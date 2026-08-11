Anasayfa
Ekonomi
Türkiye Ekonomisi
16 yıldır dijital pazarlamacıydı: Şimdi süt sağıp tereyağı yapıyor

16 yıldır dijital pazarlamacıydı: Şimdi süt sağıp tereyağı yapıyor

09:23, 11/08/2026, Salı
IHA
GoogleYeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
16 yıldır dijital pazarlamacıydı: Şimdi süt sağıp tereyağı yapıyor

İstanbul, Bursa ve Erzurum’da 16 yıl boyunca dijital pazarlama, grafik ve video grafik alanlarında çalışan Yunus Erçikli (36) ile bilgisayar mühendisi ve sigortacı eşi Nurseda Erçikli (33), hayallerindeki çiftlik için kolları sıvadı.

Erzurum’da yaklaşık 3 ay önce kendi imkanlarıyla jersey ve montofon ırkı 3 inekle çiftlik kuran Yunus Erçikli, yıllardır sürdürdüğü masa başı mesleğinin yanı sıra hayvancılığa adım attı. Eşi Nurseda Erçikli ise kendi mesleğini sürdürürken eşine destek olarak bu yeni yaşamın bir parçası oldu.

Erzurum’da yaklaşık 3 ay önce kendi imkanlarıyla jersey ve montofon ırkı 3 inekle çiftlik kuran Yunus Erçikli, yıllardır sürdürdüğü masa başı mesleğinin yanı sıra hayvancılığa adım attı. Eşi Nurseda Erçikli ise kendi mesleğini sürdürürken eşine destek olarak bu yeni yaşamın bir parçası oldu.

Kendi emekleriyle kurdukları çiftliğe prefabrik bir ev de yapan çift, bazı günler burada kalarak doğayla iç içe vakit geçiriyor. İneklerin yanı sıra tavuk ve köpeklerin de bulunduğu çiftlikte günün büyük bölümünü hayvanların bakımı ve üretim çalışmalarıyla geçiren Yunus Erçikli, daha önce hiç hayvana dokunmamış olmasına rağmen bugün süt sağıyor, tereyağı yapıyor ve hazırladığı ürünleri müşterilerine ulaştırıyor.


Dijital pazarlama alanındaki tecrübesini de çiftliğin tanıtımı ve satışında kullanan Erçikli, sosyal medya ve farklı dijital platformlar üzerinden ürünlerini doğrudan tüketiciyle buluşturuyor. Şehir hayatından çiftlik yaşamına uzanan bu hikâyede çift, küçük başlayan üretimlerini büyüterek Erzurum’da kendilerine özgü bir üretim modeli oluşturmayı hedefliyor.

Kendi emekleriyle kurdukları çiftliğe prefabrik bir ev de yapan çift, bazı günler burada kalarak doğayla iç içe vakit geçiriyor. İneklerin yanı sıra tavuk ve köpeklerin de bulunduğu çiftlikte günün büyük bölümünü hayvanların bakımı ve üretim çalışmalarıyla geçiren Yunus Erçikli, daha önce hiç hayvana dokunmamış olmasına rağmen bugün süt sağıyor, tereyağı yapıyor ve hazırladığı ürünleri müşterilerine ulaştırıyor.Dijital pazarlama alanındaki tecrübesini de çiftliğin tanıtımı ve satışında kullanan Erçikli, sosyal medya ve farklı dijital platformlar üzerinden ürünlerini doğrudan tüketiciyle buluşturuyor. Şehir hayatından çiftlik yaşamına uzanan bu hikâyede çift, küçük başlayan üretimlerini büyüterek Erzurum’da kendilerine özgü bir üretim modeli oluşturmayı hedefliyor.

"Bu iş hep hayalimdi"


16 yıldır dijital pazarlama uzmanlığı, grafikerlik ve video grafikerliği yaptığını belirten Yunus Erçikli, uzun yıllardır hayalini kurduğu çiftçiliğe eşiyle birlikte adım attığını söyleyerek, "Belirli zamanlarında İstanbul’da, Bursa’da ve Erzurum’da hayatım geçti. Bu iş hep hayalimdi. Sadece tedirgin oluyordum, acaba yapabilir miyim, yapamaz mıyım diye düşünüyordum. Eşimin de desteğiyle yapabileceğimize karar verdik. Kendi bütçemizde, kendi imkanlarımızla yapmaya çalıştık. Hani bu görmüş olduğunuz çiftlik tamamen emek üzerine, maddiyat üzerine hiçbir şekilde olmayan, sadece emek üzerine kurulmuş bir çiftlik. Burada yani asıl istediğim şey, biz mesela farklı ürünler de yapmaya çalışıyoruz. Sürekli deniyoruz, en iyi ürünü, en şekil müşteriye nasıl sunabiliriz diye. Her konuda destek almaya çalışıyoruz, öğrenmeye çalışıyoruz. Ben daha önce hiç hayvana dokunmamışken bugün süt sağabiliyorum, işte tereyağı yapabiliyorum. Müşterilere ürün götürebiliyorum. Hiç de gocunmuyorum, çok da sevdiğim bir iş, çok da memnunum. Bir sabah kalkmak zor oluyor 5’te, henüz ona alışamadım ama ona da alışacağım inşallah" diye konuştu.

"Bu iş hep hayalimdi"16 yıldır dijital pazarlama uzmanlığı, grafikerlik ve video grafikerliği yaptığını belirten Yunus Erçikli, uzun yıllardır hayalini kurduğu çiftçiliğe eşiyle birlikte adım attığını söyleyerek, "Belirli zamanlarında İstanbul’da, Bursa’da ve Erzurum’da hayatım geçti. Bu iş hep hayalimdi. Sadece tedirgin oluyordum, acaba yapabilir miyim, yapamaz mıyım diye düşünüyordum. Eşimin de desteğiyle yapabileceğimize karar verdik. Kendi bütçemizde, kendi imkanlarımızla yapmaya çalıştık. Hani bu görmüş olduğunuz çiftlik tamamen emek üzerine, maddiyat üzerine hiçbir şekilde olmayan, sadece emek üzerine kurulmuş bir çiftlik. Burada yani asıl istediğim şey, biz mesela farklı ürünler de yapmaya çalışıyoruz. Sürekli deniyoruz, en iyi ürünü, en şekil müşteriye nasıl sunabiliriz diye. Her konuda destek almaya çalışıyoruz, öğrenmeye çalışıyoruz. Ben daha önce hiç hayvana dokunmamışken bugün süt sağabiliyorum, işte tereyağı yapabiliyorum. Müşterilere ürün götürebiliyorum. Hiç de gocunmuyorum, çok da sevdiğim bir iş, çok da memnunum. Bir sabah kalkmak zor oluyor 5’te, henüz ona alışamadım ama ona da alışacağım inşallah" diye konuştu.

"İki kişilik dev bir kadroyuz"


Çiftlikte şu an 3 inek bulunduğunu ve özellikle farklı bir üretim modeli oluşturmak istediklerini ifade eden Erçikli, dijital pazarlama alanındaki deneyimini çiftliğin tanıtımı ve satışta kullandığını ifade ederek, "Şu anda 3 ineğimiz var. Biz biraz daha farklı yapmaya çalışmak istediğimiz için ürünlerimizi Jersey ırkı ve Montofon ırkı olarak kurmaya çalıştık. Erzurum’da bu bilmiyorum, yok denecek kadar az diye biliyorum. Bizde bir farklılık olsun istedik. Zaten kendim de dijital pazarlamacı olduğum için sosyal medyamızı, işte YouTube kanallarımızı, farklı mecralarda kendimiz yönetiyoruz, satışımızı kendimiz yapıyoruz. Müşterilerle kendimiz görüşüyoruz. Tamamen 2 kişilik dev bir kadroyuz biz burada" ifadelerini kullandı.

"İki kişilik dev bir kadroyuz"Çiftlikte şu an 3 inek bulunduğunu ve özellikle farklı bir üretim modeli oluşturmak istediklerini ifade eden Erçikli, dijital pazarlama alanındaki deneyimini çiftliğin tanıtımı ve satışta kullandığını ifade ederek, "Şu anda 3 ineğimiz var. Biz biraz daha farklı yapmaya çalışmak istediğimiz için ürünlerimizi Jersey ırkı ve Montofon ırkı olarak kurmaya çalıştık. Erzurum’da bu bilmiyorum, yok denecek kadar az diye biliyorum. Bizde bir farklılık olsun istedik. Zaten kendim de dijital pazarlamacı olduğum için sosyal medyamızı, işte YouTube kanallarımızı, farklı mecralarda kendimiz yönetiyoruz, satışımızı kendimiz yapıyoruz. Müşterilerle kendimiz görüşüyoruz. Tamamen 2 kişilik dev bir kadroyuz biz burada" ifadelerini kullandı.

"İnek sayısını yakın zamanda artırmayı düşünüyoruz"


Çiftlikteki hayvan sayısını artırmayı hedeflediklerini belirten Erçikli, farklı Jersey ırklarını da Erzurum’a getirmeyi planladıklarını söyleyerek, "İnek sayısını yakın zamanda artırmayı düşünüyoruz. Tamamen Danimarka ve Amerikan ırkı Jersey ırkları gelecek yakın zamanda inşallah. Ve bu Erzurum’da tek olacak. İnşallah ondan sonra da Allah nasip ederse biz de devam etmeye, yürümeye devam edeceğiz inşallah" dedi.

"İnek sayısını yakın zamanda artırmayı düşünüyoruz"Çiftlikteki hayvan sayısını artırmayı hedeflediklerini belirten Erçikli, farklı Jersey ırklarını da Erzurum’a getirmeyi planladıklarını söyleyerek, "İnek sayısını yakın zamanda artırmayı düşünüyoruz. Tamamen Danimarka ve Amerikan ırkı Jersey ırkları gelecek yakın zamanda inşallah. Ve bu Erzurum’da tek olacak. İnşallah ondan sonra da Allah nasip ederse biz de devam etmeye, yürümeye devam edeceğiz inşallah" dedi.

Eşinin desteğiyle çiftçiliğe adım attı


Bilgisayar mühendisliği eğitiminin ardından sigortacılık yapan Nurseda Erçikli ise eşinin hayalini desteklemek için çiftçilik yolculuğuna dâhil olduğunu belirterek, "Kocamın Bana sunmuş olduğu tercih ve sonuçlar neticesinde bu işi yapmaya karar verdik. Ben aslında bu işten tamamen bağımsız, bilgisayar mühendisliği okudum. Aynı zamanda sigortacıyım. Evlendikten sonra bir çocuk sahibi oldum. Ev hanımı ve anneyim. Birçok meslekten sonra rol alıyorum. Şimdi de çiftçiliğe el attık. Eşimin istekleri doğrultusunda ona destek vermeye karar verdim. Bakalım, bu yolda büyümeyi hedefliyoruz hani ona verdiğim destekle beraber. İnşallah büyüyeceğiz, daha da büyüyeceğiz. O aslında yavaş yavaş beni biraz daha bu konuda ne derler, ikna etti. Bir anda zaten biliyor kendisi ikna olmayacağımı, çünkü ben bu konudan tamamen bağımsız biriyim. Yani süt ve süt ürünleri bile tüketmem normalde ben. Ama böyle doğal hayat, çocuğuma güzel bir hayat, güzel bir gelecek namına ikna oldum diyelim yani. Bakalım artık" şeklinde konuştu.

Eşinin desteğiyle çiftçiliğe adım attıBilgisayar mühendisliği eğitiminin ardından sigortacılık yapan Nurseda Erçikli ise eşinin hayalini desteklemek için çiftçilik yolculuğuna dâhil olduğunu belirterek, "Kocamın Bana sunmuş olduğu tercih ve sonuçlar neticesinde bu işi yapmaya karar verdik. Ben aslında bu işten tamamen bağımsız, bilgisayar mühendisliği okudum. Aynı zamanda sigortacıyım. Evlendikten sonra bir çocuk sahibi oldum. Ev hanımı ve anneyim. Birçok meslekten sonra rol alıyorum. Şimdi de çiftçiliğe el attık. Eşimin istekleri doğrultusunda ona destek vermeye karar verdim. Bakalım, bu yolda büyümeyi hedefliyoruz hani ona verdiğim destekle beraber. İnşallah büyüyeceğiz, daha da büyüyeceğiz. O aslında yavaş yavaş beni biraz daha bu konuda ne derler, ikna etti. Bir anda zaten biliyor kendisi ikna olmayacağımı, çünkü ben bu konudan tamamen bağımsız biriyim. Yani süt ve süt ürünleri bile tüketmem normalde ben. Ama böyle doğal hayat, çocuğuma güzel bir hayat, güzel bir gelecek namına ikna oldum diyelim yani. Bakalım artık" şeklinde konuştu.
Başlıklar :ErzurumNurseda ErçikliİstanbulBursa
Yorumlar
Avatar

Sitemizde paylaştığınız yorumlar, diğer kullanıcılar için değerli bir kaynaktır. Lütfen farklı görüşlere ve diğer kullanıcılara saygılı olun. Kaba, saldırgan, aşağılayıcı veya ayrımcı ifadeler kullanmaktan kaçının.

Sayfa Sonu
Yeni Şafak
TRENARFRRUUR
Türkiye’nin Birikimi. Uluslararası Medya Grubu.

Türkiye’nin gündemini belirleyen haber kaynağına hoş geldiniz! Tarafsız, dinamik ve derinlemesine habercilik anlayışıyla Yeni Şafak, okuyucularına güncel gelişmelerin ötesinde bir deneyim sunuyor. Siyaset ve ekonomiden kültür-sanat ve spor dünyasına kadar geniş bir yelpazede sunduğu haberlerle, hem Türkiye’de hem de dünyada neler olup bittiğini anında öğrenin. Dijital platformlarıyla her an, her yerden en doğru bilgiye ulaşın; Yeni Şafak’la gündemi yakalayın!

Sosyal medyada bizi takip edin
Mobil Uygulamaları indirin

Gündemi cebinizde taşıyın! Yeni Şafak’ın mobil uygulamalarıyla, en güncel haberlere anında ulaşın. Siyasetten ekonomiye, spordan kültür-sanat dünyasına kadar geniş bir içerik yelpazesi parmaklarınızın ucunda! Hem iOS, hem Android hem de Huawei cihazlarınızda kolayca indirerek, günün her anında en doğru bilgiye hızlıca erişin. Hemen indirin, dünyadaki gelişmeleri kaçırmayın!

App Store’dan indirinGoogle Play’dan alınApp Galeri ile keşfedin
Mikro Siteler
15 Temmuz

Yenisafak.com’un 15 Temmuz mikro sitesiyle, o geceyi tüm detaylarıyla yeniden yaşayın ve demokrasinin zaferine tanıklık edin. Video içerikler, özel röportajlar ve fotoğraf galerileriyle, 15 Temmuz’un kahramanlık dolu hikayesine dair her şeyi keşfedin.

Türkiye Seçimleri

Yenisafak.com’un seçim mikro sitesinde, anlık seçim bilgileri ve Türkiye’nin siyasi tarihindeki tüm seçimlerin detaylı analizleri bir arada. Geçmişten bugüne seçim sonuçları ve siyasi gelişmeleri inceleyerek Türkiye’nin demokratik sürecine dair kapsamlı bir bakış edinin. Canlı sonuçlar ve uzman yorumlarıyla seçimlerin kalbinde yer alın!

Kudüs : Bir şehrin Hikayesi

Müslümanlar için Kudüs, sadece bir şehir değil, İslam’ın kalbindeki kutsal bir mirastır. Kudüs’ün İslam dünyasındaki eşsiz yerini keşfetmek ve bu kadim şehrin bugünkü anlamına tanık olmak için hemen şimdi keşfetmeye başlayın!

Kategoriler
Bugün
Gündem
Video
Foto Galeri
Son Dakika
Haberler
DünyaOrtadoğuAvrupaAsyaAmerikaAfrikaAntarktikaOkyanusya
EkonomiTürkiye EkonomisiDünya EkonomisiOtomotiv
SeçimSeçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Oy Oranları 2024İstanbul Seçim SonuçlarıAnkara Seçim Sonuçlarıİzmir Seçim SonuçlarıAdana Seçim SonuçlarıBursa Seçim SonuçlarıAntalya Seçim SonuçlarıKonya Seçim Sonuçları
HayatYeni Şafak 30. YılAktüelKültür SanatSağlıkSinemaSeyahatYeni Şafak Kitap EkiYeni Şafak Pazar Eki
SporBasketbolFutbolVoleybolTenisF1GüreşSalon SporlarıDiğerBilgi
YazarlarBugün YazanlarGazete YazarlarıSpor YazarlarıArşiv Yazarları
Namaz Vakitleriİstanbul Namaz VakitleriAnkara Namaz Vakitleriİzmir Namaz VakitleriSabah Namazı Vakti Öğle Namazı Vakti İkindi Namazı Vakti Akşam Namazı Vakti Yatsı Namazı Vakti Teravih Namazı Vakti
ÖzgünÖzgün HaberlerYemek TarifleriHotmail GirişÇarpım TablosuInstagram SilmeInstagram Dondurma
Ramazanİmsakiye 2024İstanbul İmsakiyeAnkara İmsakiyeİzmir İmsakiyeİstanbul İftar VaktiAnkara İftar VaktiKonya İftar VaktiBursa İftar Vaktiİzmir İftar Vaktiİftar SaatleriSahur Saatleri
Dini BilgileriCuma MesajlarıYasin SuresiAmenerrasulüAyetel KürsiFelak Nas SuresiFetih SuresiNamaz Nasıl Kılınır?Abdest Nasıl Alınır?HadislerRüya Tabirleri
Hava Durumuİstanbul Hava DurumuAnkara Hava Durumuİzmir Hava DurumuBursa Hava DurumuAntalya Hava DurumuKonya Hava Durumu
Spor HaberleriTransfer HaberleriBeşiktaş HaberleriGalatasaray HaberleriFenerbahçe HaberleriTrabzonspor HaberleriCanlı SkorCanlı Maç Sonuçları
Albayrak Medya
KurumsalİletişimRss

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiyeiletisim@yenisafak.com+90 212 467 6515

Albayrak Medya Siteleri
GztZ RaporuKetebeDerin Tarih SkyroadArkitektPost Öykü
YASAL UYARI

BIST isim ve logosu 'Koruma Marka Belgesi' altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Tüm hakları saklıdır © Net Medya 2026