Türkiye Euro'ya geçerse ne olur? Yunanistan örneği üzerinden dikkat çeken analiz

Türkiye'nin olası Euro'ya geçişinin ekonomiye etkileri üzerine hazırlanan bir analizde, “Güçlü para, güçlü ekonomi anlamına gelmez” mesajı öne çıktı. Yunanistan'ın Euro'ya geçiş sürecinin örnek gösterildiği değerlendirmede, ekonomik gücün kullanılan para biriminden ziyade üretim, ihracat ve cari dengeyle bağlantılı olduğu vurgulandı.

YUNANİSTAN'IN EURO SINAVI

Analizde, Yunanistan'ın 2001 yılında Euro'ya geçmesiyle birlikte Avrupa'nın ortak para sistemine dahil olduğu, düşük faiz ve kredi imkanlarının ekonomide hızlı bir büyüme algısı oluşturduğu belirtildi.

Euro'ya geçişin ardından ülkeye yoğun sermaye girişleri yaşandığı ve bankaların daha kolay kredi verdiği ifade edilirken, Yunanistan'ın üretimden çok borçlanmaya dayalı bir büyüme modeline yöneldiği savunuldu.

Ancak ülkenin Almanya gibi güçlü ekonomilerle aynı para birimini kullanmasına rağmen aynı üretim kapasitesine sahip olmadığına dikkat çekilen analizde, ithalatın artması ve ihracatın yeterince güçlenememesiyle cari açıkların büyüdüğü aktarıldı.

KENDİ PARASI OLMAYINCA KRİZ DERİNLEŞTİ

Yunanistan'ın Euro kullanması nedeniyle ekonomik kriz döneminde para politikasını tek başına belirleyemediği belirtilen değerlendirmede, ülkenin kendi para birimini kullanması halinde başvurabileceği bazı araçlardan mahrum kaldığı ifade edildi.

Analizde, ulusal para biriminin değer kaybetmesinin ihracatı destekleyebileceği ve merkez bankasının faiz politikasıyla ekonomiye müdahale edebileceği belirtilirken, Euro kullanan Yunanistan'ın para politikasında Avrupa Merkez Bankası'na bağlı olduğu vurgulandı.

‘GÜÇLÜ PARA BİRİMİ ZENGİNLİK GETİRMEZ’

Analizin dikkat çeken bölümünde Çin örneği üzerinden para biriminin değerinin tek başına ekonomik gücü göstermediği savunuldu.

Çin'in para birimi yuanın dolar ve Euro karşısındaki değerinin düşük olmasına rağmen ülkenin dünyanın en büyük ekonomileri arasında yer aldığına dikkat çekilirken, bunun temelinde yüksek üretim kapasitesi, ihracat ve dış ticaret fazlasının bulunduğu belirtildi.

TÜRKİYE İÇİN EURO UYARISI

Türkiye'nin Euro'ya geçmesi halinde ilk yıllarda daha düşük kur oynaklığı ve daha ucuz finansman gibi avantajlar yaşanabileceği, ancak bunun tek başına ekonomik sorunları çözmeyeceği ifade edildi. Analizde Türkiye'nin son 10 yılın 9'unda cari açık verdiği öne sürülerek, Euro'ya geçmeden önce cari açık probleminin çözülmesi, teknoloji yatırımlarının ve yüksek katma değerli ihracatın artırılması gerektiği savunuldu.

Değerlendirmenin sonunda ise ekonomik gücün kullanılan para biriminden ziyade ülkenin üretim kapasitesiyle bağlantılı olduğu belirtilerek şu mesaj verildi: