Benzine zam mı geliyor? 9 Ağustos güncel motorin ve LPG akaryakıt fiyatları ne kadar?
Petrol fiyatlarında yaşanan dalgalanmalar sürerken araç sahiplerini ilgilendiren yeni bir gelişme yaşandı. Akaryakıtta tabela bir kez daha değişecek. Benzinin litre fiyatına zam geliyor. İşte güncel benzin, motorin ve LPG akaryakıt fiyatları.
Akaryakıt fiyatlarında zam dalgası devam ediyor. Benzinin litre fiyatına geçtiğimiz gece gelen artışın ardından pazartesi gece yarısı bir zam daha bekleniyor. Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre benzine 1,56 TL zam yapılması bekleniyor. İşte 9 Ağustos 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları.
İSTANBUL AVRUPA YAKASI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI NE KADAR?
Benzin: 68.36 TL
Motorin: 80.04 TL
LPG: 33.79 TL
İSTANBUL ANADOLU YAKASI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI NE KADAR?
Benzin: 68.21 TL
Motorin: 79.90 TL
LPG: 33.19 TL
ANKARA GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI NE KADAR?
Benzin: 69.32 TL
Motorin: 81.16 TL
LPG: 33.89 TL
İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI NE KADAR?
Benzin: 69.62 TL
Motorin: 81.44 TL
LPG: 33.79 TL
AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?
Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.
Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.
Sitemizde paylaştığınız yorumlar, diğer kullanıcılar için değerli bir kaynaktır. Lütfen farklı görüşlere ve diğer kullanıcılara saygılı olun. Kaba, saldırgan, aşağılayıcı veya ayrımcı ifadeler kullanmaktan kaçının.