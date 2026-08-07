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Yıllar sonra tavan arasında bulup yeniden ürettiler: Tadını bilen hasat başlar başlamaz köye akın ediyor

Yıllar sonra tavan arasında bulup yeniden ürettiler: Tadını bilen hasat başlar başlamaz köye akın ediyor

20:22, 07/08/2026, CumaG: Güncelleme: 20:28, 07/08/2026, Cuma
IHA
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Yıllar sonra tavan arasında bulup yeniden ürettiler: Tadını bilen hasat başlar başlamaz köye akın ediyor

Manisa’nın Şehzadeler ilçesine bağlı Karaoğlanlı Mahallesi’nde yıllar önce tavan arasında saklanan ata tohumundan yeniden üretilen ve kendine özgü aromasıyla dikkat çeken "Karaoğlanlı Altınbaş Kavunu"nun hasadına başlandı. Sadece yaklaşık 200 dönüm alanda yetiştirilen ve başka bölgelerde aynı lezzetin elde edilemediği belirtilen kavun, tadını bilen vatandaşları Karaoğlanlı’ya çekiyor.

Manisa’nın Şehzadeler ilçesine bağlı Karaoğlanlı Mahallesi, kendine özgü aroması ve lezzetiyle öne çıkan "Altınbaş Kavunu"nun hasat heyecanını yaşıyor. Yıllar önce dedelerinden kalan kavun çekirdeklerini kaybeden üreticiler, ata tohumunu birkaç yıl önce bir evin tavan arasında buldu. Az miktardaki tohum çoğaltılarak bugün yaklaşık 200 dönümlük alanda yeniden hayat buldu.


Mahallede 7-8 üretici tarafından yetiştirilen Karaoğlanlı Altınbaş Kavunu, ince ve sarı kabuğu, parlak rengi, yoğun kokusu, aroması ve yüksek şeker oranıyla diğer kavunlardan ayrılıyor. Üreticiler, farklı bölgelerde deneme üretimleri yapılmasına rağmen aynı özellikte kavunun yalnızca Karaoğlanlı’da yetiştiğini ifade ediyor.




Manisa’nın Şehzadeler ilçesine bağlı Karaoğlanlı Mahallesi, kendine özgü aroması ve lezzetiyle öne çıkan "Altınbaş Kavunu"nun hasat heyecanını yaşıyor. Yıllar önce dedelerinden kalan kavun çekirdeklerini kaybeden üreticiler, ata tohumunu birkaç yıl önce bir evin tavan arasında buldu. Az miktardaki tohum çoğaltılarak bugün yaklaşık 200 dönümlük alanda yeniden hayat buldu.Mahallede 7-8 üretici tarafından yetiştirilen Karaoğlanlı Altınbaş Kavunu, ince ve sarı kabuğu, parlak rengi, yoğun kokusu, aroması ve yüksek şeker oranıyla diğer kavunlardan ayrılıyor. Üreticiler, farklı bölgelerde deneme üretimleri yapılmasına rağmen aynı özellikte kavunun yalnızca Karaoğlanlı’da yetiştiğini ifade ediyor.

"Ata tohumunu kaybetmiştik"


Karaoğlanlı Altınbaş Kavunu üreticilerinden Osman Karaböcek, kavunun yıllar önce kaybolan ata tohumunun yeniden bulunmasıyla üretimin tekrar başladığını belirtti.

Karaböcek, "Kavunumuz bizim atalarımızdan kalan atalık tohumumuzdan üretiliyor. Bu tohumu yıllar önce kaybetmiştik. Tohumumuzu geri bulduk. Tavan arasına abim saklamış, orada bulduk. Bu az bir şeydi. Bunu çoğaltarak bu hale getirdik. Toprağından mıdır bilmiyorum ama sadece Karaoğlanlı’da yetişiyor. Ballı şerbet gibi tadı var, bunun gibi bir tat yok" dedi.

"Ata tohumunu kaybetmiştik"Karaoğlanlı Altınbaş Kavunu üreticilerinden Osman Karaböcek, kavunun yıllar önce kaybolan ata tohumunun yeniden bulunmasıyla üretimin tekrar başladığını belirtti.Karaböcek, "Kavunumuz bizim atalarımızdan kalan atalık tohumumuzdan üretiliyor. Bu tohumu yıllar önce kaybetmiştik. Tohumumuzu geri bulduk. Tavan arasına abim saklamış, orada bulduk. Bu az bir şeydi. Bunu çoğaltarak bu hale getirdik. Toprağından mıdır bilmiyorum ama sadece Karaoğlanlı’da yetişiyor. Ballı şerbet gibi tadı var, bunun gibi bir tat yok" dedi.

Ata tohumunun yeniden kaybolmaması için büyük hassasiyet gösterdiklerini anlatan Karaböcek, tohumları hokkada muhafaza ettiğini söyledi.


Karaböcek, "Çekirdeği hokkaya koyuyorum, orada muhafaza ediyorum. İnsanlar buraya kavun almak için Manisa civarından, İzmir’den, Uşak’tan geliyorlar. Sürekli müşterilerimiz buraya gelir. Yiyenler bir daha gelir almak için. Biz burada bunun pazarını yaptık. Burada 3-5 kişi var yetiştiren, onlardan öğreniyoruz. Herkes bu işi beceremiyor. Her biri 6-7 kilo geliyor. Tadını başka kavunda bulamazsın" diye konuştu.

Ata tohumunun yeniden kaybolmaması için büyük hassasiyet gösterdiklerini anlatan Karaböcek, tohumları hokkada muhafaza ettiğini söyledi.Karaböcek, "Çekirdeği hokkaya koyuyorum, orada muhafaza ediyorum. İnsanlar buraya kavun almak için Manisa civarından, İzmir’den, Uşak’tan geliyorlar. Sürekli müşterilerimiz buraya gelir. Yiyenler bir daha gelir almak için. Biz burada bunun pazarını yaptık. Burada 3-5 kişi var yetiştiren, onlardan öğreniyoruz. Herkes bu işi beceremiyor. Her biri 6-7 kilo geliyor. Tadını başka kavunda bulamazsın" diye konuştu.

Raf ömrü sadece 3 gün


Karaoğlanlı Altınbaş Kavunu’nun yetiştirilmesinin de diğer kavun çeşitlerinden farklı olduğunu belirten üretici Serkan Küçük, ürünün en önemli özelliklerinden birinin kısa raf ömrü olduğunu söyledi.


Küçük, "Altınbaş kavunumuz başkadır, Kırkağaç ya da başka tür kavunlara benzemez. Raf ömrü olmadığı için kendine has bir aroması var. Kokulu, mis gibi. Ama raf ömrü yok, dolapta 3 gün içinde tüketmen lazım. Karaoğlanlı’ya ait ata tohumumuz bu bizim. Başka yerlerde, başka topraklarda olmuyor zaten" dedi.

Raf ömrü sadece 3 günKaraoğlanlı Altınbaş Kavunu’nun yetiştirilmesinin de diğer kavun çeşitlerinden farklı olduğunu belirten üretici Serkan Küçük, ürünün en önemli özelliklerinden birinin kısa raf ömrü olduğunu söyledi.Küçük, "Altınbaş kavunumuz başkadır, Kırkağaç ya da başka tür kavunlara benzemez. Raf ömrü olmadığı için kendine has bir aroması var. Kokulu, mis gibi. Ama raf ömrü yok, dolapta 3 gün içinde tüketmen lazım. Karaoğlanlı’ya ait ata tohumumuz bu bizim. Başka yerlerde, başka topraklarda olmuyor zaten" dedi.

Kavunun tarlada günlük emek istediğini anlatan Küçük, "Yanından geçtiğinizde bile kokusunu alabilirsiniz. Sezonda bu aylarda olur, 20-25 gün falan bir süresi var. Bu kavun tarlası gibi direkt kırma olmuyor. Sıraya her gün içinde geziliyor. Sabahları ezanla gidiyoruz tarlaya, 2 saatte olgunlarını topluyoruz. Gökleri kalıyor. Yani bu ayrı bir iş. Diğer kavun işleri gibi değil. Her gün sabah salatalık gibi, bamya gibi günlük çalışılıyor" ifadelerini kullandı.


Altınbaş Kavunu’nun ününün her geçen yıl yayıldığını belirten Küçük, özellikle tadını bilen vatandaşların hasat dönemini beklediğini söyledi.

Küçük, "Manisa ilçelerine yolluyoruz. İzmir’in bazı bölgelerine gidiyor. Köyden gençlerimiz de bu kavunları arabalara yükleyerek satışından ekmek parası kazanıyor. Gençlerimize arabaları veriyoruz. Bazen kasa bazen de tane usulü veriyoruz. Bu kavunu görüp de almamak hata. Sadece 5-6 aile olarak yapıyoruz bunu" dedi.

Kavunun hastalıklara karşı hassas olduğunu da belirten Küçük, üretimin zahmetli olduğunu ifade etti.

Kavunun tarlada günlük emek istediğini anlatan Küçük, "Yanından geçtiğinizde bile kokusunu alabilirsiniz. Sezonda bu aylarda olur, 20-25 gün falan bir süresi var. Bu kavun tarlası gibi direkt kırma olmuyor. Sıraya her gün içinde geziliyor. Sabahları ezanla gidiyoruz tarlaya, 2 saatte olgunlarını topluyoruz. Gökleri kalıyor. Yani bu ayrı bir iş. Diğer kavun işleri gibi değil. Her gün sabah salatalık gibi, bamya gibi günlük çalışılıyor" ifadelerini kullandı.Altınbaş Kavunu’nun ününün her geçen yıl yayıldığını belirten Küçük, özellikle tadını bilen vatandaşların hasat dönemini beklediğini söyledi.Küçük, "Manisa ilçelerine yolluyoruz. İzmir’in bazı bölgelerine gidiyor. Köyden gençlerimiz de bu kavunları arabalara yükleyerek satışından ekmek parası kazanıyor. Gençlerimize arabaları veriyoruz. Bazen kasa bazen de tane usulü veriyoruz. Bu kavunu görüp de almamak hata. Sadece 5-6 aile olarak yapıyoruz bunu" dedi.Kavunun hastalıklara karşı hassas olduğunu da belirten Küçük, üretimin zahmetli olduğunu ifade etti.

Karaoğlanlı Altınbaş Kavunu’nun hasadının başladığını duyan vatandaşlar da mahalleye gelerek kavun satın alıyor.

Manisa’dan Karaoğlanlı’ya kavun almaya gelen Kadir Salih, "Tadını bildiğimizden hasat başladığını duyunca bitmeden almak istedim. Raf ömrü de yok, çok fazla alamıyoruz. Ama yemeyenlere tavsiyem tadına bakmalarıdır" dedi.


Bir diğer vatandaş Zeynel Sapan ise, "Manisalıyım. Buraya sadece kavun almaya geldim. Tadını unutamadık" diye konuştu.

Yaklaşık 200 dönümlük alanda sınırlı sayıda üretici tarafından yetiştirilen Karaoğlanlı Altınbaş Kavunu, kısa hasat dönemi ve kendine özgü lezzetiyle bölgenin tarımsal değerleri arasında yer alıyor.

Karaoğlanlı Altınbaş Kavunu’nun hasadının başladığını duyan vatandaşlar da mahalleye gelerek kavun satın alıyor.Manisa’dan Karaoğlanlı’ya kavun almaya gelen Kadir Salih, "Tadını bildiğimizden hasat başladığını duyunca bitmeden almak istedim. Raf ömrü de yok, çok fazla alamıyoruz. Ama yemeyenlere tavsiyem tadına bakmalarıdır" dedi.Bir diğer vatandaş Zeynel Sapan ise, "Manisalıyım. Buraya sadece kavun almaya geldim. Tadını unutamadık" diye konuştu.Yaklaşık 200 dönümlük alanda sınırlı sayıda üretici tarafından yetiştirilen Karaoğlanlı Altınbaş Kavunu, kısa hasat dönemi ve kendine özgü lezzetiyle bölgenin tarımsal değerleri arasında yer alıyor.
Başlıklar :ManisaKaraoğlanlı MahallesiAltınbaş KavunuKavun
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