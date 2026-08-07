Yıllar sonra tavan arasında bulup yeniden ürettiler: Tadını bilen hasat başlar başlamaz köye akın ediyor

Kavunun tarlada günlük emek istediğini anlatan Küçük, "Yanından geçtiğinizde bile kokusunu alabilirsiniz. Sezonda bu aylarda olur, 20-25 gün falan bir süresi var. Bu kavun tarlası gibi direkt kırma olmuyor. Sıraya her gün içinde geziliyor. Sabahları ezanla gidiyoruz tarlaya, 2 saatte olgunlarını topluyoruz. Gökleri kalıyor. Yani bu ayrı bir iş. Diğer kavun işleri gibi değil. Her gün sabah salatalık gibi, bamya gibi günlük çalışılıyor" ifadelerini kullandı.





Altınbaş Kavunu’nun ününün her geçen yıl yayıldığını belirten Küçük, özellikle tadını bilen vatandaşların hasat dönemini beklediğini söyledi.

Küçük, "Manisa ilçelerine yolluyoruz. İzmir’in bazı bölgelerine gidiyor. Köyden gençlerimiz de bu kavunları arabalara yükleyerek satışından ekmek parası kazanıyor. Gençlerimize arabaları veriyoruz. Bazen kasa bazen de tane usulü veriyoruz. Bu kavunu görüp de almamak hata. Sadece 5-6 aile olarak yapıyoruz bunu" dedi.

Kavunun hastalıklara karşı hassas olduğunu da belirten Küçük, üretimin zahmetli olduğunu ifade etti.