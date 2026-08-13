Ortaklık yatırıma dönüşüyor

Tekfen, çoğunluk payının OYAK hakim ortaklığındaki ON Investment BV'ye devrinin ardından yeni yatırım ve atamalarla büyüme yolculuğuna devam ediyor. Şirketten yapılan açıklamaya göre, Tekfen devir işlemlerinin ardından belirlediği "uzun vadeli büyüme", "dönüşüm" ve "değer yaratma" hedefleri doğrultusunda üst yönetimde görev değişimine gitti. Tekfen İnşaat, Fernas İnşaat iş ortaklığıyla katıldığı Pursaklar-Esenboğa Raylı Sistem Hattı İnşaat ve Elektromekanik Sistemler Temin, Montaj ve İşletmeye Alma İşi ihalesini 54,4 milyar lira teklifle kazandı. Yalçıntaş, Tekfen Holding'in uluslararası mühendislik tecrübesi, tarımsal sanayideki liderliği ve farklı alanlardaki faaliyetleriyle Türkiye'nin en değerli kurumlarından biri olduğunu ifade etti.

54,4 MİLYAR LİRALIK PROJEYLE BAŞLIYOR

Yalçıntaş, yeni dönemin ilk büyük başarısını Pursaklar-Esenboğa Raylı Sistem Hattı ihalesini kazanarak elde ettiklerini vurgulayarak, şu değerlendirmede bulundu: "Tekfen İnşaat ve Fernas İnşaat ortaklığının kazandığı bu önemli ihale, yurt dışındaki proje başarılarımızı yurt içine taşıma hedefimiz için büyük bir dönüm noktasıdır. 54,4 milyar liralık bu dev proje, güçlü ortaklık yapımızın ve stratejik vizyonumuzun ne kadar somut sonuçlar verebildiğinin ilk önemli kanıtıdır." Yalçıntaş, devir sürecinin tamamlanmasıyla hisselerde görülen yaklaşık yüzde 40'lık artışın, bu dönüşüm sürecine yatırımcıların duyduğu güvenin önemli bir göstergesi olduğuna işaret etti.

UZUN VADELİ STRATEJİK BİRLİKTELİK

Yalçıntaş, operasyonel disiplini artırarak, kaynaklarını doğru kullanarak ve ellerindeki varlıkları en verimli şekilde değerlendirerek Tekfen Holding'i hedefledikleri karlılık seviyelerine ulaştıracaklarını anlattı. Yalçıntaş ortaklıklarının sadece bir hisse devri olmadığına işaret ederek, şu ifadeleri kullandı: "Bu ortaklık tarım, sanayi, mühendislik, enerji ve lojistik alanlarındaki gücümüzü tamamlayan, 2030 vizyonumuza uygun uzun vadeli stratejik bir birlikteliktir. OYAK'ın güçlü finansal yapısı ve sermaye disiplini ile Tekfen Holding'in varlık kalitesi ve uluslararası proje deneyimi bir araya gelerek, her iki kurum için de eşsiz bir potansiyel yaratıyor. Birbirini tamamlayan bu iki köklü yapının birleşmesiyle sürdürülebilir büyümeyi yakalamayı, küresel rekabet gücümüzü artırmayı ve yatırımcılarımız dahil tüm paydaşlarımız için en yüksek değeri üretmeyi hedefliyoruz." Sahadaki tesislerinden projelerine kadar tüm çalışma arkadaşlarıyla doğrudan iletişim kuracaklarını anlatan Yalçıntaş, şirketlerinin mevcut gücünü daha da büyüterek çok daha hızlı, bütüncül ve sonuç odaklı bir Tekfen inşa edeceklerini kaydetti.

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