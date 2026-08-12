Petrokimyada merkez olma fırsatımız var

Kendi petrolünü çıkarıp işleyen Türkiye, komşu ülkelerden aldığı hem petrolü alıp işleme ticaretini de her geçen gün artırıyor. Son olarak Irak ile imzaladığımız günlük 1 milyon varillik petrol sevkiyatı anlaşması Türkiye’nin körfez ülkelerinin ham petrolünü dünya piyasalarıyla buluşturmanın yanı sıra petrokimya türevlerini üretme rolünü de artırdı. Bu durumu, petrokimya yatırımı bulunan gruplardan Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu ile konuştuk. Gaziantep’teki Merinos fabrikasını dolaştıktan sonra SASA’nın yatırımlarını anlatan İbrahim Erdemoğlu, Türkiye’nin petrokimyada giderek artan ihtiyacına ve yerli üretimin önemine altını çizdi.

23 MİLYAR DOLARLIK AÇIĞI KAPATABİLİRİZ

Türkiye’nin geçen yılın rakamlarıyla yaklaşık 23 milyar dolarlık petrokimya ürünü ithal ettiğini belirten Erdemoğlu, Çin ile ABD çekişmesinin sonucu olarak bölgemizde yeni bir petrokimya merkezi kurulmasının kaçınılmaz olacağı öngörüsünü paylaştı. Erdemoğlu, “ABD’nin eğer orta ve uzun vadede Çin’i daha fazla Asya bölgesine sıkıştırmak gibi bir strateji varsa bunun uygulanabilmesi için bizim bulunduğumuz coğrafyada alternatif bir üretim üssüne ihtiyaç var. Bu üretim üssü kim olabilir? Dünya konjonktürüne bakıldığında Rusya olamaz. Avrupa’nın mevcut yapısı buna uygun değil. Balkanlar yeterli ölçeğe sahip değil. Bu durumda üç ülke öne çıkıyor; Türkiye, İran ve Mısır. Çin’in bugün ürettiği mamullerin bir bölümünü bu coğrafyada başka ülkelere ürettiremezseniz Çin’in üretim gücüne alternatif yaratamazsınız. Dolayısıyla bölgede yeni bir üretim üssü gerekiyor. Yumurtalık’taki yaklaşık 25 milyar dolarlık yatırım fikri de buradan çıkıyor” dedi.

TÜRKİYE ÖNE ÇIKIYOR

Mısır’ın sanayi dönüşümünü henüz gerçekleştiremediğini anlatan Erdemoğlu, “İran'ın ise problemleri ortada. Geriye Türkiye kalıyor. Gördüğümüz tabloda Türkiye’den başka güçlü bir alternatif bulunmuyor. Türkiye bölgede bir tür öncü, merkez veya ‘abi’ rolü üstlenecek. Çevresinde Suriye, Irak, Ürdün ve Mısır olacak. Bu coğrafyanın üretim ve tedarik sisteminde merkez ülke Türkiye olacak. Adana Ceyhan-Yumurtalık öne çıkıyor. Üretimdeki en kritik konulardan biri lojistik olacak. Lojistik maliyetini minimize edebilen şirketler ve ülkeler başarılı olacak. Çin’in bugünkü başarısının en önemli nedenlerinden biri de bu. İkinci unsur ise ölçek ekonomisi. Küçük küçük üretim yapılarıyla dünya rekabetinde kalıcı olmak giderek zorlaşacak. Yumurtalık’tan Ankara’ya göndereceğiniz bir mamule kıyasla Suriye çok daha yakın. İstanbul’a göndereceğiniz bir ürüne kıyasla Irak ve Mısır gibi pazarlar lojistik açıdan çok yakın hale gelebiliyor”

İbrahim Erdemoğlu

'BU YATIRIM ASLINDA BİR ÜLKE PROJESİ'

SASA yalnızca bir şirket olmadığını, doğrudan ülke ölçeğinde stratejik bir proje olduğunu belirten İbrahim Erdemoğlu, “Bizim anlayışımızda ülke var, devlet var, millet var. Bunu destekleyen gelişmeler de var. Sanayi Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın destek ve teşvik mekanizmalarını güçlendirmiş olması önemli. Bunların önemli bölümü bu yıl gerçekleşti. Bizim 20-25 milyar dolarlık yatırımımızın master planı yaklaşık dört yıldır hazır. Ne üreteceğimizi hazırladık. Hangi teknolojiyi kullanacağımızı belirledik. Arazi de hazır” dedi.

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