diğer istisnalar da kapsam dışında tutulacak. Hukuken geçerli olmayan yollarla kayıt yaptırdığı gerekçesiyle üniversiteyle ilişiği kesilenler de düzenlemeden yararlanamayacak.

Öğrenci affı yatay geçiş hakkı var mı?

Düzenlemeden yararlanarak üniversitesine dönen öğrencilerden kayıt yılındaki merkezi yerleştirme puanı gerekli şartları sağlayanlar, eşdeğer veya farklı diploma programlarına yatay geçiş için başvurabilecek. Örgün programlara bu kapsamda yapılacak yatay geçiş işlemleri 2026-2027 eğitim öğretim döneminde gerçekleştirilecek. Düzenleme kapsamında yeniden öğrenci statüsü kazananlara Anadolu, Ankara, Atatürk ve İstanbul üniversitelerinin eşdeğer açıköğretim programlarına yatay geçiş imkânı da tanındı.

Öğrenci affı yatay geçiş hakkı var mı?Düzenlemeden yararlanarak üniversitesine dönen öğrencilerden kayıt yılındaki merkezi yerleştirme puanı gerekli şartları sağlayanlar, eşdeğer veya farklı diploma programlarına yatay geçiş için başvurabilecek.&nbsp;Örgün programlara bu kapsamda yapılacak yatay geçiş işlemleri 2026-2027 eğitim öğretim döneminde gerçekleştirilecek. Düzenleme kapsamında yeniden öğrenci statüsü kazananlara Anadolu, Ankara, Atatürk ve İstanbul üniversitelerinin eşdeğer açıköğretim programlarına yatay geçiş imkânı da tanındı.

Öğrenci affı geçmiş yıllar için öğrenim ücreti alınacak mı? 

Öğrencilerin daha önce başarıyla tamamladıkları derslerin intibakı ve eğitime devam koşulları üniversitelerin ilgili kurulları tarafından belirlenecek. Düzenlemeyle geri dönen öğrencilerin azami öğrenim süreleri ise yeniden kayıt yaptırdıkları tarihten itibaren başlayacak. 2026-2027 eğitim öğretim yılında yeniden öğrenime başlayacak öğrencilerden kayıt tarihinden önceki yıllara ilişkin herhangi bir katkı payı veya öğrenim ücreti alınmayacak. Öğrenciler için varsa 2026-2027 eğitim öğretim yılına ilişkin katkı payı ve öğrenim ücreti hükümleri uygulanacak.

Öğrenci affı geçmiş yıllar için öğrenim ücreti alınacak mı?&nbsp;Öğrencilerin daha önce başarıyla tamamladıkları derslerin intibakı ve eğitime devam koşulları üniversitelerin ilgili kurulları tarafından belirlenecek. Düzenlemeyle geri dönen öğrencilerin azami öğrenim süreleri ise yeniden kayıt yaptırdıkları tarihten itibaren başlayacak.&nbsp;2026-2027 eğitim öğretim yılında yeniden öğrenime başlayacak öğrencilerden kayıt tarihinden önceki yıllara ilişkin herhangi bir katkı payı veya öğrenim ücreti alınmayacak. Öğrenciler için varsa 2026-2027 eğitim öğretim yılına ilişkin katkı payı ve öğrenim ücreti hükümleri uygulanacak.

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, yükseköğretim sisteminin merkezinde öğrencilerin ve onların geleceğinin olduğunu belirterek, “Çeşitli sebeplerle yükseköğrenimine devam edemeyen gençlerimizin eğitim hayatına yeniden dönebilmelerini, yarım kalan hayallerini tamamlayabilmelerini son derece kıymetli buluyoruz.” dedi.  

Özvar, “Yeni düzenlemeyle, kanunda belirtilen şartları taşıyan öğrencilerimize üniversitelerine dönmeleri için yeni bir imkân sağlandı. Düzenlemenin yürürlüğe girmesinden itibaren dört ay içinde öğrenim hakkını kaybeden veya kaydı silinen öğrencilerimiz de bu haktan yararlanabilecek. Böylece uygulama sürecinde yeni mağduriyetlerin ortaya çıkmasının önüne geçilmiş olacak.” ifadelerini kullandı.  

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, yükseköğretim sisteminin merkezinde öğrencilerin ve onların geleceğinin olduğunu belirterek, “Çeşitli sebeplerle yükseköğrenimine devam edemeyen gençlerimizin eğitim hayatına yeniden dönebilmelerini, yarım kalan hayallerini tamamlayabilmelerini son derece kıymetli buluyoruz.” dedi.&nbsp;&nbsp;Özvar, “Yeni düzenlemeyle, kanunda belirtilen şartları taşıyan öğrencilerimize üniversitelerine dönmeleri için yeni bir imkân sağlandı. Düzenlemenin yürürlüğe girmesinden itibaren dört ay içinde öğrenim hakkını kaybeden veya kaydı silinen öğrencilerimiz de bu haktan yararlanabilecek. Böylece uygulama sürecinde yeni mağduriyetlerin ortaya çıkmasının önüne geçilmiş olacak.” ifadelerini kullandı.&nbsp;&nbsp;
Başlıklar :Öğrenci affıÖğrenci affı son dakikaMeclisÜniversite öğrencisi
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