16 yıldır dijital pazarlamacıydı: Şimdi süt sağıp tereyağı yapıyor

Kendi emekleriyle kurdukları çiftliğe prefabrik bir ev de yapan çift, bazı günler burada kalarak doğayla iç içe vakit geçiriyor. İneklerin yanı sıra tavuk ve köpeklerin de bulunduğu çiftlikte günün büyük bölümünü hayvanların bakımı ve üretim çalışmalarıyla geçiren Yunus Erçikli, daha önce hiç hayvana dokunmamış olmasına rağmen bugün süt sağıyor, tereyağı yapıyor ve hazırladığı ürünleri müşterilerine ulaştırıyor.





Dijital pazarlama alanındaki tecrübesini de çiftliğin tanıtımı ve satışında kullanan Erçikli, sosyal medya ve farklı dijital platformlar üzerinden ürünlerini doğrudan tüketiciyle buluşturuyor. Şehir hayatından çiftlik yaşamına uzanan bu hikâyede çift, küçük başlayan üretimlerini büyüterek Erzurum’da kendilerine özgü bir üretim modeli oluşturmayı hedefliyor.