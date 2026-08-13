Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan III. Enflasyon Raporu Bilgilendirme Toplantısı'nda yıl sonu enflasyon tahminini açıkladı.

TCMB yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 26'dan yüzde 28'e revize etti.

Karahan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

TCMB Başkanı Fatih Karahan, “Yıl sonu enflasyon tahminimizi yüzde 28 olarak yukarı yönlü güncelledik. Enflasyonun 2027 yıl sonunda yüzde 15'e, 28 yıl sonunda ise yüzde 9'a geriledikten sonra orta vadede enflasyon hedefimiz olan yüzde 5 seviyesinde istikrar kazanacağını öngörüyoruz.

2026 yıl sonu tahmininde yapılan 2 puan güncellemede motorin, doğal gaz ve enerji dışı emtia fiyatlarındaki görünüm etkili oldu. Eşel mobil uygulamasına yönelik düzenlemelerin etkisini de tahminlerimize yansıttık.

Bunun yanı sıra gıda enflasyonu varsayımında yapılan yukarı yönlü güncelleme ile yönetilen, yönlendirilen fiyatlar da enflasyon tahminimizin yükselmesinde rol oynadı” dedi.

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