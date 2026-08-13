Uyum süresi 28 Şubat 2027'ye uzatıldı





Kişisel Verileri Koruma Kurumu'nun (KVKK) aldığı ilke kararı kapsamında, sadakat kart üyeliklerinde kart veya telefon numarasının kart sahibi dışında başka bir kişi tarafından kullanılması durumunda doğrulama mekanizmalarının oluşturulması öngörülmüştü. NTV'de yer alan habere göre söz konusu uygulamanın hayata geçirilmesi için veri sorumlularına verilen süre, sektörden gelen talepler doğrultusunda 6 ay daha uzatıldı. Buna göre düzenleme 28 Şubat 2027'de yürürlüğe girecek.



