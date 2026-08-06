Borsa güne yükselişle başladı: İşte en çok kazandıran sektörler

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,32 ile spor, en çok gerileyen yüzde 0,74 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Küresel piyasalar, dün ABD'de açıklanan ADP özel sektör istihdamının beklentilerin altında kalması ve yapay zeka denetimlerine ilişkin endişelerle yön bulmakta zorlanıyor.

Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise ABD'de işsizlik maaşı başvuruları ve toptan eşya stoklarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.900 ve 14.000 puanın direnç, 13.600 ve 13.500 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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