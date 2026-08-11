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Evinin çatısında başladı: Tarım serüvenini tropikal meyve müzesine dönüştürdü

Evinin çatısında başladı: Tarım serüvenini tropikal meyve müzesine dönüştürdü

11:55, 11/08/2026, Salı
IHA
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Evinin çatısında başladı: Tarım serüvenini tropikal meyve müzesine dönüştürdü

Antalya’nın Manavgat ilçesinde yaşayan Şevkiye Durgun’un 10 yıl önce evinin çatısında tohumdan fidan yetiştirerek başladığı üretim yolculuğu, yüzü aşkın çeşidin bulunduğu tropikal meyve müzesine dönüştü. 3 dönümlük kapalı alanda organik üretim yapan Durgun, yetiştirdiği meyveleri gastronomiyle buluşturarak ziyaretçilerine meyve tabağından dondurmaya, bitki çayından meyve suyuna kadar farklı lezzetler sunuyor.

Manavgat’ın Beşkonak bölgesinde dünyaya gelen Şevkiye Durgun, 10 yıl önce çocuklarıyla birlikte üretim yapmak amacıyla çıktığı yolda tropikal meyve yetiştiriciliğine yöneldi. Evinin çatısında tohumdan fidan yetiştirmeye başlayan Durgun, çalışmalarını daha sonra Yukarı Işıklar Mahallesi’ndeki kendisine ait 6 dönümlük alana taşıdı. Alanın 3 dönümlük kapalı bölümünde yüzü aşkın tropikal meyve çeşidini organik yöntemlerle yetiştiren Durgun, dış alanda ise kafe ve restoranın yanı sıra bungalov evler, havuz, masaj ve sauna bölümleri oluşturdu.

Manavgat’ın Beşkonak bölgesinde dünyaya gelen Şevkiye Durgun, 10 yıl önce çocuklarıyla birlikte üretim yapmak amacıyla çıktığı yolda tropikal meyve yetiştiriciliğine yöneldi. Evinin çatısında tohumdan fidan yetiştirmeye başlayan Durgun, çalışmalarını daha sonra Yukarı Işıklar Mahallesi’ndeki kendisine ait 6 dönümlük alana taşıdı. Alanın 3 dönümlük kapalı bölümünde yüzü aşkın tropikal meyve çeşidini organik yöntemlerle yetiştiren Durgun, dış alanda ise kafe ve restoranın yanı sıra bungalov evler, havuz, masaj ve sauna bölümleri oluşturdu.

İş yerine gelen ziyaretçiler, kapalı üretim alanını gezerek tropikal meyveleri görme ve farklı şekillerde tatma imkanı buluyor. Yetiştirilen ürünler meyve tabağı, meyve suyu, dondurma, tatlı, salata ve bitki çayı olarak ziyaretçilere sunuluyor.

İş yerine gelen ziyaretçiler, kapalı üretim alanını gezerek tropikal meyveleri görme ve farklı şekillerde tatma imkanı buluyor. Yetiştirilen ürünler meyve tabağı, meyve suyu, dondurma, tatlı, salata ve bitki çayı olarak ziyaretçilere sunuluyor.

"Bir şeyler üretmek bana çok iyi geliyordu"


Bir kadın olarak üretime katılmak ve kendisine terapi olacak bir uğraş edinmek amacıyla yola çıktığını belirten Şevkiye Durgun, "Bir kadın olarak kendime terapi gibi olsun, bir şeyler üreteyim diye yola çıktım. Terasımda tohumdan fidanlar yetiştirmeye başladım. Uğraşmak, bir şeyler üretmek bana çok iyi geliyordu. Sonra bunu buraya taşımış oldum. Kendimize ait 6 dönüm alanın 3 dönümünde, kapalı alanda organik olarak tropikal meyveler yetiştiriyorum. Dış alanda da kafe ve restoran oluşturdum. Bungalov evler, havuz, masaj ve sauna var" dedi.


Ürettiği tropikal meyveleri farklı lezzetlere dönüştürdüğünü anlatan Durgun, "Burada ürettiğim ürünleri müşterilerimize dış alandaki kafe ve restoran olarak kullandığımız bölümde değişik lezzetler halinde sunuyorum. Bu meyveler anavatanında mutfakta nasıl kullanılıyorsa ben de burada aynı şekilde kullanmaya gayret gösteriyorum. Kendim deniyorum, eğer beğenirsem menüme katıyorum. Bu şekilde sunum yapıyorum" diye konuştu.

"Bir şeyler üretmek bana çok iyi geliyordu"Bir kadın olarak üretime katılmak ve kendisine terapi olacak bir uğraş edinmek amacıyla yola çıktığını belirten Şevkiye Durgun, "Bir kadın olarak kendime terapi gibi olsun, bir şeyler üreteyim diye yola çıktım. Terasımda tohumdan fidanlar yetiştirmeye başladım. Uğraşmak, bir şeyler üretmek bana çok iyi geliyordu. Sonra bunu buraya taşımış oldum. Kendimize ait 6 dönüm alanın 3 dönümünde, kapalı alanda organik olarak tropikal meyveler yetiştiriyorum. Dış alanda da kafe ve restoran oluşturdum. Bungalov evler, havuz, masaj ve sauna var" dedi.Ürettiği tropikal meyveleri farklı lezzetlere dönüştürdüğünü anlatan Durgun, "Burada ürettiğim ürünleri müşterilerimize dış alandaki kafe ve restoran olarak kullandığımız bölümde değişik lezzetler halinde sunuyorum. Bu meyveler anavatanında mutfakta nasıl kullanılıyorsa ben de burada aynı şekilde kullanmaya gayret gösteriyorum. Kendim deniyorum, eğer beğenirsem menüme katıyorum. Bu şekilde sunum yapıyorum" diye konuştu.

"Burası tropikal bir ağaç müzesi gibi oldu"


Üretim alanının zamanla bir müzeye dönüştüğünü ifade eden Durgun, "Burası gerçekten tropikal bir ağaç müzesi gibi oldu. Gelen misafirler gezebilir, oturup meyve tabağı, meyve suyu ve dondurma olarak tadabilirler. Ben buradaki tüm meyveleri en iyi şekilde değerlendirdiğime inanıyorum, firmamın ismi çocuklarımın baş harflerinden oluşuyor. Bu açıdan da benim için ayrı bir anlamı var" ifadelerini kullandı.

"Burası tropikal bir ağaç müzesi gibi oldu"Üretim alanının zamanla bir müzeye dönüştüğünü ifade eden Durgun, "Burası gerçekten tropikal bir ağaç müzesi gibi oldu. Gelen misafirler gezebilir, oturup meyve tabağı, meyve suyu ve dondurma olarak tadabilirler. Ben buradaki tüm meyveleri en iyi şekilde değerlendirdiğime inanıyorum, firmamın ismi çocuklarımın baş harflerinden oluşuyor. Bu açıdan da benim için ayrı bir anlamı var" ifadelerini kullandı.

"Ben hayallerimi gerçekleştirmenin gururunu yaşıyorum"


Tropikal meyvelerden çeşitli ürünler hazırladığını dile getiren Durgun, "Çeşitli salatalar, tropikal meyve tabakları, tropikal meyve suları, dondurmalar ve tatlıların yanı sıra masaj salonumuzda kullanılan tüm yağları kendim soğuk sıkım yöntemiyle üretiyorum. Şu ana kadar gelen misafirlerimiz hep memnun ayrıldı. Çok sayıda sürekli gelen misafirimiz var. Ben hayallerimi gerçekleştirmenin gururunu yaşıyorum" diye konuştu.

"Ben hayallerimi gerçekleştirmenin gururunu yaşıyorum"Tropikal meyvelerden çeşitli ürünler hazırladığını dile getiren Durgun, "Çeşitli salatalar, tropikal meyve tabakları, tropikal meyve suları, dondurmalar ve tatlıların yanı sıra masaj salonumuzda kullanılan tüm yağları kendim soğuk sıkım yöntemiyle üretiyorum. Şu ana kadar gelen misafirlerimiz hep memnun ayrıldı. Çok sayıda sürekli gelen misafirimiz var. Ben hayallerimi gerçekleştirmenin gururunu yaşıyorum" diye konuştu.

Yüzü aşkın tropikal meyve çeşidi bulunuyorTropikal Meyve Müzesi’nde liçi, rambusan, longan, atemoya, graviola, canistal, yıldız meyvesi, demirhindi, papaya, kapodilla, marila tamaris, jambu, Tayland kestanesi, dondurma meyvesi, katüle, sapodilla, limonlu muz ve kırmızı muzun da aralarında bulunduğu yüzü aşkın tropikal meyve çeşidi yetiştiriliyor.

Yüzü aşkın tropikal meyve çeşidi bulunuyorTropikal Meyve Müzesi’nde liçi, rambusan, longan, atemoya, graviola, canistal, yıldız meyvesi, demirhindi, papaya, kapodilla, marila tamaris, jambu, Tayland kestanesi, dondurma meyvesi, katüle, sapodilla, limonlu muz ve kırmızı muzun da aralarında bulunduğu yüzü aşkın tropikal meyve çeşidi yetiştiriliyor.
Başlıklar :AntalyaManavgatBeşkonakŞevkiye Durgun
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