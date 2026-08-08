Niğde'nin son ustası unutulmaya yüz tutan saraçlık mesleğini yaşatmaya çalışıyor: Bu meslek benimle birlikte tarih olacak

Diker, "Eskiden burada 30-40 çeşit ürün olurdu. Hamut, eğer, koyun çanı, köpek tasması, keçi kösteği gibi birçok ürün yapardık. Köyden kente göç ve teknolojik gelişmeler bizim mesleğin sonunu getirdi. Biz dört kardeşiz ama bu mesleği sürdüren sadece ben kaldım. 5 çocuğum var. Onlar da mesleğe ilgi göstermiyor. Eskiden at ve eşeklere yönelik ürünler yaparken bugün daha çok Sivas kangalı ve Aksaray malaklısı gibi çoban köpekleri için özel tasmalar üretiyorum. At ve eşek kalmayınca bizim meslek de yok oldu. Eskisi kadar talep yok ama aç kalmıyoruz. Gücüm yettiği yere kadar bu işi sürdüreceğim. Bu meslek benimle birlikte tarih olacak" ifadelerini kullandı.