TSK personeline yeni haklar geliyor: Kamuya atama şartları değişecek

'Askeralma Kanunu'nda değişiklik





Teklifle, 'Askeralma Kanunu'nda değişiklik yapılıyor. Bu kapsamda askerlik hizmetini yapanlar hariç olmak üzere, Silahlı Kuvvetlerden her ne sebeple olursa olsun ayrılan subaylar, kanunda yer alan istisnalar dışında muvazzaf olarak tekrar silahlı kuvvetler hizmetine alınamayacak. Milli Savunma veya İçişleri bakanlıklarının nam ve hesabına tıp ve diş hekimliği fakültelerinde okutularak subaylığa atananlar, yükümlülük süresini tamamlamadan mahkeme veya disiplin kurulu kararına dayanılarak ilişiği kesilenler ile tabi olduğu mevzuat uyarınca istifa edenler, hesaplanacak süre boyunca diş hekimliği ya da hekimlik mesleklerini icra edemeyecek.