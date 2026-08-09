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Bildiğiniz camileri unutun: Cemaatimiz gökyüzünün altında

Bildiğiniz camileri unutun: Cemaatimiz gökyüzünün altında

09:46, 09/08/2026, Pazar
DHA
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Bildiğiniz camileri unutun: Cemaatimiz gökyüzünün altında

Bursa’nın Nilüfer ilçesindeki Safa Camisi mimari özellikleriyle ilgi görüyor. Açılıp kapanan kubbesi sayesinde cemaat sıcak havalarda gökyüzünün altında ferah bir namaz kılarken, camide avize yerine LED aydınlatma kullanılıyor.

Nilüfer ilçesi Beşevler Mahallesi’nde 1250 metrekare alan üzerine 2010 yılında yapımına başlanan ve 2014 yılında ibadete açılan Safa Camisi, mimari özellikleriyle klasik cami kalıplarının dışına çıkıyor. Tasarımıyla fark yaratan camide, klasik büyük avizeler yerine cami duvarlarına monte edilen LED aydınlatma tercih edilirken, hareketli kubbe sistemi de cemaate açık havada ibadet etme imkanı sunuyor.

Nilüfer ilçesi Beşevler Mahallesi’nde 1250 metrekare alan üzerine 2010 yılında yapımına başlanan ve 2014 yılında ibadete açılan Safa Camisi, mimari özellikleriyle klasik cami kalıplarının dışına çıkıyor. Tasarımıyla fark yaratan camide, klasik büyük avizeler yerine cami duvarlarına monte edilen LED aydınlatma tercih edilirken, hareketli kubbe sistemi de cemaate açık havada ibadet etme imkanı sunuyor.

"CEMAATİMİZ DURUMDAN ÇOK MEMNUN"


Safa Camisi İmamı Gökhan Bedir, caminin mimari yapısının cemaat tarafından büyük bir ilgiyle karşılandığını belirtti.


Özellikle yaz aylarında serin ve ferah bir ibadet alanı oluştuğuna dikkat çeken Bedir, “Camimizde klasik anlamda avize yer almıyor. Onun yerine modern LED ışık sistemleri kullanıldı. Kubbemiz ise içerisinin daha ferah ve havadar olması için açılıp kapanma özelliğine sahip. Cemaatimiz sıcak havalarda gökyüzünün altında, ferah bir ortamda namaz kılmanın huzurunu yaşıyor. Özellikle yaz günlerinde bu özellikten dolayı camimize olan ilgi oldukça yüksek” dedi.

"CEMAATİMİZ DURUMDAN ÇOK MEMNUN"Safa Camisi İmamı Gökhan Bedir, caminin mimari yapısının cemaat tarafından büyük bir ilgiyle karşılandığını belirtti. Özellikle yaz aylarında serin ve ferah bir ibadet alanı oluştuğuna dikkat çeken Bedir, “Camimizde klasik anlamda avize yer almıyor. Onun yerine modern LED ışık sistemleri kullanıldı. Kubbemiz ise içerisinin daha ferah ve havadar olması için açılıp kapanma özelliğine sahip. Cemaatimiz sıcak havalarda gökyüzünün altında, ferah bir ortamda namaz kılmanın huzurunu yaşıyor. Özellikle yaz günlerinde bu özellikten dolayı camimize olan ilgi oldukça yüksek” dedi.

"ORTAYA FARKLI VE ÖRNEK BİR CAMİ ÇIKTI"


Beşevler Mahalle Muhtarı Erol Yılmazer, “Çift minareye çevirip, kubbenin de açılabilir hale gelmesi için işi bilen ustalardan teknik destek aldık. İki kenarı sabit tutarak orta alanın üçte birini açılır hale getirdik. Sonuçta ortaya çok farklı ve örnek bir cami çıktı. Bursa'da kubbesi açılan ilk ve tek cami olma özelliğiyle, özellikle yaz aylarında inanılmaz keyifli, huzurlu ve huşu içerisinde namaz kılma ortamı oluşturuyor” diye konuştu.

"ORTAYA FARKLI VE ÖRNEK BİR CAMİ ÇIKTI"Beşevler Mahalle Muhtarı Erol Yılmazer, “Çift minareye çevirip, kubbenin de açılabilir hale gelmesi için işi bilen ustalardan teknik destek aldık. İki kenarı sabit tutarak orta alanın üçte birini açılır hale getirdik. Sonuçta ortaya çok farklı ve örnek bir cami çıktı. Bursa'da kubbesi açılan ilk ve tek cami olma özelliğiyle, özellikle yaz aylarında inanılmaz keyifli, huzurlu ve huşu içerisinde namaz kılma ortamı oluşturuyor” diye konuştu.

"HER ZAMAN FERAH BİR NAMAZ KILIYORUM"


Namazlarını Safa Camisi’nde kıldığını söyleyen Sidar Demir (10), “Caminin tavanı açılıyor. Klima da var. Camlar da açılıyor. Her zaman ferah bir namaz kılıyorum. Çok güzel oluyor” ifadelerini kullandı. 

"HER ZAMAN FERAH BİR NAMAZ KILIYORUM"Namazlarını Safa Camisi’nde kıldığını söyleyen Sidar Demir (10), “Caminin tavanı açılıyor. Klima da var. Camlar da açılıyor. Her zaman ferah bir namaz kılıyorum. Çok güzel oluyor” ifadelerini kullandı.&nbsp;
Başlıklar :BursaNilüferSafa Camisi
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