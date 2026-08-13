Seçim anketi sonuçları: AK Parti Yeni Parti'ye 18.7 puan fark attı CHP eridi! Son ankette partilerin oy oranları
Son seçim anket sonuçları, özellikle Özgür Özel liderliğinde Yeni Parti’nin kurulmasının ardından kamuoyunda merak konusu oldu. Areda Survey’in Temmuz 2026 tarihli “Sosyometre” raporuna göre AK Parti’nin oy oranı yüzde 35,3 olarak ölçüldü. Muhalefette yaşanan bölünmenin ise ne CHP’ye ne de Yeni Parti’ye beklenen katkıyı sağladığı görüldü. Araştırmada Cumhur İttifakı’nın, parçalanan muhalefetin toplam oy oranına 15,2 puan fark attığı belirtildi.
Areda Survey, Türkiye'nin toplumsal nabzını ve kamuoyu eğilimlerini ölçen "Sosyometre" araştırmasının Temmuz 2026 sonuçlarını açıkladı. Siyasi dengelerdeki son durumu gözler önüne seren raporda, CHP içerisinde yaşanan iç tartışmalar ve bölünmelerin oy oranlarına doğrudan yansıdığı görüldü. Muhalefet kanadındaki bu kan kaybı devam ederken, istikrarlı bir yükseliş grafiği çizen AK Parti'nin ise Temmuz ayını da artı puanla kapatarak birinci partideki konumunu güçlendirdiği kaydedildi.
Son seçim anket sonuçları partilerin oy oranları
Areda Survey’in 29-31 Temmuz’da 2 bin 400 kişiyle yaptığı ankette AK Parti’nin oy oranı yüzde 35,3 oldu. Cumhur İttifakı’nın diğer ortağı MHP’nin oy oranı ise yüzde 8,7 olarak ölçüldü.
Areda Survey’in Temmuz 2026 "Sosyometre" araştırmasından elde edilen son kamuoyu verileri, Türkiye’deki siyasi tablo ve seçmen eğilimlerindeki dikkat çekici değişimi gözler önüne seriyor. Ankete göre AK Parti %35,3'lük oy oranıyla birinci parti konumunu korurken, CHP’deki kan kaybı ve iç bölünmelerin ardından kurulan Yeni Parti %16,6 ile ikinci sırada yer alıyor.
Ana muhalefet kanadında mevzi kaybeden CHP ise %12,2 oy oranına gerilerken, onları %9,7 ile DEM Parti ve %8,7 ile MHP takip ediyor. Baraj sınırına yakın seyreden İYİ Parti %5,6 alırken; Anahtar Parti %3,7, Zafer Partisi %3,6 ve Yeniden Refah Partisi (YRP) %2,4 seviyesinde ölçümleniyor. Diğer partilerin toplam oy oranı ise %2,2 olarak sandık sonuçlarına yansıyor.
Areda Survey’in Temmuz 2026 tarihli “Sosyometre” raporun anket sonuçları partilerin oy oranları
BETİMAR, Temmuz ayına ait yeni siyasi eğilim anketine göre, AK Parti yüzde 35,8 ile birinci parti konumunda yer alıyor. Özgür Özel öncülüğünde kurulan Yeni Parti yüzde 19,3'lük bir oy oranına sahip. Ankete göre CHP'nin oyu yüzde 9,4'e gerilerken, MHP ve HDP yüzde 8,8 ile birbirine eşit oy oranına sahip çıktı. Diğer partilerin oy oranları ise şöyle sıralandı: İYİ Parti yüzde 4,7, Anahtar Parti yüzde 3,9, Zafer Partisi yüzde 3,4, Yeniden Refah Partisi yüzde 2,6, TİP ise yüzde 1.
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