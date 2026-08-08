Kura Nehri’nin yeşile bürünen menderesler eşsiz manzarasıyla büyüledi
Ardahan Ovası’nda yağışların ardından canlanan doğa, Kura Nehri’nin oluşturduğu yeşil mendereslerle göz kamaştırdı. Bölgedeki eşsiz manzara FPV dronla havadan kaydedildi.
Ardahan’da son günlerde etkili olan yağışların ardından doğa yeniden canlandı. Ardahan Ovası’ndan geçen Kura Nehri, çevresindeki yeşil alanlarla birlikte adeta görsel bir şölen sundu. Nehir boyunca uzanan menderesler, yeşilin farklı tonlarıyla birleşerek dikkat çekici bir manzara oluşturdu. Eşsiz manzara havadan görüntülendi.
Kura Nehri’nin sakin aktığı noktalarda oluşan bulut yansımaları da görüntülere ayrı bir estetik kattı.
Bölgedeki doğal güzellikler FPV dron ile havadan kayıt altına alındı. Yağışların ardından oluşan bu doğa manzarası, Ardahan Ovası’nın en etkileyici görselleri arasında yer aldı.
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