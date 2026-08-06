15 günde kuruyup dünyaya gönderiliyor! Sıcak hava en çok onlara yaradı: Ekmeğimizi sıcaktan çıkarmaktan mutluyuz

"Ekmeğimizi sıcaktan çıkarmaktan mutluyuz"





İşini severek yaptığını söyleyen işçi Ramazan Yılmaz, "Burada kurutmalık biber yapıyoruz. Tarladan geliyor, bizde biberlerin oyum işlemeni yaptırıyoruz. Daha sonra burada güneşe seriyoruz. Mayıs ayında kurutmalık sezonu başlar. Hava çok sıcak olduğu için dayanamadığımız zamanlar oluyor. Fakat bu bizim işimiz. İşimizi severek yapıyoruz. Ekmeğimizi sıcaktan çıkarmaktan mutluyuz" diye konuştu.