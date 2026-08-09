"CEMAATİMİZ DURUMDAN ÇOK MEMNUN"





Safa Camisi İmamı Gökhan Bedir, caminin mimari yapısının cemaat tarafından büyük bir ilgiyle karşılandığını belirtti.





Özellikle yaz aylarında serin ve ferah bir ibadet alanı oluştuğuna dikkat çeken Bedir, “Camimizde klasik anlamda avize yer almıyor. Onun yerine modern LED ışık sistemleri kullanıldı. Kubbemiz ise içerisinin daha ferah ve havadar olması için açılıp kapanma özelliğine sahip. Cemaatimiz sıcak havalarda gökyüzünün altında, ferah bir ortamda namaz kılmanın huzurunu yaşıyor. Özellikle yaz günlerinde bu özellikten dolayı camimize olan ilgi oldukça yüksek” dedi.