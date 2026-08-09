Bursa'da kadın girişimci başardı: Aldığı destekle ABD ve Avrupa'ya açıldı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşayan girişimci Sibel Zeybek, devlet desteklerinden yararlanarak kurduğu tekstil atölyesiyle ABD ve Avrupa pazarına ihracat yapıyor. Zeybek yaptığı açıklamada "Bir müşterimiz daha önce ürünlerini Çin'den alıyordu. Yaklaşık 5 bin ürün hazırlayıp ABD'ye gönderdik. Çin pazarının elinden bir ürünü almış olduk. Böyle küçük bir yerde bunu yapabilmemiz bizim için büyük bir mutluluk" ifadelerini kullandı.
Tekstil sektöründe yaklaşık 20 yıllık deneyime sahip olan iki çocuk annesi Sibel Zeybek, farklı firmalarda üretim, planlama ve maliyet yönetimi alanlarında görev yaptı.
Uzun yıllar edindiği tecrübeyi kendi işine aktarmaya karar veren Zeybek, yaklaşık 5 yıl önce İnegöl'de atölyesini kurarak girişimcilik yolculuğuna başladı.
"Kadınlar işlerini büyük bir titizlikle yapıyor"
Sibel Zeybek, üretime olan ilgisinin atölye açmasında etkili olduğunu söyledi. Tasarlamak, ortaya bir ürün çıkarmak ve bunun farklı ülkelere gitmesinin kendisini heyecanlandırdığını belirten Zeybek, özellikle KOSGEB ve İŞKUR desteklerinin işini büyütmesinde önemli rol oynadığını anlattı.
Zeybek, üretim kapasitesine ilişkin de bilgi vererek, aylık 15 bin parça tekstil ürünü imal ettiklerini, az kişiyle çok şey başardıklarını ifade etti.
Sitemizde paylaştığınız yorumlar, diğer kullanıcılar için değerli bir kaynaktır. Lütfen farklı görüşlere ve diğer kullanıcılara saygılı olun. Kaba, saldırgan, aşağılayıcı veya ayrımcı ifadeler kullanmaktan kaçının.