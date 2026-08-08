Yağışlar hayat verdi: Eber Gölü flamingolarla renklendi
Türkiye'nin önemli sulak alanlarından biri olan Eber Gölü, son dönemde etkili olan yağışlarla yeniden canlandı. Su seviyesinin yükseldiği göl, göç yolundaki flamingoları ağırlarken ortaya kartpostallık manzaralar çıktı.
EŞSİZ GÖRÜNTÜLER OLUŞTURDU
Afyonkarahisar'da bulunan ve zengin biyolojik çeşitliliğiyle öne çıkan Eber Gölü, yağışların ardından yeniden eski canlılığına kavuştu. Su seviyesindeki yükselişle birlikte göçmen kuşlar için önemli bir konaklama noktası haline gelen gölde flamingolar da görülmeye başlandı.
Her yıl göç rotaları üzerinde Eber Gölü'nde mola veren flamingolar, sazlıklar ve gün batımıyla birleşince eşsiz görüntüler oluşturdu. Gölde süzülen tekneler ve gün batımının kızıllığıyla bütünleşen flamingolar, doğaseverlere ve fotoğraf tutkunlarına görsel şölen yaşattı.
Doğal yaşamın yeniden hareketlendiği Eber Gölü, barındırdığı kuş türleri ve eşsiz manzarasıyla bölgenin en önemli doğa destinasyonları arasında yer almayı sürdürüyor.
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