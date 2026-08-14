Sular altında kalan köyün simgesi oldu

Gaziantep’te yıllar önce baraj suları altında kalan Belören Köyü, geçmişin izlerini bugünün doğal güzellikleriyle bir arada sunuyor. Sular altında kalan eski yerleşim, özellikle kano turlarına katılan doğaseverlerin ilgi gösterdiği noktalardan biri haline geldi.

BATIK KÖYDE TARİHİN İZLERİ

Barajın su yüzeyinde kalan yapı kalıntıları arasında düzenlenen kano turları, ziyaretçilere geçmişten izler taşıyan farklı bir manzara sunuyor.

Çevre illerden de gelen ziyaretçiler, kano ile su üzerinde ilerleyerek sular altında kalan köyün kalıntılarını yakından görme fırsatı buluyor.

BATIK KÖYÜN LEYLEĞİ

Belören’de dikkat çeken görüntülerden biri ise eski yerleşimdeki bir direğin üzerine yuva yapan leylek oldu. Sular altında kalan köyün ortasında yaşamını sürdüren leylek, bölgenin en dikkat çekici görüntülerinden biri haline gelirken ziyaretçilerin de ilgisini çekiyor.

Kano turlarına katılanlar bir yandan batık köyün sessizliğine ve geçmişten kalan izlerine tanıklık ederken diğer yandan leyleği gözlemleme imkanı buluyor.

Belören, suyun altında kalan geçmişi ve doğanın yeniden şekillendirdiği görüntüsüyle ziyaretçilerine alışılmışın dışında bir keşif rotası sunuyor.