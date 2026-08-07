THY temmuz ayında 9,5 milyon yolcu taşıdı

Konuyla ilgili olarak THY İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Temmuz 2026’da 9,5 milyon yolcu taşıdık. Kapasitemizi dinamik şekilde yöneterek tarihimizin en yüksek temmuz ayı doluluk oranı olan yüzde 86,5’e ulaştık. Zamanında kalkış oranımızı ise geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 10,5 puan artırarak yüzde 82,4 seviyesine yükselttik. Yılın ilk yedi ayında toplam yolcu sayımızı geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 5,4 artırarak 54 milyona ulaştırdık. Doluluk oranımız 2,1 puan artışla yüzde 84,2’ye, zamanında kalkış oranımız ise 0,6 puan artışla yüzde 81,8’e yükseldi. Aynı dönemde taşınan kargo hacmimiz de yüzde 12 arttı. Temmuz ayı itibarıyla filomuzdaki uçak sayısı 563’e ulaştı. Dünyanın en geniş uluslararası uçuş ağı, güçlü operasyonel yapımız ve değişen koşullara hızla uyum sağlama kabiliyetimizle milyonlarca misafirimizi güvenle sevdiklerine ulaştırmaya devam ediyoruz” denildi.

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