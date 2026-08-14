Alihan Kuriş suç örgütünün dış bağlantıları mercek altında: BND İsrail ve FETÖ hattı araştırılıyor
Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturmada mali yapının yanı sıra örgütün yurt dışındaki bağlantıları da mercek altına alındı. Alman istihbarat teşkilatı BND ile olası temaslar ve İsrail'e yönelik para hareketleri araştırılırken, 15 Temmuz sonrası yurt dışındaki faaliyetler üzerinden FETÖ ile bağlantı iddialarının da aydınlatılması hedefleniyor.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasında düzenlenen operasyonda, 17 ilde 123 adrese baskın yapıldı.
Soruşturma kapsamında Alihan Kuriş'in de aralarında olduğu 37 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerden 9'unun yurt dışında olduğu tespit edilirken, diğer 3 şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ediyor.
Suç örgütüyle bağlantılı 32 şirket tespit edildi.
Örgütün mali kaynaklarının araştırılırken şüphelilerin 100 milyar TL'yi yurt dışına çıkardığı iddia ediliyor.
Alman istihbaratıyla temaslar
Soruşturmada örgütün mali hareketleri ve kaynaklarının yanı sıra yabancı istihbarat birimleri ve FETÖ ile bağlantıları da inceleniyor.
Örgütün özellikle 17 bin metrekarelik alanda 70 milyon euro maliyetle merkez kurduğu Almanya ile temasları mercek altında.
Almanya istihbarat servisi BND ile temasa geçtiği iddia edilen örgüt yöneticilerinin faaliyetleri soruşturuluyor.
İsrail ile para hareketleri
Örgüt üyelerinin İsrail ile para hareketleri de soruşturma makamlarının radarına girdi.
Söz konusu para transferlerinin ne amaçla yapıldığı inceleniyor.
FETÖ bağlantıları da dosyada
Ayrıca Alihan Kuriş suç örgütü yöneticilerinin FETÖ'cülerle bağlantıları da soruşturma kapsamında irdelenecek konular arasında.
İletişim kayıtları, para transferleri ve örgüt üyelerinin FETÖ'nün hain 15 Temmuz darbe girişiminden sonra yurt dışındaki çeşitli ülkelerdeki bağlantıları incelenerek FETÖ ile örgüt arasındaki ilişki düzeyi aydınlatılacak.
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