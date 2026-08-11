Devlet desteğini alan çiftçi kendi işinin patronu oldu: 900 kovanla rekora koşuyor

HAYGEM Genel Müdürü Salih Çelik de Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan üretim planlamasının bir ayağının arıcılık olduğunu söyledi.





Üretim planlamasında ilk defa gençlere, kadınlara ve gezginci arıcılara destek verdiklerini söyleyen Çelik, "Bu arkadaşımızın burada 900 kovanı var. Gezginci arıcılarımız ilçeden ilçeye dahi arılarını götürse hep 'mazot parası verin' diye devlete sürekli yıllardır söylerdi. Biz gezginci arıcılarımıza gezginci arıcılık desteği verdik ilk defa. Onun için gerçekten burayı görünce ne kadar haklı olduğumuzu, arıcılarımızın ne kadar bu işe ihtiyacı olduğunu bir daha gördük. 900 kovan az değil. Ordu'dan, Ulubey'den buraya kadar getiriyorlar. Elbette ki onların da bir destek alması gerekiyordu." dedi.