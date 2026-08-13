Telefon numarasını söyleyenler dikkat: Alışveriş yapan milyonları ilgilendiren karar ertelendi
Sadakat kartlarda başkasına ait telefon veya kart numarası kullanımında kart sahibinin rızasının doğrulanmasını zorunlu kılan düzenlemenin yürürlük tarihi 6 ay ertelendi. İşletmelerin yeni sisteme uyum için son tarihi 28 Şubat 2027 olarak belirlendi.
Markaların müşterilerine özel indirim, puan ve kampanyalar sunduğu sadakat kartı uygulamalarında yeni döneme geçiş için tanınan süre uzatıldı. Alışveriş sırasında başka bir kişiye ait telefon veya kart numarasının kullanılması halinde kart sahibinin rızasının doğrulanmasına yönelik düzenleme 6 ay ertelendi.
Uyum süresi 28 Şubat 2027'ye uzatıldı
Kişisel Verileri Koruma Kurumu'nun (KVKK) aldığı ilke kararı kapsamında, sadakat kart üyeliklerinde kart veya telefon numarasının kart sahibi dışında başka bir kişi tarafından kullanılması durumunda doğrulama mekanizmalarının oluşturulması öngörülmüştü. NTV'de yer alan habere göre söz konusu uygulamanın hayata geçirilmesi için veri sorumlularına verilen süre, sektörden gelen talepler doğrultusunda 6 ay daha uzatıldı. Buna göre düzenleme 28 Şubat 2027'de yürürlüğe girecek.
Alışverişte SMS doğrulaması gündemde
Yeni sistemle birlikte bir müşterinin alışveriş sırasında başka bir kişiye ait sadakat kartı ya da telefon numarasını kullanması halinde, işlemin kart sahibinin bilgisi ve rızasıyla yapılıp yapılmadığının doğrulanması gerekecek.
İşletmelerin bu doğrulamayı büyük ölçüde SMS kodu gibi yöntemlerle gerçekleştirmesi bekleniyor. Böylece kart sahibinin onayı alınmadan puan, indirim veya kampanya avantajlarının kullanılmasının önüne geçilmesi amaçlanıyor.
İşletmelere ek süre
Erteleme kararıyla birlikte markalara ve diğer veri sorumlularına teknik altyapılarını düzenlemek için 6 aylık ek süre tanınmış oldu. Bu süre içerisinde gerekli doğrulama sistemlerinin kurulması ve uygulamaların yeni kurallara uygun hale getirilmesi gerekecek.
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