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Devlet desteğini alan çiftçi kendi işinin patronu oldu: 900 kovanla rekora koşuyor

Devlet desteğini alan çiftçi kendi işinin patronu oldu: 900 kovanla rekora koşuyor

23:55, 11/08/2026, Salı
AA
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Devlet desteğini alan çiftçi kendi işinin patronu oldu: 900 kovanla rekora koşuyor

Çankırı’da coğrafi işaretli çiçek balı üretimi yapan gezginci arıcı aile, TKDK’dan aldığı yüzde 70’e varan dev hibe desteğiyle kendi işinin patronu oldu. Karavanından güneş paneline kadar tüm ekipmanı karşılanan üretici, 900 kovanla rekor üretime imza atıyor.

Bal sağım programına, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Başkanı Ahmet Abdullah Antalyalı, Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürlüğü (HAYGEM) Genel Müdürü Salih Çelik ve Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ali Demir ile protokol üyeleri katıldı.



Bal sağım programına, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Başkanı Ahmet Abdullah Antalyalı, Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürlüğü (HAYGEM) Genel Müdürü Salih Çelik ve Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ali Demir ile protokol üyeleri katıldı.

Program kapsamında katılımcılar, TKDK desteğiyle gezici arıcılık yapan ve Çerkeş'te faaliyetlerini sürdüren arıcı ailenin çiftliğini ziyaret etti.


Ailenin arıcılık faaliyetleri hakkında bilgi alan katılımcılar, ardından bal sağımı gerçekleştirdi.


TKDK Başkanı Ahmet Abdullah Antalyalı, programda yaptığı açıklamada, TKDK ile Tarım ve Orman Bakanlığı olarak üretici aileye destek sağladıklarını söyledi.

Program kapsamında katılımcılar, TKDK desteğiyle gezici arıcılık yapan ve Çerkeş'te faaliyetlerini sürdüren arıcı ailenin çiftliğini ziyaret etti.Ailenin arıcılık faaliyetleri hakkında bilgi alan katılımcılar, ardından bal sağımı gerçekleştirdi.TKDK Başkanı Ahmet Abdullah Antalyalı, programda yaptığı açıklamada, TKDK ile Tarım ve Orman Bakanlığı olarak üretici aileye destek sağladıklarını söyledi.

Karavan, kovan, bal üretimi, işlenmesi ve paketlenmesine yönelik alet ve ekipman desteğinde bulunduklarını anlatan Antalyalı, "Bizim ülke genelinde 3 binin üzerinde arıcı kardeşimize vermiş olduğumuz desteklerimiz var. 40 milyon avronun üzerinde bir hibe verdik. 500 bin avroya kadar yüzde 60 ile yüzde 70 oranında hibe destekleri veriyoruz, vergiden muaf. Özellikle arıcılık, bizim en çok mutlu olduğumuz destekleme alanlarından birisi. Bugün gerçekten nazik misafirperverlikleri için kendilerine çok teşekkür ediyoruz." dedi.



Karavan, kovan, bal üretimi, işlenmesi ve paketlenmesine yönelik alet ve ekipman desteğinde bulunduklarını anlatan Antalyalı, "Bizim ülke genelinde 3 binin üzerinde arıcı kardeşimize vermiş olduğumuz desteklerimiz var. 40 milyon avronun üzerinde bir hibe verdik. 500 bin avroya kadar yüzde 60 ile yüzde 70 oranında hibe destekleri veriyoruz, vergiden muaf. Özellikle arıcılık, bizim en çok mutlu olduğumuz destekleme alanlarından birisi. Bugün gerçekten nazik misafirperverlikleri için kendilerine çok teşekkür ediyoruz." dedi.

Bakanlık ve HAYGEM ile birlikte çalıştıklarını belirten Antalyalı, "Kırsal kalkınma anlamında arıcılık gerçekten çok önemli. O anlamda ülkemizin de büyük bir potansiyeli var. İnşallah bunu geliştirmeye devam edeceğiz. Bakanlık olarak daha fazla destekler inşallah üretici kardeşlerimize vereceğiz." diye konuştu.



Bakanlık ve HAYGEM ile birlikte çalıştıklarını belirten Antalyalı, "Kırsal kalkınma anlamında arıcılık gerçekten çok önemli. O anlamda ülkemizin de büyük bir potansiyeli var. İnşallah bunu geliştirmeye devam edeceğiz. Bakanlık olarak daha fazla destekler inşallah üretici kardeşlerimize vereceğiz." diye konuştu.

Desteklerle üreticinin yaşam koşullarının iyileştiğini gördüğünü belirten Antalyalı, şöyle devam etti:


"Vermiş olduğumuz karavanda kendilerinin buzdolabı var. Elektriğini üretebiliyor yenilenebilir enerjiden, güneşten. Hakikaten verdiğimiz desteklerle yaşam koşullarına çok katkı sunduğumuzu gördüm. Bir barınak yapmışlar kendilerine. Ona da çok mutlu oldum. Bir aile burada, özellikle çocuklarıyla beraber. Tam da bizim istediğimiz gibi. Bakanlık olarak biz insanları doğdukları yerde doyar hale getirmeye çalışıyoruz. Bu anlamda çok faydalı oldu. Verdiğimiz desteklerin de amacına matuf kullanılıyor olması da bizi çok mutlu etti açıkçası."

Desteklerle üreticinin yaşam koşullarının iyileştiğini gördüğünü belirten Antalyalı, şöyle devam etti:"Vermiş olduğumuz karavanda kendilerinin buzdolabı var. Elektriğini üretebiliyor yenilenebilir enerjiden, güneşten. Hakikaten verdiğimiz desteklerle yaşam koşullarına çok katkı sunduğumuzu gördüm. Bir barınak yapmışlar kendilerine. Ona da çok mutlu oldum. Bir aile burada, özellikle çocuklarıyla beraber. Tam da bizim istediğimiz gibi. Bakanlık olarak biz insanları doğdukları yerde doyar hale getirmeye çalışıyoruz. Bu anlamda çok faydalı oldu. Verdiğimiz desteklerin de amacına matuf kullanılıyor olması da bizi çok mutlu etti açıkçası."

HAYGEM Genel Müdürü Salih Çelik de Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan üretim planlamasının bir ayağının arıcılık olduğunu söyledi.


Üretim planlamasında ilk defa gençlere, kadınlara ve gezginci arıcılara destek verdiklerini söyleyen Çelik, "Bu arkadaşımızın burada 900 kovanı var. Gezginci arıcılarımız ilçeden ilçeye dahi arılarını götürse hep 'mazot parası verin' diye devlete sürekli yıllardır söylerdi. Biz gezginci arıcılarımıza gezginci arıcılık desteği verdik ilk defa. Onun için gerçekten burayı görünce ne kadar haklı olduğumuzu, arıcılarımızın ne kadar bu işe ihtiyacı olduğunu bir daha gördük. 900 kovan az değil. Ordu'dan, Ulubey'den buraya kadar getiriyorlar. Elbette ki onların da bir destek alması gerekiyordu." dedi.

HAYGEM Genel Müdürü Salih Çelik de Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan üretim planlamasının bir ayağının arıcılık olduğunu söyledi.Üretim planlamasında ilk defa gençlere, kadınlara ve gezginci arıcılara destek verdiklerini söyleyen Çelik, "Bu arkadaşımızın burada 900 kovanı var. Gezginci arıcılarımız ilçeden ilçeye dahi arılarını götürse hep 'mazot parası verin' diye devlete sürekli yıllardır söylerdi. Biz gezginci arıcılarımıza gezginci arıcılık desteği verdik ilk defa. Onun için gerçekten burayı görünce ne kadar haklı olduğumuzu, arıcılarımızın ne kadar bu işe ihtiyacı olduğunu bir daha gördük. 900 kovan az değil. Ordu'dan, Ulubey'den buraya kadar getiriyorlar. Elbette ki onların da bir destek alması gerekiyordu." dedi.

Bakanlık olarak üretim planlamasında ne kadar doğru bir iş yaptıklarını gördüklerini ifade eden Çelik, şunları kaydetti:


"Gerçekten çok mutlu olduk. Verdiğimiz desteklerin boşa gitmediğini ve bu gezginci arıcılığın, arkadaşlarımızla biraz önce konuşurken, sohbet ederken en fazla Türkiye'de olduğunu biliyoruz ve Türkiye'de de biz arıcılarımıza her zaman destek vereceğiz. Bu destekler elbette ki ihtiyaca göre artarak devam edecektir."

Bakanlık olarak üretim planlamasında ne kadar doğru bir iş yaptıklarını gördüklerini ifade eden Çelik, şunları kaydetti:"Gerçekten çok mutlu olduk. Verdiğimiz desteklerin boşa gitmediğini ve bu gezginci arıcılığın, arkadaşlarımızla biraz önce konuşurken, sohbet ederken en fazla Türkiye'de olduğunu biliyoruz ve Türkiye'de de biz arıcılarımıza her zaman destek vereceğiz. Bu destekler elbette ki ihtiyaca göre artarak devam edecektir."
Başlıklar :ÇankırıBalÇiçek balıTKDK
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