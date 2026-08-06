Gün ışığı etkisini göstermeden toplanmaya başlıyor: Kilosu 200 liradan alıcı buluyor

Bu yıl incir mantarlarının çok dökülmesi ve zayiat olduğunu söyleyen Tüccar Hünkar Yıldız, "2026 yılının ilk incir hasadına başlamış bulunmaktayız. Fiyatımız 200 liradan başlamıştır. Bu sene incirlerimizde çok zayiat var, dökülme var. İncirimiz çok az. Üreticilerimize bol kazançlar dileriz. Bereketli bir yıl temenni ederiz. İnşallah devamında daha iyi olur" dedi.



