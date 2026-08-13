İş'ten KOBİ'lere finansal rapor

Türkiye İş Bankası, iştiraki İşNet ve finansal teknoloji şirketi Agra Fintech iş birliğiyle KOBİ'lerin e-defter verilerini analiz ederek finansal sağlıklarını ölçüyor. Böylece işletmelerin finansal rasyoları hesaplanarak, sektörde faaliyet gösteren benzer ölçekli şirketlerle karşılaştırılabiliyor. Elde edilen içgörüler doğrultusunda müşterilere uygun finansal çözümler sunulurken, finansmana erişim süreçlerinin daha hızlı ve kolay ilerlemesi sağlanıyor.

TİCARİ FAALİYETLERİ KOLAYLAŞTIRIYORUZ

Türkiye İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Sezgin Yılmaz, KOBİ bankacılığını yalnızca finansman sağlayan bir yapı olarak değil, işletmelerin ticari faaliyetlerini kolaylaştıran, dijital dönüşümünü destekleyen bütüncül bir deneyim olarak ele aldıklarını belirtti. Yılmaz, "KOBİ'lerin finansal sağlıklarının ölçülmesi ve buna bağlı olarak geliştirilen teklif mekanizmalarıyla sektöre yenilikçi bir hizmet sunuyoruz" dedi.

DOĞRU ANALİZLE KATKI SUNUYORUZ

İşNet Genel Müdürü Mehmet Fahri Can, "KOBİ müşterilerinin açık rızası sonrası banka sistemleriyle paylaşılan bu veriler, işletmelerin finansal sağlıklarının daha doğru analiz edilmesine, kredi değerlendirme süreçlerinin desteklenmesine katkı sağlıyor" diye konuştu. Agra FinTech Kurucu Ortağı Muharrem Uğurelli ise, "Hedefimiz KOBİ'lerin verilerinden değer üretebilmesini sağlayarak finansal yönetim kültürünü güçlendirmeye, aynı zamanda bankaların daha kaliteli veriyle daha etkin karar almasına yardımcı olmak" ifadelerini kullandı.

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